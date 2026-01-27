Новини
402 000 зрители гледаха първото шоу от избора ни на представител за "Евровизия 2026"

27 Януари, 2026

Изпълненията на артистите продължават да трупат гледания и коментари в социалните мрежи

402 000 зрители гледаха първото шоу от избора ни на представител за "Евровизия 2026" - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първият етап от националната селекция за „Евровизия 2026“ по БНТ 1 на 24 януари, събота, привлече 402 000 зрители в най-гледания момент от излъчването си. Според официалните пийпълметрични данни, средният аудиторен дял на тричасовата музикална шоу-програма е 17,9% от телевизионните зрители в България (база – възраст 4+), информира БНТ.

Аудиторията в дигиталните канали на обществената телевизия също отчете изключително висок интерес към националната селекция. Съдържанието, свързано с първия етап, реализира над 7,5 милиона гледания във Facebook страницата на Българската национална телевизия и 4,5 милиона гледания в Instagram, само в първите два дни след излъчването на шоуто, в рамките на което осем претенденти се класираха за втория етап на селекцията.

Тази събота, 31 януари, от 21:00 ч. по БНТ 1 ще се излъчи финалът на националната селекция за избор на изпълнител, който да представи България на „Евровизия 2026“.

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah ще изпълнят на живо по една песен по избор от своя авторски репертоар, като някои от изпълнителите ще представят ексклузивно новите си сингли. Победителят ще бъде определен, отново, чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде обявен в началото на прякото предаване.

Зрителският вот се активира след официално обявяване от страна на водещите, непосредствено след последното изпълнение в шоуто. Гласуването се извършва онлайн на сайта eurovision2026.bg, като съгласно правилата за гласуване се допуска само един валиден глас от един IP адрес. При опит за дублиране на гласове от един и същи IP адрес се отчита само един глас.

След избора на изпълнител, през февруари 2026 г. предстои и последният трети етап. Победителят от националната селекция ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за него и явяването му на песенния конкурс във Виена. Песента, която ще представя страната ни на „Евровизия 2026“, също ще бъде определена чрез комбиниран вот – на журито и на зрителите през платформата eurovision2026.bg.


  • 1 А на бас, че...

    3 0 Отговор
    ...Дара ще спечели?

    Коментиран от #5

    12:33 27.01.2026

  • 2 Лост

    13 0 Отговор
    Как са издържали да го гледат?

    12:34 27.01.2026

  • 3 честен ционист

    3 1 Отговор
    Тия пацани Молеца ако пропеят на руски ще спечелят журито, пък и из ЕС има над 15 млн руснаци, гарантирана подкрепа на конкурса.

    12:35 27.01.2026

  • 4 гост

    8 0 Отговор
    Кич и слабоумие! Надпревара на продуцентски компании за пари! Единствената стойностна песен пред годините за Евровизия беше "ВОДА" на Стунджи!

    12:36 27.01.2026

  • 5 кауфланд

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "А на бас, че...":

    така те искам имаш каса бира на прИмоция.

    12:36 27.01.2026

  • 6 бушприт

    1 2 Отговор
    България трябва да върви напред в изкуството,науката,живота и здравето на гражданите си! Тъй като е европейска държава.

    Коментиран от #11

    12:36 27.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Преброяване на глупаците ли е имало?
    Или тва са общо жълтопаветните?

    12:37 27.01.2026

  • 8 Здрасти

    4 1 Отговор
    Не гледам европервизия

    12:44 27.01.2026

  • 9 Читалище «Аура»

    4 0 Отговор
    Цигания!
    Това е елееторататна Баце и Шиши

    12:49 27.01.2026

  • 10 Евроджендърски пе де растии

    5 1 Отговор
    Гаранция, че ще спечели Евровизия, някакво неориентирано 🌈 същество.Този конкурс трябва да се забрани с международен закон. Е га ти и шлаката.

    12:51 27.01.2026

  • 11 Евроджендърски пе де растии

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    Така е, но не да налагат пе де раси , ли3 6ли3 и всякаква неориентирана п0л0ва сг@н

    12:53 27.01.2026

  • 12 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Това не трябва да се излъчва по националната ни телевизия хранена с нашите данъци

    12:59 27.01.2026

  • 13 Гешевче

    3 0 Отговор
    400 000 с липса на ценностна система. До там ни докараха да ни управляват през проста шки риалити.

    13:10 27.01.2026

  • 14 Интелектуална немощ потресаваща

    2 0 Отговор
    Тези изпълнители НЕ МОГАТ да запомнят и повторят собствените си песни,
    толкова са махленско-кръчмарски виения, че не се издържа.
    НИКАКЪВ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, никакъв.
    Къде са професионалните композитори, къде са поетите на България?
    Пълна профанизация и девалвация на музикално-песенното изкуство!
    Шведската група АББА изгря на Евровизия и остана №1 най-великата група
    с коя от коя по-мелодични песни, които всеки може да запее и насън.
    А тук пълна интелектуална немощ - махленско-кръчмарско пеене,
    а останалите - публика и жури, лицемерно ги хвали.
    За да е хубава една популярна естрадна песен - трябва да може да се запомни и запее от публиката!
    Тук точно едно харчене на обществен ресурс - напълно напразно.
    п.с.
    Помните последната изпълнителка Виктория, как представи държавата България
    а не самата себе си на Евровизия - на английски език, с един ковчег на сцената, и в сумрак.
    Ето така представиха - държавата България.
    Конкурсът е за за представяне на ДЪРЖАВИ, а не на изпълнителите Мима, Момо и прочие...

    13:11 27.01.2026

  • 15 123

    0 0 Отговор
    Дрогата дотакава степен е полирала мозъците на композитори и текстописци и резултатите се виждат след 2000г.хитове няма .Спомнете си 80те и 90те всяка седмица нов хит след хит актуални и харесвани до днес .

    13:23 27.01.2026