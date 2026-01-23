Новини
Слави Клашъра обмени 6 буркана стотинки в евро (ВИДЕО)

23 Януари, 2026 13:58 497 7

Инфлуенсърът сподели, че ги е събирал от 2015 година насам

Слави Клашъра обмени 6 буркана стотинки в евро (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Мария Атанасова

Инфлуенсърът Слави Клашъра показа на последователите си в мрежата как е обменил българските си стотинки в банка, които е събирал от повече от 10 години. Любопитното е, че като мнозина нашенци и Слави е събирал монетите си в буркани, като той е използвал такива от бебешка формула.

"Може да не съм дядото с бидоните, който отиде да си ги смени в банката. Събрал съм си 6 буркана със стотинки, сортирани са и отивам да ги занеса в банката да видим на колко се равняват."

В началото на видеото си Слави Панайотов пояснява, че през 2015 е започнал да събира стотинките, като се е зарекъл, че събира монетите за мечтано пътуване до Мачу Пикчу.

Оказа се, че Клашъра е събрал 4155 лева или 2120 евро, а на служителите в банката им отнел цял ден да преброят купищата стотинки. В допълнение сподели, че му трябват още 8 хиляди евро за мечтаната екскурзия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичката пара в свирката

    4 0 Отговор
    Ще кажеш, че е първият. Ама пусто да опустей да си направим "съдържанието".

    14:01 23.01.2026

  • 2 дядката с бидоните

    5 0 Отговор
    тоя е слаба ракия

    14:02 23.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Тагарев плаща на инфлуенсърите в стотинки.

    14:02 23.01.2026

  • 4 Сила

    4 0 Отговор
    Клошара ...не знаеше разликата между бургер и бюргер ....провинциален калъф !!!

    14:03 23.01.2026

  • 5 Кутии

    1 0 Отговор
    Буркан е глата на списвача

    14:06 23.01.2026

  • 6 Слави

    1 0 Отговор
    Клошара

    14:07 23.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.