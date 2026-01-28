Новини
Азис показа мъжа си, но всички се чудят дали не е изкуствен интелект (СНИМКИ+ВИДЕО)

28 Януари, 2026

Поп фолк певецът публикува серия от кадри, която изглежда твърде изкуствено на феновете

Азис показа мъжа си, но всички се чудят дали не е изкуствен интелект (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Часове след като показа сватбената си халка и ръката на избраника си, с което породи буря в социалните мрежи, Азис реши да покаже и мистериозния мъж, с когото са сключили брак.

Двамата са застанали пред спешното отделение на болница, а липсата на обяснение от страна на певеца моментално разпали любопитството на феновете му. По-късно певецът реши да публикува и видео, на което съпругът му се връща у дома, но образът му е леко замъглен.

Публикация, споделена от Azis Online (@azis_online_new)

Под снимките и видеата се появиха единствено хаштаговете "Азис", "Флорида" и "САЩ", което веднага насочи последователите към извода, че мъжът до него може да е новата му половинка. Интересното е обаче, че коментарите под публикациите са изключени, а Азис продължава да разпалва спекулациите, като пише към кадрите "Мистерия".

Фолк звездата вече разкри, че партньорът му е сърдечен хирург, а съвпадението с болничната обстановка допълнително подсили догадките.

Всичко това обаче не изглежда особено реално за някои от феновете на Азис, които веднага започнаха да се чудят дали снимките не са направени с изкуствен интелект. Подозрение буди факта, че ръцете с брачните халки от първата снимка изглеждат еднакви, а пръстените са на различни ръце - единият носи халката си на дясната ръка, а другият - на лявата.

Първата снимка с младоженеца също се видя твърде изкуствена на аудиторията на Азис. На сградата зад тях не е изписано името на болницата, нито присъстват каквито и да било други отличителни белези по улицата, а на няколко места присъства единствено надписа "Emergency". Линейките и колите на фона също нямат нито една регистрационна табела, а самият фон изглежда повече като изчистена снимачна площадка, отколкото входа на истинска болница.

Каква е истината зад голямата промяна, очакваме Азис да разкрие съвсем скоро. Все пак той е цар на провокацията.

Публикация, споделена от Azis Online (@azis_online_new)


