Дефектна играчка стана сензация в Китай в Годината на огнения кон (СНИМКИ)

26 Януари, 2026 12:31 1 143 3

Грешка в производството на играчка я превърна в хит сред клиентите

Дефектна играчка стана сензация в Китай в Годината на огнения кон (СНИМКИ) - 1
Снимка: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Производствен дефект превърна обикновена плюшена играчка в неочакван търговски феномен в Китай, като за броени дни „тъжното конче“ се наложи като интернет сензация и успешен пазарен продукт.

Става дума за серия плюшени кончета, при които по време на шиенето устата е била поставена наобратно, придавайки на играчката унил, почти меланхоличен израз вместо планираната усмивка. Първоначално възложителят на поръчката е настоял дефектната партида да бъде върната, но след като снимки на играчките започнали да се разпространяват масово в китайските социални мрежи, интересът рязко нараснал.

Потребители онлайн започнали да се шегуват, че „тъжното конче е на работа, а усмихнатото е в почивка“, превръщайки играчката в символ на емоционалното изтощение и напрежението в съвременния градски и корпоративен живот. Мемовете и коментарите бързо увеличили търсенето, особено сред млади хора, които се разпознават в образа.

„Много клиенти казват, че това конче отразява настроението на съвременния офис служител. Затова решихме не само да не връщаме партидата, а да поръчаме още от този модел“, коментира пред местни медии Джан Хуцин, собственичка на магазин за играчки, която продава продукта.

Търговският успех съвпада и с наближаването на Годината на огнения кон по китайския лунен календар, което традиционно води до повишено търсене на сувенири, играчки и дрехи с конски мотиви. По данни на анализатори на пазара именно този културен контекст допълнително е подсилил интереса към необичайната играчка.


  • 1 Жамбаса

    9 0 Отговор
    В махалата, всички кончета са тъжни.

    12:43 26.01.2026

  • 2 Наблюдател

    2 0 Отговор
    На територията конете са усмихнати, а кончетата тъжни!
    Кончетата да ходят пак за гъби на изборите.

    13:06 26.01.2026

  • 3 Един конец не е дефект

    3 0 Отговор
    Дефект е когато коня кукурига.

    13:16 26.01.2026