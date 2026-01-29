„Лили - любовта е живот“: Започна кастингът за мъж на Лили Иванова

Обявиха кастинг за основните мъжки персонажи в биографичния филм за Лили Иванова под режисурата на Яна Титова.
Актрисата Боряна Братоева, която сега е кастинг режисьор, публикува и изисквания в социалните мрежи, като регистрацията е безплатна, предава Телеграф.
Лили неведнъж е споделяла, че голямата ѝ любов е вторият ѝ съпруг Иван Пеев. „Той е единственият, когото съм обичала в живота си“, подчертава тя в интервюта за починалия композитор. Така че най-вероятно неговият образ ще присъства в лентата, твърдят запознати.
Но още не е ясно кои ще бъдат другите мъжки персонажи в предстоящия филм „Лили - любовта е живот“, който е дело на фондация „Лили Иванова“ заедно с „Междинна станция“ на Иван Христов и Андрей Арнаудов. Подборът за ролята на самата Лили приключи, като усилено в светските среди се говореше, че това ще е Мария Бакалова, преди тя официално да отрече мълвите. Това бе потвърдено и от Key Academy – агенцията, която представлява актрисата на територията на България.
Вчера Лили Иванова обяви новото си турне, което започва на 25 март в Благоевград. Следват Кюстендил, Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Цените на билетите са от 30 до 60 евро, като за Варна и Бургас са от 35 до 105, а в Пловдив – от 55 до 105.
На 8 май Лили организира в София благотворителен концерт с много други звезди. Очаква се през декември да завърши по традиция турнето си в София, но официалните дати още не са обявени.
1 Кастинг
11:32 29.01.2026
2 хъхъ
Коментиран от #6, #9
11:34 29.01.2026
3 баба Вуна
11:35 29.01.2026
4 Айде стига
11:35 29.01.2026
5 волан
11:36 29.01.2026
6 ззззззз
До коментар #2 от "хъхъ":Като за нейната възраст подходящ би бил Митко Щерев.
Коментиран от #10
11:37 29.01.2026
7 смешарки: Започна кастингът за мъж
като никога не е късно
11:38 29.01.2026
8 фърчило
11:42 29.01.2026
9 Информатор
До коментар #2 от "хъхъ":Не може да е Драго Чая. Ти как си представяш във филма и двамата да изкачват стълбите на апартамента им по токчета?
11:43 29.01.2026
10 истинска история
До коментар #6 от "ззззззз":Митко Щерев звъннал бесен на Лили Иванова и започнал да й крещи:
- Забранявам ти да пееш моите песни докато съм жив!
А Лили спокойно отвърнала:
- А след това може ли?
11:44 29.01.2026
11 Този филм
Коментиран от #12
11:45 29.01.2026
12 зрител
До коментар #11 от "Този филм":Иван и Андрей вече направиха един филм за Гунди, където го изкараха репресиран едва ли не. А той освен талантлив футболист, е бил майор от милицията и любимец на партията.
Сега очаквам и с Лили да направят същото - колко неудобна била на властите Лилет, нищо че режима я създаде, а по едно време е била снаха на члена на политбюро Пеко Таков.
11:47 29.01.2026
13 семеен
11:48 29.01.2026