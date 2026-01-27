Христиан Гущеров се срещна тайно с баща си след години отчуждение

Бившият депутат Добромир Гущеров се е върнал тайно в България от Виена, където живее от години, за да нагледа имотите си и най-вече – да се срещне със сина си Христиан. Срещата идва след окончателния развод на Христиан с плеймейтката Светлана Василева – събитие, което отново отвори стари семейни рани.
Отношенията между баща и син дълго време бяха прекъснати именно заради брака на Христиан със Светлана.
Докато двамата бяха заедно, Добромир Гущеров категорично отказваше контакт със снаха си, което доведе и до отчуждение със сина му. Междувременно Християн стана баща на четири деца, но дядо Добромир е виждал само първото – Анелия-Добромира, пише "България днес".
Светлана Василева неведнъж е отправяла публични обвинения към свекър си. "Какъв дядо е, нищо не е купил на четирите деца, а носят неговата кръв", заявяваше тя, като не криеше разочарованието си от пълната дистанция.
За да избягат от семейния конфликт, Добромир и настоящата му съпруга Диана дълго време живяха извън България – първо в кемпер в Норвегия, а по-късно се установиха във Виена. Те умишлено стояха далеч от страната, за да не бъдат въвлечени в напрежението между Християн и Светлана, пише още изданието.
Поводът за сегашното им завръщане е бил рожденият ден на дъщерята на Диана – Мартина. Празникът е отбелязан в българска кръчма, а внучката на Диана, която носи нейното име, е впечатлила гостите с фолклорни изпълнения.
Добромир Гущеров не пропуснал да я поздрави лично и дори се снимал с нея за спомен. Бащата на Мартина е футболистът Димитър Евтимов, а семейството живее постоянно в България. Именно роднините на Диана са тези, които Добромир приема като свое истинско семейство.
Историята на любовта между Гущеров и Диана е като филмов сценарий – двамата се срещат случайно, докато тя работи като сервитьорка. Връзката им бързо се задълбочава и продължава вече години. Те избягват шумните места и предпочитат усамотението – планински кътчета и любимата им Широка лъка.
И двамата имат по един драматичен развод зад гърба си, а заради Диана Добромир Гущеров е отслабнал с внушителните 54 килограма.
Малцина помнят, че преди години той беше и продуцент на култовото предаване "Клуб НЛО". Самият Гущеров-старши описва този период като "завършила, но не съвсем любов". Автор е и на текстове на популярни песни като "Тиха Коледна", "Сватба" и "Фирмаджия".
Когато се връща в родната Силистра, където притежава шестетажен хотел, Добромир често пее с приятели "за кеф". Луксозният хотел е изцяло обзаведен под надзора на Диана – всичките 79 стаи са с различен интериор в стил XVIII–XIX век.
1 Отидé
14:03 27.01.2026
2 Какви Глупости!!!!!!!
14:25 27.01.2026
3 Пепи
Коментиран от #4
14:31 27.01.2026
4 И се ожени
До коментар #3 от "Пепи":за една възмургава сервитьорка .Сега - живот в Австрия и пътешествия по света . С парите на българския народ ......
14:36 27.01.2026
5 Антон
Може и в кемпер да се е забавлявал, ама човека си има къща в Австрия.
А най-хитовото изречение е че луксозния хотел и стаите в него са обзаведени под надзора на бившата сервитьорка.
Мила родна картинка, с привкус на червени пари и глезенио синче.
14:38 27.01.2026
6 фиткифакти
Как си ги измисляте и навръзвсте не е истина🤣
14:51 27.01.2026
7 Глупости
14:53 27.01.2026