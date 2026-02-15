Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Виктория Бекъм протегна ръка към Бруклин! Сдобриха ли се?

15 Февруари, 2026 12:18 860 5

Гордън Рамзи заяви, че вярва, че отношенията между Дейвид, Виктория и най-големия им син ще се нормализират

Виктория Бекъм протегна ръка към Бруклин! Сдобриха ли се? - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сапунката продължава. Виктория Бекъм направи публичен жест към отчуждения си син Бруклин по случай Свети Валентин, споделяйки в профила си в Instagram публикация на дъщеря си Харпър, съобщава “The Standard”, цитиран от marica.bg.

На снимката Харпър е заедно с тримата си братя – Бруклин, Ромео и Круз. Към кадъра тя е написала: „Честит Свети Валентин на най-добрите по-големи братя в целия свят.“ Публикацията бе възприета като опит за помирение на фона на напрежението в семейството.


Дизайнерката и бивша членка на „Спайс гърлс“ отправя този жест след като конфликтът между Бруклин и известните му родители излезе наяве след остра негова позиция, насочена срещу тях.

Семейният приятел на Бекъм – телевизионният готвач Гордън Рамзи пък заяви, че вярва, че отношенията между Дейвид, Виктория и най-големия им син ще се нормализират. „Виктория е разстроена и знам колко много Дейвид обича Бруклин – 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата“, каза той. „С Бруклин си разменихме няколко съобщения, отношенията ни са стабилни. Обичам го – има невероятно сърце. Трудно е обаче, когато си заслепен от любов. Лесно е да се качиш на това влакче на емоциите и да се увлечеш. Нещата ще се оправят.“

Рамзи подчерта, че е виждал отблизо какви родители са Виктория и Дейвид. „Дейвид като баща е невероятен. И двамата са вложили толкова много енергия в децата си и знам колко пъти са измъквали Бруклин от неприятности.“

По-рано тази седмица и Круз направи жест към по-големия си брат, като сподели стара снимка на тримата братя от детството им. Той вече бе коментирал и предполагаемото „отписване“ на Бруклин в социалните мрежи, след като „Сън он Сънди“ съобщи, че семейството Бекъм е спряло да следва профила му.


  • 1 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Всеки ден пишете за тия, а ви гарантирам, че 80% от четящите не знаят какво е това бруклин, квартал ли е, мъж ли е жена ли е куче ли е.... и аз съм в тия 80%

    Коментиран от #2

    12:25 15.02.2026

  • 2 Един

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Да, а останалите 20 даже и не ги интересува!

    12:42 15.02.2026

  • 3 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Таа Бруклин е екстра с червената рокля, не нам кво лошо мое се кае за нея, парче си е. А мое и да не ползва "Вагизан"...

    12:54 15.02.2026

  • 4 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Глюпости, Викито е страшна скрипя🤣

    12:55 15.02.2026

  • 5 МоК

    2 0 Отговор
    За срамното и позорно представяне на биаттлонистите ни, трябва да се потърси наказателна отговорност. Трябва да върнат парите за подготовката и престоя на Олимпиадата и да им бъдат спряни състезателните права завинаги.

    13:03 15.02.2026