Нов рекорд: Албум с най-големите хитове на „Eagles“ стана най-продаваният албум в САЩ

22 Януари, 2026 16:31 603 6

В топ 3 на класацията влизат два от албумите на групата

Нов рекорд: Албум с най-големите хитове на „Eagles“ стана най-продаваният албум в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Албумът на групата „Eagles“ от 1976 г. Their Greatest Hits 1971-1975, стана най-продаваният албум на всички времена в САЩ с над 40 милиона бройки, гласят данни на Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка (RIAA), цитирани от БТА и Асошиейтед прес.

Албумът на групата от 1976 г. Hotel California е сертифициран като 28 пъти платинен, запазвайки позицията си на третия най-продаван албум в САЩ. Вторият албум в класацията е Thriller на Майкъл Джексън, който беше сертифициран като 34 пъти диамантен през 2021 г.

Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка (RIAA) следи продажбите и еквивалентите на стрийминг в САЩ, уточнява АП.

Their Greatest Hits 1971-1975 първоначално е издаден преди 50 години, на 17 февруари 1976 г. За да отпразнува годишнината и новия сертификат на RIAA, групата ще предложи на пазара ново, винилово издание на албума.

„В епоха, в култура, където всичко сякаш става все по-ефимерно с всеки изминал ден, е удовлетворяващо да бъдем част от нещо, което е трайно, дори в продължение на петдесет години“, сподели основателят, барабанист и певец Дон Хенли в писмено изявление пред Асошиейтед прес. „Изумени сме и благодарим.“

В петък групата ще даде 12 последни концерта в „Сферата“ (Sphere) в Лас Вегас, поставяйки рекорд за най-дълга резиденция в това модерно място. Според прессъобщение, откакто стартираха концертите си там на 20 септември 2024 г., събитието Eagles - Live In Concert At Sphere е забавлявало над 700 000 фенове по време на 44 изпълнения на живо.

„Eagles“, които са сформирани в Лос Анджелис в началото на 70-те години на миналия век, са усъвършенствали микса от рокендрол и кънтри музика, пише АП. Техните хитове, сред които Hotel California и Take It Easy, станаха част от саундтрака на това десетилетие.

Групата се разделя през 1980 г., но се събира отново 14 години по-късно, като Хенли и Глен Фрей са единствените останали оригинални членове. Фрей умира през 2016 г. Групата е въведена в Залата на славата на рокендрола през 1998 г. и е удостоена с наградата на Център за сценични изкуства „Кенеди“ през 2016 г., припомня АП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Който се е родил по-рано си спомня легендарната песен Хотел Калифорния и как се произнасяло на руски "ВИГ Орлята въйполняет песн Гостиница Калифорния". Еех, славни времена бяха!

    Коментиран от #5

    16:46 22.01.2026

  • 2 Българин

    0 3 Отговор
    Всички продуценти, композитори и изпълнители на тая група са ивреи. За това ни ги натрапват, като някакви много веилики, а истината че текста е отковенно сатанистки!

    17:01 22.01.2026

  • 3 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Имам го в колекцията си от Vinyl.Класика.Дори комшиите почнаха да го харесват ,след като почват да тропат на вратата ми след 10.30 вечер

    17:02 22.01.2026

  • 4 Факт

    0 0 Отговор
    Пак някой рови някъде, където не му е работа!

    17:25 22.01.2026

  • 5 Хасковски каунь

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Още си го слушам.това велико соло
    Даже оня ден си пуснах и Първомайската група . Тропнах си яко.

    17:29 22.01.2026

  • 6 Дааа

    0 0 Отговор
    А в Расията още се радват на ,,а нам сьо равно

    17:36 22.01.2026