Боклук от пещера в Мексико се оказа артефакт на изчезнала цивилизация (СНИМКИ)

Откритие с изключително значение за разбирането на ритуали от древността бе направено на над 2 300 метра надморска височина в мексиканските планини. Спелеоложка, първоначално сметнала странен куп предмети за съвременен боклук, попадна на скрит археологически обект, датиращ отпреди повече от 500 години.

Пещерата Тлайокок, което в езика на науатл означава „Пещерата на язовците“, се намира в щата Гереро и отдавна е известна сред местните като източник на вода и гуано от прилепи. През септември 2023 г. спелеоложката Катя Павлова, придружена от местния водач Адриан Белтран Димас, се осмеляват да влязат в пещерата — вероятно първите хора, стъпили там от близо пет века.

„Погледнах навътре и видях, че пещерата продължава. Трябваше да си поемеш дъх и леко да се гмурнеш, за да минеш нататък,“ разказва Павлова. Така двамата преминават през участък, където има само 15 см разстояние между повърхността на водата и тавана на пещерата.

На около 150 метра навътре, те попадат на необичайна находка: 14 артефакта, включително четири гривни от мидени черупки, огромна декоративна раковина от рода Strombus, два цели каменни диска, шест фрагмента от дискове и парче овъглено дърво. Някои от гривните били преметнати върху малки заоблени сталактити, което според учените има „фалични конотации“.

Според археолози от Националния институт по антропология и история на Мексико (INAH), подредбата и контекстът на предметите показват, че пещерата Тлайокок вероятно е служила за ритуали, свързани с плодородието.

„За предиспанските култури пещерите са били свещени места, свързвани с подземния свят и смятани за утробата на Земята,“ обяснява археологът Мигел Перес Негрете.

Три от гривните са украсени с гравирани символи. Един от тях, S-образен знак, известен като xonecuilli, е свързан с планетата Венера и измерването на времето. На друга гривна се вижда човешки профил, който може да представя богът-създател Кетцалкоатъл.

Артефактите са датирани към Посткласическия период от мезоамериканската история (950–1521 г. сл. Хр.) и вероятно са изработени от представители на малко познатата култура Тлакoтепеуа, населявала региона.

🌄 Hidden deep within the mountains of Guerrero, Mexico, archaeologists have uncovered a sacred cave with offerings from a long-lost civilization. The Tlayócoc cave, nestled near the town of Carrizal de Bravo, held secrets untouched for centuries — until now.



Inside a dark… pic.twitter.com/tNzPJEQfX7