Виктория Бекъм протегна ръка към Бруклин! Сдобриха ли се?

Сапунката продължава. Виктория Бекъм направи публичен жест към отчуждения си син Бруклин по случай Свети Валентин, споделяйки в профила си в Instagram публикация на дъщеря си Харпър, съобщава “The Standard”, цитиран от marica.bg.

На снимката Харпър е заедно с тримата си братя – Бруклин, Ромео и Круз. Към кадъра тя е написала: „Честит Свети Валентин на най-добрите по-големи братя в целия свят.“ Публикацията бе възприета като опит за помирение на фона на напрежението в семейството.

Дизайнерката и бивша членка на „Спайс гърлс“ отправя този жест след като конфликтът между Бруклин и известните му родители излезе наяве след остра негова позиция, насочена срещу тях.

Семейният приятел на Бекъм – телевизионният готвач Гордън Рамзи пък заяви, че вярва, че отношенията между Дейвид, Виктория и най-големия им син ще се нормализират. „Виктория е разстроена и знам колко много Дейвид обича Бруклин – 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата“, каза той. „С Бруклин си разменихме няколко съобщения, отношенията ни са стабилни. Обичам го – има невероятно сърце. Трудно е обаче, когато си заслепен от любов. Лесно е да се качиш на това влакче на емоциите и да се увлечеш. Нещата ще се оправят.“

Рамзи подчерта, че е виждал отблизо какви родители са Виктория и Дейвид. „Дейвид като баща е невероятен. И двамата са вложили толкова много енергия в децата си и знам колко пъти са измъквали Бруклин от неприятности.“

По-рано тази седмица и Круз направи жест към по-големия си брат, като сподели стара снимка на тримата братя от детството им. Той вече бе коментирал и предполагаемото „отписване“ на Бруклин в социалните мрежи, след като „Сън он Сънди“ съобщи, че семейството Бекъм е спряло да следва профила му.