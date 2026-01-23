Слави Клашъра обмени 6 буркана стотинки в евро (ВИДЕО)

Инфлуенсърът Слави Клашъра показа на последователите си в мрежата как е обменил българските си стотинки в банка, които е събирал от повече от 10 години. Любопитното е, че като мнозина нашенци и Слави е събирал монетите си в буркани, като той е използвал такива от бебешка формула.

"Може да не съм дядото с бидоните, който отиде да си ги смени в банката. Събрал съм си 6 буркана със стотинки, сортирани са и отивам да ги занеса в банката да видим на колко се равняват."

В началото на видеото си Слави Панайотов пояснява, че през 2015 е започнал да събира стотинките, като се е зарекъл, че събира монетите за мечтано пътуване до Мачу Пикчу.

Оказа се, че Клашъра е събрал 4155 лева или 2120 евро, а на служителите в банката им отнел цял ден да преброят купищата стотинки. В допълнение сподели, че му трябват още 8 хиляди евро за мечтаната екскурзия.