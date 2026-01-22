Нов рекорд: Албум с най-големите хитове на „Eagles“ стана най-продаваният албум в САЩ

Албумът на групата „Eagles“ от 1976 г. Their Greatest Hits 1971-1975, стана най-продаваният албум на всички времена в САЩ с над 40 милиона бройки, гласят данни на Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка (RIAA), цитирани от БТА и Асошиейтед прес.

Албумът на групата от 1976 г. Hotel California е сертифициран като 28 пъти платинен, запазвайки позицията си на третия най-продаван албум в САЩ. Вторият албум в класацията е Thriller на Майкъл Джексън, който беше сертифициран като 34 пъти диамантен през 2021 г.

Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка (RIAA) следи продажбите и еквивалентите на стрийминг в САЩ, уточнява АП.

Their Greatest Hits 1971-1975 първоначално е издаден преди 50 години, на 17 февруари 1976 г. За да отпразнува годишнината и новия сертификат на RIAA, групата ще предложи на пазара ново, винилово издание на албума.

„В епоха, в култура, където всичко сякаш става все по-ефимерно с всеки изминал ден, е удовлетворяващо да бъдем част от нещо, което е трайно, дори в продължение на петдесет години“, сподели основателят, барабанист и певец Дон Хенли в писмено изявление пред Асошиейтед прес. „Изумени сме и благодарим.“

В петък групата ще даде 12 последни концерта в „Сферата“ (Sphere) в Лас Вегас, поставяйки рекорд за най-дълга резиденция в това модерно място. Според прессъобщение, откакто стартираха концертите си там на 20 септември 2024 г., събитието Eagles - Live In Concert At Sphere е забавлявало над 700 000 фенове по време на 44 изпълнения на живо.

„Eagles“, които са сформирани в Лос Анджелис в началото на 70-те години на миналия век, са усъвършенствали микса от рокендрол и кънтри музика, пише АП. Техните хитове, сред които Hotel California и Take It Easy, станаха част от саундтрака на това десетилетие.

Групата се разделя през 1980 г., но се събира отново 14 години по-късно, като Хенли и Глен Фрей са единствените останали оригинални членове. Фрей умира през 2016 г. Групата е въведена в Залата на славата на рокендрола през 1998 г. и е удостоена с наградата на Център за сценични изкуства „Кенеди“ през 2016 г., припомня АП.