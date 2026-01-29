Излязоха първи кадри на новия "Шотландски боец" Хенри Кавил (СНИМКИ)

Актьорът Хенри Кавил заменя костюма на Супермен и меча от „Вещерът“ с нова екшън роля в римейка на „Шотландски боец“, режисиран от създателя на „Джон Уик“ Чад Стахелски.

Кавил публикува в сряда сутринта в Instagram първите официални кадри от продукцията, отбелязвайки началото на снимките. „Честит първи поглед към ‘Шотландски боец’! Това беше дълго пътуване за мен, за което ще разкажа, когато му дойде времето, но е специален момент да мога да го споделя“, написа актьорът. Снимките не разкриват много детайли, но загатват за мрачен, стилно изчистен екшън, напомнящ визуалния език на поредицата „Джон Уик“. На един от кадрите Кавил е с масивен меч, а атмосферата подсказва глобално разгръщащ се сюжет с действия на различни локации.

Участието на Хенри Кавил в римейка беше обявено още през 2021 г., но реалният старт на продукцията се забави. В края на миналата година снимките бяха отложени заради контузия на актьора по време на подготвителния период за филма.

В актьорския състав на новия „Шотландски боец“ са още Ръсел Кроу, Карън Гилън, Джимон Хонсу, Дейв Батиста, Мариса Абела и Макс Джан. Сценарият е написан от Майкъл Финч, като по-ранни версии са разработвани и от Райън Дж. Кондал и Кери Уилямсън.

Оригиналният филм „Шотландски боец“ излиза през 1986 г. и представя Кристофър Ламбърт в ролята на безсмъртния шотландски воин Конър Маклауд, роден през XVI век. Шон Конъри изпълнява ролята на неговия ментор Хуан Санчес-Вилялобос Рамирес, а Кланси Браун е антагонистът Кърганът. Успехът на филма води до продължения, телевизионни сериали и литературни адаптации, превръщайки „Шотландски боец“ в дългогодишен франчайз.

Новата версия цели да даде съвременен прочит на историята, като комбинира митологията на оригинала с динамичен екшън и визуален стил, характерен за филмите на Стахелски.