Дефектна играчка стана сензация в Китай в Годината на огнения кон (СНИМКИ)

Производствен дефект превърна обикновена плюшена играчка в неочакван търговски феномен в Китай, като за броени дни „тъжното конче“ се наложи като интернет сензация и успешен пазарен продукт.

Става дума за серия плюшени кончета, при които по време на шиенето устата е била поставена наобратно, придавайки на играчката унил, почти меланхоличен израз вместо планираната усмивка. Първоначално възложителят на поръчката е настоял дефектната партида да бъде върната, но след като снимки на играчките започнали да се разпространяват масово в китайските социални мрежи, интересът рязко нараснал.

A Lunar New Year toy #horse became a viral hit because a factory sewing error gave it a sad "crying" face instead of a smile! Netizens are calling it a "hidden edition" and saying its expression is "just like me at work". 😂 pic.twitter.com/QCM2QQsWOJ — Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 12, 2026

Потребители онлайн започнали да се шегуват, че „тъжното конче е на работа, а усмихнатото е в почивка“, превръщайки играчката в символ на емоционалното изтощение и напрежението в съвременния градски и корпоративен живот. Мемовете и коментарите бързо увеличили търсенето, особено сред млади хора, които се разпознават в образа.

„Много клиенти казват, че това конче отразява настроението на съвременния офис служител. Затова решихме не само да не връщаме партидата, а да поръчаме още от този модел“, коментира пред местни медии Джан Хуцин, собственичка на магазин за играчки, която продава продукта.

Търговският успех съвпада и с наближаването на Годината на огнения кон по китайския лунен календар, което традиционно води до повишено търсене на сувенири, играчки и дрехи с конски мотиви. По данни на анализатори на пазара именно този културен контекст допълнително е подсилил интереса към необичайната играчка.

A plush horse toy from Yiwu, China's famed “world's supermarket", went viral after a manufacturing mix-up created the sad "crying horse", prompting the shop to expand from two to more than 10 production lines in just 48 hours, with output surging to up to 15,000 pieces daily… pic.twitter.com/F1bDhcJsC5 — Invest in China (@investing_china) January 14, 2026