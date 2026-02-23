Принц Уилям и Кейт Мидълтън с първа поява след ареста на Андрю на наградите БАФТА (ВИДЕО)

Принцът на Уелс Уилям и съпругата му Катрин, принцеса на Уелс, направиха първата си официална публична поява след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор, избирайки церемонията на наградите БАФТА в Кралската фестивална зала в Лондон. Присъствието им бе внимателно наблюдавано от медиите, тъй като съвпадна с един от най-сериозните трусове за британската монархия през последните години.

Разхождайки се по червения килим, принц Уилям, който е президент на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство от 2010 г., отговори на въпрос за филма „Хамнет“ с признанието, че не се намира в „спокойно състояние“. Макар изказването да беше направено в контекста на разговор за кино, то прозвуча многозначително на фона на събитията от предходните дни. Източници от двореца посочват, че кралското семейство е съсредоточено върху изпълнението на обществените си ангажименти, независимо от вътрешните сътресения.

Арестът на Андрю Маунтбатън-Уиндзор по подозрение за злоупотреба с публична длъжност отново постави под светлината на прожекторите връзките му с покойния финансист Джефри Епстийн. Според публикувани в САЩ документи, част от които са оповестени от Министерството на правосъдието, Андрю е препращал на Епстийн поверителни материали, свързани с търговски мисии и официални визити, в периода, когато е изпълнявал функциите на специален търговски пратеник на Обединеното кралство. Адвокатите му отричат каквото и да е неправомерно поведение.

Крал Чарлз III реагира с премерено изявление, в което подчерта, че „законът трябва да следва своя ход“ и че кралското семейство ще съдейства на компетентните органи. Въпреки напрежението монархът продължи с планираните си ангажименти, включително откриването на Лондонската седмица на модата – събитие с международен отзвук, което символично подчерта стремежа на институцията да демонстрира стабилност. Междувременно представители на правителството потвърдиха, че се обсъждат възможни законодателни стъпки относно мястото на Андрю в линията на наследяване, макар подобна процедура да изисква акт на парламента и да има исторически прецедент единствено при абдикацията на крал Едуард VIII през 1936 г.

Принцеса Катрин, която дни по-рано присъства на ръгби среща в Туикенъм в качеството си на патрон на Английския ръгби съюз, изглеждаше уверена и ангажирана по време на церемонията на БАФТА. Тя сподели, че е гледала „Хамнет“ предната вечер и че филмът я е развълнувал до сълзи, признавайки с усмивка, че вероятно не е бил най-подходящият избор в напрегнат момент.