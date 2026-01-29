Новини
Захарницата никога не бива да остава празна

Банкнота в захарница привлича парите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ако искате късмет, пари и хармония у дома – не подценявайте захарта! Според старите поверия тя е символ на сладък живот, благополучие и щастие, а разсипаната захар дори се смята за добра поличба. За разлика от солта, която „кани“ нещастието, захарта отваря вратите за хубави събития, пише marica.bg

Още от древността захарта се използва в любовни магии и ритуали за привличане на щастие. Вярва се, че ако напишете името на желания човек на бял лист, поставите го в бурканче и го засипете със захар, сърцето му бързо ще омекне. Сладко заклинание, което и днес мнозина тайно прилагат.

Същият принцип важи и за парите! Ако искате финансов късмет, трябва ясно и подробно да опишете желанието си на лист хартия. Към него добавете банкнота, а след това всичко се покрива обилно със захар. Според поверията именно комбинацията от написано желание, пари и захар активира енергията на изобилието.

Старите хора казват още, че захарницата никога не бива да остава празна. Пълната до горе захарница е знак за богат дом, спокойствие и разбирателство в семейството. Липсата на захар вкъщи се смята за лош знак, който може да донесе кавги и финансови трудности.

Има и още един трик за сбъдване на желания: докато разбърквате пълната захарница със сребърна лъжичка по часовниковата стрелка, си пожелайте нещо наум. Според поверието, ако желанието е искрено и ясно, сладката енергия ще го отнесе право към Вселената.


  • 1 хахаха

    3 0 Отговор
    Мъск само в захарница си държал парите 😂😂😂.....хайде скрий се някъде

    08:18 29.01.2026

  • 2 А пък

    1 2 Отговор
    Когато си умотаете едни носени прашки около Хая, които миришат на питка, привлича питките...

    08:20 29.01.2026

  • 3 Финансист

    3 0 Отговор
    Една стара циганка една сутрин ми каза - кой за какво е учил 🥳🤭🤣🇮🇱

    08:24 29.01.2026

  • 4 Онзи

    0 2 Отговор
    Привличат и другите пари от същия портфейл, да ги оставите и тях в захарницата. Все пак и това е начин да станат повече (в захарницата). :)

    08:26 29.01.2026

  • 5 Механик

    1 0 Отговор
    Това е вярно, но се отнася само за банкноти които имат златно покритие. Показаната на с нимката банкнота не върши работа.
    п.п.
    В същност, освен банкнота в захарницата има още едно условие за това да имаш пари. Трябва да си евреин и/или да слугуваш на първите.

    08:30 29.01.2026

  • 6 хехе

    0 0 Отговор
    В каква захар бяла или кафява.

    08:33 29.01.2026

  • 7 Саша Грей

    1 1 Отговор
    Обаче условието е банкнотата да е пипана от повече команчи и така ще привлича повече пари. И сутрин кафето ще е по-сладко с подправената захар. Ммм, вкусно.

    08:35 29.01.2026

  • 8 Диабетуин

    0 0 Отговор
    Мухи привлича, не пари. А сигурно и хлебарки.

    08:38 29.01.2026

  • 9 Магистрала 60

    0 0 Отговор
    Не искам повече пари, искам да имам достатъчно пари.

    08:41 29.01.2026