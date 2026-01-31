Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Днес България избира своя кандидат за "Евровизия", Крисия скочи на журито

31 Януари, 2026 18:36 753 2

  • крисия-
  • евровизия-
  • бнт

"Уважавам всеки един от журито, но не съм съгласна с някои неща, които казаха.“, заяви младата певица

Днес България избира своя кандидат за "Евровизия", Крисия скочи на журито - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес – 31 януари в националната селекция за "Евровизия 2026" продължават седем артисти. Тава са: Керана и Космонавтите, Молец, Роксана, Дара, Innerglow, Мона и Прея. Финалът на селекцията ще бъде излъчен тази вечер по БНТ.

Артистите ще изпълнят по една авторска песен и така ще се определи победителят, който ще представи България на конкурса "Евровизия 2026".

На 28 февруари, в предаване на живо, победителят ще изпее три песни, специално създадени за него. Комбиниран вот на жури и зрителите ще определи песента, с която изпълнителят ще представи България на "Евровизия 2026".

Полуфиналите на конкурса са на 12 и 14 май, а финалът на 16 май. Домакин е столицата на Австрия – Виена.

Крисия, която спечели сърцата на Европа на детската Евровизия през 2014 г., коментира тазгодишната национална селекция за големия конкурс.

В интервю за БНТ, в рамките на "Денят започва с Георги Любенов", тя сподели балансирана, но ясно формулирана позиция по отношение на избора на песен, ролята на артистите и гласа на публиката.

"Това е гласът на публиката. Уважавам всеки един артист, който вчера беше на сцената.“

Крисия подчерта, че за успех на сцената на Евровизия не е достатъчен само добрият вокал.

"За "Евровизия" ти трябва харизма. Не е нужно да пречупваш себе си, а да се откриеш и да направиш нещо от сърце.“

Попитана кого би изпратила да представя България във Виена, Крисия бе дипломатична: "Не мога да кажа кой трябва да отиде, защото всеки артист е различен и много смел.“

Певицата акцентира и върху значението на правилния музикален избор: "Избирането на песента е 50 процента от цялата подготовка за конкурса.“

Въпреки уважението си към журито, Крисия не скри, че има резерви към част от техните коментари: "Уважавам всеки един от журито, но не съм съгласна с някои неща, които казаха.“


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
  • 1 Далавера "Импекс "

    1 0 Отговор
    Честито на Дара.

    19:01 31.01.2026

  • 2 ЕстетЪ

    3 0 Отговор
    Който ще гледа това предаване, трябва да е мазохист.

    19:02 31.01.2026