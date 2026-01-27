Новини
Крисия: Не съм съгласна с журито на "Евровизия"

27 Януари, 2026 08:16 1 310 10

„Това е гласът на публиката. Уважавам всеки един артист, който вчера беше на сцената“, каза тя

Крисия Тодорова провокира оживена дискусия в музикалните среди след националната селекция за „Евровизия“ 2026. От екрана на „Денят започва с Георги Любенов“ тя коментира както резултатите, така и същността на конкурса - от ролята на журито и зрителския вот до това какво всъщност прави един артист адекватен за международната сцена, пише woman.bg.

В ефира Крисия подчерта, че зрителският вот трябва да бъде водещ, защото публиката усеща емоцията на изпълнителя непосредствено и често по-интуитивно.

„Това е гласът на публиката. Уважавам всеки един артист, който вчера беше на сцената“, каза тя.

По отношение на журито Крисия беше дипломатична, но ясна: уважава професионалния му избор, но не е съгласна с всички решения. Според нея конкурсът е място, където се срещат субективност, вкус и стратегия и това понякога създава напрежение.

„На Евровизия не стига само да пееш.“

Един от най-интересните акценти в думите ѝ беше темата за харизмата. Според Крисия тя е не по-малко важна от вокалите, а понякога дори определяща.

„За "Евровизия" ти трябва харизма. Не е нужно да пречупваш себе си - открий се и направи нещо от сърце.“
„Песента е половината работа - останалото е история върху сцената.“

Тенденциите в "Евровизия" ясно го доказват: през последните години фаворити печелят не само с вокал, а със сценична концепция, визуален език, силна драматургия и модерност.

В първия етап участваха петнадесет изпълнители от различни стилове – от поп и електро звучене до етно и инди проекти. След изпълненията и комбинирания вот на публика и жури до втори кръг продължиха:• Керана и Космонавтите• Михаела Маринова• Молец• Роксана• Дара• Мона• Прея

Тези седем изпълнители получиха правото да участват в следващия етап, в който ще се определи кой от тях ще представя България на „Евровизия“ 2026.

Вторият етап от селекцията ще се проведе на 31 януари 2026 г. Осемте финалисти ще представят по една своя авторска песен, като задачата на публиката и журито ще бъде да изберат един-единствен артист, който да представя България на „Евровизия“ във Виена. Вотът отново ще бъде смесен, а резултатите ще определят окончателния представител на страната за третия кръг.

Третият кръг е планиран за 28 февруари 2026 г. В него вече избраният артист няма да бъде състезател, а фокусът ще падне върху репертоара. Той ще изпълни три нови песни, създадени специално за международния конкурс. Комбинираният вот на публика и жури отново ще бъде решаващ за крайния избор. Така не само артистът, но и песента ще бъдат подбрани целенасочено и с ясна стратегия за формата.

След националната селекция предстои подготовка за „Евровизия“ 2026, която ще се проведе през май във Виена. Полуфиналите ще се състоят на 12 и 14 май, а големият финал е насрочен за 16 май. До тогава ще тече активна работа по сценична концепция, визуално решение, вокална подготовка и промоционална кампания.


