Джейкъб Елорди - новият сериозен претендент за ролята на Джеймс Бонд

Самоличността на следващия изпълнител на ролята на Джеймс Бонд продължава да бъде една от най-стриктно пазените тайни в Холивуд, но през последните дни вниманието на индустрията и феновете все по-настойчиво се насочва към Джейкъб Елорди. Според източници, цитирани от специализирани американски медии, австралийският актьор е участвал в пробни снимки за „Бонд 26“ и към момента се разглежда като водещ кандидат за ролята на агент 007.

До този момент в неофициалните списъци на продуцентите фигурираха имена като Арън Тейлър-Джонсън, Харис Дикинсън и Калъм Търнър, а по-рано и Том Холанд. Въпреки това Джейкъб Елорди, познат на глобалната публика от сериала „Еуфория“ и от филмови продукции, които набират огромна популярност като "Франкенщайн" и предстоящия "Брулени хълмове", неочаквано излезе начело на надпреварата. На 28 години той отговаря на стратегическия курс за по-млад Бонд, който да осигури дългосрочно развитие на франчайза.

Потенциалният избор се вписва в по-широките планове на Amazon, която след придобиването на MGM пое пълния творчески контрол върху поредицата за 007. Това бележи съществена промяна в управлението на бранда, след като дългогодишните продуценти Барбара Броколи и Майкъл Г. Уилсън се оттеглиха от активното участие в бъдещите проекти.

Режисурата на „Бонд 26“ е поверена на Дени Вилньов, а сценарият се разработва от Стивън Найт, създател на „Peaky Blinders“. По информация от индустрията снимките са планирани за 2027 г., като премиерната дата се очаква през 2028 г. Проектът е замислен като пълен рестарт на поредицата след финала на ерата на Даниъл Крейг.

От Amazon официално не коментират спекулациите около кастинга, а представители на Джейкъб Елорди също отказват да потвърдят или отрекат информацията. До обявяването на окончателното решение надпреварата остава отворена, но за първи път от десетилетия насам бъдещето на Джеймс Бонд изглежда насочено към по-млада, по-дръзка и ясно разграничена нова фаза на емблематичния шпионски франчайз.