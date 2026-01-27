Христиан Гущеров се срещна тайно с баща си след години отчуждение

Бившият депутат Добромир Гущеров се е върнал тайно в България от Виена, където живее от години, за да нагледа имотите си и най-вече – да се срещне със сина си Христиан. Срещата идва след окончателния развод на Христиан с плеймейтката Светлана Василева – събитие, което отново отвори стари семейни рани.

Отношенията между баща и син дълго време бяха прекъснати именно заради брака на Христиан със Светлана.

Докато двамата бяха заедно, Добромир Гущеров категорично отказваше контакт със снаха си, което доведе и до отчуждение със сина му. Междувременно Християн стана баща на четири деца, но дядо Добромир е виждал само първото – Анелия-Добромира, пише "България днес".

Светлана Василева неведнъж е отправяла публични обвинения към свекър си. "Какъв дядо е, нищо не е купил на четирите деца, а носят неговата кръв", заявяваше тя, като не криеше разочарованието си от пълната дистанция.

За да избягат от семейния конфликт, Добромир и настоящата му съпруга Диана дълго време живяха извън България – първо в кемпер в Норвегия, а по-късно се установиха във Виена. Те умишлено стояха далеч от страната, за да не бъдат въвлечени в напрежението между Християн и Светлана, пише още изданието.

Поводът за сегашното им завръщане е бил рожденият ден на дъщерята на Диана – Мартина. Празникът е отбелязан в българска кръчма, а внучката на Диана, която носи нейното име, е впечатлила гостите с фолклорни изпълнения.

Добромир Гущеров не пропуснал да я поздрави лично и дори се снимал с нея за спомен. Бащата на Мартина е футболистът Димитър Евтимов, а семейството живее постоянно в България. Именно роднините на Диана са тези, които Добромир приема като свое истинско семейство.

Историята на любовта между Гущеров и Диана е като филмов сценарий – двамата се срещат случайно, докато тя работи като сервитьорка. Връзката им бързо се задълбочава и продължава вече години. Те избягват шумните места и предпочитат усамотението – планински кътчета и любимата им Широка лъка.

И двамата имат по един драматичен развод зад гърба си, а заради Диана Добромир Гущеров е отслабнал с внушителните 54 килограма.

Малцина помнят, че преди години той беше и продуцент на култовото предаване "Клуб НЛО". Самият Гущеров-старши описва този период като "завършила, но не съвсем любов". Автор е и на текстове на популярни песни като "Тиха Коледна", "Сватба" и "Фирмаджия".

Когато се връща в родната Силистра, където притежава шестетажен хотел, Добромир често пее с приятели "за кеф". Луксозният хотел е изцяло обзаведен под надзора на Диана – всичките 79 стаи са с различен интериор в стил XVIII–XIX век.