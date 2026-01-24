Ирина Шейк засне най-дръзката си и гола фотосесия досега (СНИМКИ)

Две десетилетия след началото на кариерата си Ирина Шейк продължава да разширява границите на модния образ. Новата ѝ фотосесия за V Magazine, заснета от близкия ѝ приятел и легендарен фотограф Стивън Клайн, се очертава като една от най–дръзките ѝ до момента.

На корицата руската манекенка, която навърши 40 години в началото на месеца, позира във винилов топ и пола на Alaïa, комбинирани с кожени ръкавици C. Ford до мишниците и лист маска за лице на d’Alba, която частично скрива лицето ѝ. Шейк коментира пред изданието, че навлиза в етап без ограничения и дефиниции, движена от желание за творческо сътрудничество и лична мотивация.

Фотосесията разглежда концепция за необуздана женственост чрез серия от стилизирани образи, включително кадри с мотор, сцена с един от характерните черни коне на Клайн и разнообразие от авангардни аксесоари и облекла – от кожени корсети и каишки до изделия от гума и латекс на марки като Zana Bayne, Maison Margiela, Vex, Mowalola и Jean Paul Gaultier.

На някои от кадрите тя е чисто гола, като прикрива интимните си места единствено с ръце, на други е в много изрязано латексово бельо, което сякаш принадлежи на друг тип индустрия. На една част от фотосесията Ирина Шейк е възседнала мотор отново по BDSM черно бельо.

Ирина Шейк споделя, че някои от кадрите са били предизвикателство, включително снимките с мотор и на кон, въпреки че не умее да кара и изпитва респект към животните. Въпреки това тя признава, че работата със Стивън Клайн е отворила „нови визуални прозорци“ и допълва, че проектът е бил шанс да изследва различни аспекти на идентичността си.