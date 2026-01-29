Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
„Лили - любовта е живот“: Започна кастингът за мъж на Лили Иванова

„Лили - любовта е живот“: Започна кастингът за мъж на Лили Иванова

29 Януари, 2026 11:31 423 13

  • лили иванова-
  • биографичен филм-
  • документален филм-
  • кастинг-
  • мъж-
  • съпруг

В лентата със сигурност ще бъде изигран вторият съпруг на звездата Иван Пеев

„Лили - любовта е живот“: Започна кастингът за мъж на Лили Иванова - 1
Снимка: Facebook/ Васил Къркеланов
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Обявиха кастинг за основните мъжки персонажи в биографичния филм за Лили Иванова под режисурата на Яна Титова.

Актрисата Боряна Братоева, която сега е кастинг режисьор, публикува и изисквания в социалните мрежи, като регистрацията е безплатна, предава Телеграф.

Лили неведнъж е споделяла, че голямата ѝ любов е вторият ѝ съпруг Иван Пеев. „Той е единственият, когото съм обичала в живота си“, подчертава тя в интервюта за починалия композитор. Така че най-вероятно неговият образ ще присъства в лентата, твърдят запознати.

Но още не е ясно кои ще бъдат другите мъжки персонажи в предстоящия филм „Лили - любовта е живот“, който е дело на фондация „Лили Иванова“ заедно с „Междинна станция“ на Иван Христов и Андрей Арнаудов. Подборът за ролята на самата Лили приключи, като усилено в светските среди се говореше, че това ще е Мария Бакалова, преди тя официално да отрече мълвите. Това бе потвърдено и от Key Academy – агенцията, която представлява актрисата на територията на България.

Вчера Лили Иванова обяви новото си турне, което започва на 25 март в Благоевград. Следват Кюстендил, Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Цените на билетите са от 30 до 60 евро, като за Варна и Бургас са от 35 до 105, а в Пловдив – от 55 до 105.

На 8 май Лили организира в София благотворителен концерт с много други звезди. Очаква се през декември да завърши по традиция турнето си в София, но официалните дати още не са обявени.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кастинг

    7 0 Отговор
    За мъже на Лили тя не е имала само един!

    11:32 29.01.2026

  • 2 хъхъ

    3 0 Отговор
    Драго Чая?

    Коментиран от #6, #9

    11:34 29.01.2026

  • 3 баба Вуна

    5 2 Отговор
    Лили е неспособна да обича друг, освен себе си и парите.

    11:35 29.01.2026

  • 4 Айде стига

    6 1 Отговор
    С тези кастинги за Стойков за Лили Иванова голяма тъпня, досада и простотия с ниска гледаемост, но няма да си го признаят продуцентите!

    11:35 29.01.2026

  • 5 волан

    1 3 Отговор
    Кака Лили е Гласът на България!

    11:36 29.01.2026

  • 6 ззззззз

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Като за нейната възраст подходящ би бил Митко Щерев.

    Коментиран от #10

    11:37 29.01.2026

  • 7 смешарки: Започна кастингът за мъж

    5 0 Отговор
    по заглавието изглежда че иска да си намери любовта
    като никога не е късно

    11:38 29.01.2026

  • 8 фърчило

    3 0 Отговор
    Путин, Ахмед Доган, даже Румбата Радев може да изиграе мъж на Лилет. Бих предложил и Азис, ама той се омъжи...

    11:42 29.01.2026

  • 9 Информатор

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Не може да е Драго Чая. Ти как си представяш във филма и двамата да изкачват стълбите на апартамента им по токчета?

    11:43 29.01.2026

  • 10 истинска история

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ззззззз":

    Митко Щерев звъннал бесен на Лили Иванова и започнал да й крещи:
    - Забранявам ти да пееш моите песни докато съм жив!

    А Лили спокойно отвърнала:
    - А след това може ли?

    11:44 29.01.2026

  • 11 Този филм

    2 0 Отговор
    Май трябва да е с червена точка

    Коментиран от #12

    11:45 29.01.2026

  • 12 зрител

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Този филм":

    Иван и Андрей вече направиха един филм за Гунди, където го изкараха репресиран едва ли не. А той освен талантлив футболист, е бил майор от милицията и любимец на партията.

    Сега очаквам и с Лили да направят същото - колко неудобна била на властите Лилет, нищо че режима я създаде, а по едно време е била снаха на члена на политбюро Пеко Таков.

    11:47 29.01.2026

  • 13 семеен

    0 0 Отговор
    За какво ти е мъж на тия години бе,Лиленце? Той ще те вземе заради парите,а не по любов.

    11:48 29.01.2026