Христиан Гущеров се срещна тайно с баща си след години отчуждение

27 Януари, 2026 13:59 1 430 7

Гущеров-старши се е върнал от Виена

Христиан Гущеров се срещна тайно с баща си след години отчуждение - 1
Кадър: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият депутат Добромир Гущеров се е върнал тайно в България от Виена, където живее от години, за да нагледа имотите си и най-вече – да се срещне със сина си Христиан. Срещата идва след окончателния развод на Христиан с плеймейтката Светлана Василева – събитие, което отново отвори стари семейни рани.

Отношенията между баща и син дълго време бяха прекъснати именно заради брака на Христиан със Светлана.

Докато двамата бяха заедно, Добромир Гущеров категорично отказваше контакт със снаха си, което доведе и до отчуждение със сина му. Междувременно Християн стана баща на четири деца, но дядо Добромир е виждал само първото – Анелия-Добромира, пише "България днес".

Светлана Василева неведнъж е отправяла публични обвинения към свекър си. "Какъв дядо е, нищо не е купил на четирите деца, а носят неговата кръв", заявяваше тя, като не криеше разочарованието си от пълната дистанция.

За да избягат от семейния конфликт, Добромир и настоящата му съпруга Диана дълго време живяха извън България – първо в кемпер в Норвегия, а по-късно се установиха във Виена. Те умишлено стояха далеч от страната, за да не бъдат въвлечени в напрежението между Християн и Светлана, пише още изданието.

Поводът за сегашното им завръщане е бил рожденият ден на дъщерята на Диана – Мартина. Празникът е отбелязан в българска кръчма, а внучката на Диана, която носи нейното име, е впечатлила гостите с фолклорни изпълнения.

Добромир Гущеров не пропуснал да я поздрави лично и дори се снимал с нея за спомен. Бащата на Мартина е футболистът Димитър Евтимов, а семейството живее постоянно в България. Именно роднините на Диана са тези, които Добромир приема като свое истинско семейство.

Историята на любовта между Гущеров и Диана е като филмов сценарий – двамата се срещат случайно, докато тя работи като сервитьорка. Връзката им бързо се задълбочава и продължава вече години. Те избягват шумните места и предпочитат усамотението – планински кътчета и любимата им Широка лъка.

И двамата имат по един драматичен развод зад гърба си, а заради Диана Добромир Гущеров е отслабнал с внушителните 54 килограма.

Малцина помнят, че преди години той беше и продуцент на култовото предаване "Клуб НЛО". Самият Гущеров-старши описва този период като "завършила, но не съвсем любов". Автор е и на текстове на популярни песни като "Тиха Коледна", "Сватба" и "Фирмаджия".

Когато се връща в родната Силистра, където притежава шестетажен хотел, Добромир често пее с приятели "за кеф". Луксозният хотел е изцяло обзаведен под надзора на Диана – всичките 79 стаи са с различен интериор в стил XVIII–XIX век.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отидé

    7 0 Отговор
    тайната .

    14:03 27.01.2026

  • 2 Какви Глупости!!!!!!!

    3 0 Отговор
    Шдлткхюглглг

    14:25 27.01.2026

  • 3 Пепи

    8 0 Отговор
    Каква симпатична и роматична история, докато не се сетиш, че тоя е агент на ДС, беше шеф на Орел и от вечните кадри на БКП/БСП. За по-младите - като ония дето вече ги няма и ги знаете с прякори, но няма прякор и е още тук

    Коментиран от #4

    14:31 27.01.2026

  • 4 И се ожени

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пепи":

    за една възмургава сервитьорка .Сега - живот в Австрия и пътешествия по света . С парите на българския народ ......

    14:36 27.01.2026

  • 5 Антон

    5 0 Отговор
    Местя си го
    Може и в кемпер да се е забавлявал, ама човека си има къща в Австрия.
    А най-хитовото изречение е че луксозния хотел и стаите в него са обзаведени под надзора на бившата сервитьорка.
    Мила родна картинка, с привкус на червени пари и глезенио синче.

    14:38 27.01.2026

  • 6 фиткифакти

    4 0 Отговор
    Каква родна Силистра !?!? Гущера е от село Енина до Казанлък😉
    Как си ги измисляте и навръзвсте не е истина🤣

    14:51 27.01.2026

  • 7 Глупости

    2 2 Отговор
    Абе, Факти, сами ли ги мислите тези глупости или ИИ ви помага? Каква "родна Силистра" като Добромир Гущеров е от Стара Загора. Завърши Гимназия с преподаване на руски език "М. Горки", да ви открехна. Бяхме съученици, за да не се чудите от къде знам. С една дума като каже Факти "Добър ден", гледайте слънцето къде е!

    14:53 27.01.2026