Азис показа мъжа си, но всички се чудят дали не е изкуствен интелект (СНИМКИ+ВИДЕО)

Часове след като показа сватбената си халка и ръката на избраника си, с което породи буря в социалните мрежи, Азис реши да покаже и мистериозния мъж, с когото са сключили брак.
Двамата са застанали пред спешното отделение на болница, а липсата на обяснение от страна на певеца моментално разпали любопитството на феновете му. По-късно певецът реши да публикува и видео, на което съпругът му се връща у дома, но образът му е леко замъглен.
Под снимките и видеата се появиха единствено хаштаговете "Азис", "Флорида" и "САЩ", което веднага насочи последователите към извода, че мъжът до него може да е новата му половинка. Интересното е обаче, че коментарите под публикациите са изключени, а Азис продължава да разпалва спекулациите, като пише към кадрите "Мистерия".
Фолк звездата вече разкри, че партньорът му е сърдечен хирург, а съвпадението с болничната обстановка допълнително подсили догадките.
Всичко това обаче не изглежда особено реално за някои от феновете на Азис, които веднага започнаха да се чудят дали снимките не са направени с изкуствен интелект. Подозрение буди факта, че ръцете с брачните халки от първата снимка изглеждат еднакви, а пръстените са на различни ръце - единият носи халката си на дясната ръка, а другият - на лявата.
Първата снимка с младоженеца също се видя твърде изкуствена на аудиторията на Азис. На сградата зад тях не е изписано името на болницата, нито присъстват каквито и да било други отличителни белези по улицата, а на няколко места присъства единствено надписа "Emergency". Линейките и колите на фона също нямат нито една регистрационна табела, а самият фон изглежда повече като изчистена снимачна площадка, отколкото входа на истинска болница.
Каква е истината зад голямата промяна, очакваме Азис да разкрие съвсем скоро. Все пак той е цар на провокацията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честито!
Коментиран от #3
12:34 28.01.2026
2 Отвратителен неграмотен индивид
Такава е "новата невярна демокрация" на фалшиви професионалисти
за да може лесно да бъдат манипулирани и контролирани.
Отвращение и нищо друго към индивида!
12:35 28.01.2026
3 хихи
До коментар #1 от "Честито!":Доказано е че не може. Но както се казваше в оня виц: Опитите в южната ни съседка продължават...
12:39 28.01.2026
5 Един лилавко
Голяма новина
Коментиран от #7
12:42 28.01.2026
6 бай Кольо
12:43 28.01.2026
7 да ама
До коментар #5 от "Един лилавко":за вафли.бг е топ новина - пропаднали сбирщина от идиоти
12:44 28.01.2026
8 Отврат
Коментиран от #10
12:45 28.01.2026
9 Ей,Патрашкова?
12:52 28.01.2026
10 Брачед
До коментар #8 от "Отврат":...пробваха си ги🤣🤣🤣👍
12:53 28.01.2026
11 Удри с лопатата
12:54 28.01.2026
12 Дядо Гъдю
12:55 28.01.2026
13 Отврат
13:07 28.01.2026
14 Силиций
Свършил е парите по плажовете.Сега с поредните врътки в соц.мрежите ще събере работни пари за концерт ,на който да попищи "с добавена стойност" на феновете си и ще изкара нова пачка за харчене.
13:15 28.01.2026
15 Аман
13:18 28.01.2026
16 Хи хи хи
13:21 28.01.2026
17 БАРС
13:25 28.01.2026
19 Ко речи?
13:35 28.01.2026
20 Бай Хой
13:44 28.01.2026