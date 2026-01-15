Рекорд: Португалец свири на саксофон 33 часа и влезе в Книгата на Гинес

Португалският саксофонист Елвис Нунес Соуза постави световен рекорд за най-дълго изпълнение на саксофон, съобщи уебсайтът на Книгата на рекордите на Гинес, където изпълнителят е наричан просто Елвис. Той свири в Музея за съвременно изкуство в Мадейра в продължение на 33 часа.

Репертоарът включваше 73 композиции, включително мелодии от френски композитори, темата от „Розовата пантера“ и песни на Луис Армстронг и Барбра Стрейзънд. На музиканта беше позволена петминутна почивка на всеки час. Елвис реши да изпълнява четиричасови сетове, като си позволи 20-минутни почивки. По време на тези почивки той излизаше навън, за да си поеме дъх, да хапне нещо или да получи масаж. Саксофонистът се опита да се въздържа от разговори, с изключение на коментари за самото изпълнение.

Предишният рекорд се държеше от Майсор Сайнати Субалакшми (Индия), който свири на саксофон 26 часа и 23 минути през февруари 2023 г.