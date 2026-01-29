Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Излязоха първи кадри на новия "Шотландски боец" Хенри Кавил (СНИМКИ)

29 Януари, 2026 11:58 735 6

  • шотландски боец-
  • хенри кавил-
  • актьор-
  • римейк-
  • първи кадри

Актьорът показа новата визия на филма от 80-те години на миналия век

Излязоха първи кадри на новия "Шотландски боец" Хенри Кавил (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Хенри Кавил заменя костюма на Супермен и меча от „Вещерът“ с нова екшън роля в римейка на „Шотландски боец“, режисиран от създателя на „Джон Уик“ Чад Стахелски.

Кавил публикува в сряда сутринта в Instagram първите официални кадри от продукцията, отбелязвайки началото на снимките. „Честит първи поглед към ‘Шотландски боец’! Това беше дълго пътуване за мен, за което ще разкажа, когато му дойде времето, но е специален момент да мога да го споделя“, написа актьорът. Снимките не разкриват много детайли, но загатват за мрачен, стилно изчистен екшън, напомнящ визуалния език на поредицата „Джон Уик“. На един от кадрите Кавил е с масивен меч, а атмосферата подсказва глобално разгръщащ се сюжет с действия на различни локации.

Участието на Хенри Кавил в римейка беше обявено още през 2021 г., но реалният старт на продукцията се забави. В края на миналата година снимките бяха отложени заради контузия на актьора по време на подготвителния период за филма.

В актьорския състав на новия „Шотландски боец“ са още Ръсел Кроу, Карън Гилън, Джимон Хонсу, Дейв Батиста, Мариса Абела и Макс Джан. Сценарият е написан от Майкъл Финч, като по-ранни версии са разработвани и от Райън Дж. Кондал и Кери Уилямсън.

Оригиналният филм „Шотландски боец“ излиза през 1986 г. и представя Кристофър Ламбърт в ролята на безсмъртния шотландски воин Конър Маклауд, роден през XVI век. Шон Конъри изпълнява ролята на неговия ментор Хуан Санчес-Вилялобос Рамирес, а Кланси Браун е антагонистът Кърганът. Успехът на филма води до продължения, телевизионни сериали и литературни адаптации, превръщайки „Шотландски боец“ в дългогодишен франчайз.

Новата версия цели да даде съвременен прочит на историята, като комбинира митологията на оригинала с динамичен екшън и визуален стил, характерен за филмите на Стахелски.


  • 1 Нека да пиша

    6 1 Отговор
    Дънкан Маклауд е роднина с Лили Иванова !
    Тя е по-голяма с няколко века !

    Коментиран от #6

    12:04 29.01.2026

  • 2 Шопия ланд

    2 0 Отговор
    Сериалът беше доста добър, но продълженията 2 и 3 - не.

    12:06 29.01.2026

  • 3 западния вятър

    2 2 Отговор
    Тези шотландски борци, "смели сърца" и др. подобни визуални зрелища са нацелени към ослабване на Короната. Кой нормален човек ще гледа подобни измишльотини.

    Коментиран от #4

    12:07 29.01.2026

  • 4 провинциалист

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "западния вятър":

    "Кой нормален човек ще гледа подобни измишльотини." - всички, които не гледат документални филми, защото само те не са измишльотини.

    12:17 29.01.2026

  • 5 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Тъкмо викам тоя филм ще го гледам и чета, че Батиста ще играе. Интересно и за Ръсел Кроу каква роля са отредили сигурно ще бъде учителя и по някое време ще му резнат главата.

    12:50 29.01.2026

  • 6 ами,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Пиши,пиши само си показваш простотията,банален си.

    13:20 29.01.2026