Звездите от "Сексът и градът" Крис Нот и Сара Джесика Паркър вече не си говорят

22 Януари, 2026 18:01 775 12

Двамата вече дори не са приятели след обвиненията срещу актьора в сексуален тормоз

Звездите от "Сексът и градът" Крис Нот и Сара Джесика Паркър вече не си говорят - 1
Кадър: HBO
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Крис Нот заяви, че вече не поддържа приятелски отношения със своята дългогодишна колежка Сара Джесика Паркър заради начина, по който тя е реагирала на обвиненията в сексуално насилие срещу него през 2021 г.

В участие в подкаста Really Famous with Kara Mayer Robinson 71-годишният Нот посочи, че бившата му партньорка от сериала "Сексът и градът" не се е свързала с него, за да чуе неговата версия, преди публично да изрази подкрепа за жените, които са го обвинили.

През 2021 г. три жени обвиниха Нот в сексуално посегателство. Той отрече всички твърдения. В съвместно изявление по това време Паркър, заедно с колежките си Синтия Никсън и Кристин Дейвис, заявиха, че са „дълбоко натъжени“ от обвиненията и че подкрепят жените, които са разказали за преживяното.

Актьорът, изиграл Тузара, определи това изявление като „разочароващо“ и коментира, че за него е било „доста очевидно“, че приятелството му с Паркър е приключило. В откъс от интервюто, цитиран от People, Крис Нот заявява, че позицията на актрисите е изглеждала по-скоро като „управление на имиджа“, отколкото като лична реакция. По думите му, след години съвместна работа и познанство, е очаквал телефонен разговор, преди да бъде заета публична позиция.

След като участва във всичките шест сезона на „Сексът и градът“, както и в двата последващи филма, Крис Нот се завърна и в продължението "И просто ей така" през 2021 г., където обаче персонажът му Тузара беше убит още в първия епизод. Актьорът коментира, че разбира логиката на подобни решения в Холивуд, но подчерта, че липсата на личен контакт е била особено болезнена за него.

По думите му ситуацията ясно е показала кои са истинските му приятели. Той добави, че ако ролите бяха разменени, самият той без колебание би се обадил на Паркър, за да чуе нейната гледна точка.

Сара Джесика Паркър не е отговорила незабавно на запитване за коментар от Page Six.

През 2023 г. Крис Нот отново отрече обвиненията в сексуално насилие, но призна, че е изневерявал на съпругата си Тара Уилсън. Двамата са женени от 2012 г. и имат двама сина. В интервю за USA Today Нот подчерта, че извънбрачните му връзки са били по взаимно съгласие и не представляват престъпление.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин.

    3 1 Отговор
    Как ще си говорят?Тя му е сърдита! Паркирал е в задният и двор!

    Коментиран от #6, #9

    18:07 22.01.2026

  • 4 адаша

    2 1 Отговор
    Ако сериала се казва "Любовта и градът" е едно, но при "Сексът и градът" ... Човека трябва да прави репетиции...

    18:25 22.01.2026

  • 5 Мнение

    6 1 Отговор
    Насилниците заслужават само ИГНОРИРАНЕ!
    Няма какво да изясняват или да обясняват!
    Това не е една жена, а три!
    Поредния самозабравил се "мъжкар", който си въобразява, че жените са за да удовлетворяват нагона му.
    Разберете, Жените са отделни човешки същества със собствени мисли и желания! Те не принадлежат на мъжете!

    Коментиран от #10

    18:33 22.01.2026

  • 6 Пишеш простотии

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин.":

    Простотии до шия.

    Коментиран от #7, #11

    18:34 22.01.2026

  • 7 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пишеш простотии":

    Вече на много жени им е fed up. R. Kelly тези дни ли?

    18:39 22.01.2026

  • 8 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Той па, що страда за тая Баба Яга🙄

    18:50 22.01.2026

  • 9 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин.":

    Много познато. А Сара поне му има телефонния номер.

    Извинявам се, ако съм наранила някого, не е било умишлено.

    18:57 22.01.2026

  • 10 Нагона

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мнение":

    Тук в тази реалност е зададено мъжките индивиди да преследват и да се съвкупляват с женските и обратното.Има заложени команди в днк-то на човека,които не се влияят от етични норми и морал.
    В астрала също има много еб@н,но за жалост на участниците там тя е виртуална-безтелесна,което води по-напористите играчи(еб@чи) да изберат инкарнирането и пребиваването в адската 3-та плътност с тяло-аватар,мъжко или женско.
    ...независимо от това съм ви дал +...

    18:57 22.01.2026

  • 11 Българин..

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пишеш простотии":

    Не са простотии. ВГьЗь

    ИлиАнала!

    19:03 22.01.2026

  • 12 Мила

    0 0 Отговор
    Налага се извод, че тук пишат само заклети онанисти, чиято най голяма мечта е да правят секс и на другото място, защото никога не са успяли. Ха Ха!

    19:19 22.01.2026