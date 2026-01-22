Звездите от "Сексът и градът" Крис Нот и Сара Джесика Паркър вече не си говорят

Актьорът Крис Нот заяви, че вече не поддържа приятелски отношения със своята дългогодишна колежка Сара Джесика Паркър заради начина, по който тя е реагирала на обвиненията в сексуално насилие срещу него през 2021 г.

В участие в подкаста Really Famous with Kara Mayer Robinson 71-годишният Нот посочи, че бившата му партньорка от сериала "Сексът и градът" не се е свързала с него, за да чуе неговата версия, преди публично да изрази подкрепа за жените, които са го обвинили.

През 2021 г. три жени обвиниха Нот в сексуално посегателство. Той отрече всички твърдения. В съвместно изявление по това време Паркър, заедно с колежките си Синтия Никсън и Кристин Дейвис, заявиха, че са „дълбоко натъжени“ от обвиненията и че подкрепят жените, които са разказали за преживяното.

Актьорът, изиграл Тузара, определи това изявление като „разочароващо“ и коментира, че за него е било „доста очевидно“, че приятелството му с Паркър е приключило. В откъс от интервюто, цитиран от People, Крис Нот заявява, че позицията на актрисите е изглеждала по-скоро като „управление на имиджа“, отколкото като лична реакция. По думите му, след години съвместна работа и познанство, е очаквал телефонен разговор, преди да бъде заета публична позиция.

След като участва във всичките шест сезона на „Сексът и градът“, както и в двата последващи филма, Крис Нот се завърна и в продължението "И просто ей така" през 2021 г., където обаче персонажът му Тузара беше убит още в първия епизод. Актьорът коментира, че разбира логиката на подобни решения в Холивуд, но подчерта, че липсата на личен контакт е била особено болезнена за него.

По думите му ситуацията ясно е показала кои са истинските му приятели. Той добави, че ако ролите бяха разменени, самият той без колебание би се обадил на Паркър, за да чуе нейната гледна точка.

Сара Джесика Паркър не е отговорила незабавно на запитване за коментар от Page Six.

През 2023 г. Крис Нот отново отрече обвиненията в сексуално насилие, но призна, че е изневерявал на съпругата си Тара Уилсън. Двамата са женени от 2012 г. и имат двама сина. В интервю за USA Today Нот подчерта, че извънбрачните му връзки са били по взаимно съгласие и не представляват престъпление.