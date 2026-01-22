Откриха най-старите скални рисунки в света на индонезийски остров

Най-старите скални изображения в света са открито във варовиковата пещера Лянг Метандуно на индонезийския остров Муна. Рисунките представляват два шаблона на ръце. Според списание Nature, те са съответно на 60 900 и 67 800 години.

„Минималната оценка за възрастта на изображенията от Муна надвишава известната минимална датировка за скалното изкуство в Марос и Панкеп с 16 600 години и е с 1100 години по-стара от възрастта на неандерталски отпечатък от ръка в Испания, считан преди за най-старото известно скално изкуство в света“, се казва в проучването.

Изображенията са създадени чрез пръскане на охра, смесена с вода, върху ръка, притисната към стената на пещерата. След това отпечатъците от ръце са били умишлено модифицирани, като пръстите са били изтънени, за да наподобяват нокти. Рисунките са останали незабелязани дълго време сред по-късните изображения на животни и други фигури. Откритието хвърля светлина върху въпроса кога хората за първи път са се заселили на праисторическия континент Сахул, който е включвал Антарктида, Австралия, Нова Гвинея и Тасмания. Предците на първите австралийци са били в Сахул преди приблизително 65 000 години.