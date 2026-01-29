Новини
Филмът за Мелания Тръмп беше оттеглен от кината в Южна Африка поради мижав интерес

29 Януари, 2026 12:31 564 11

Дни преди глобалната премиера на документалния филм за първата дама на САЩ кино салоните са празни и няма почти никакъв интерес към него

Филмът за Мелания Тръмп беше оттеглен от кината в Южна Африка поради мижав интерес - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещите киносалони в Южна Африка изтеглиха от програмата си документален филм за първата дама на САЩ Мелания Тръмп малко преди планираната му премиера, като дистрибуторът се позова на „настоящия климат“, съобщиха местни медии.

Документалната лента, озаглавена „Melania“, не фигурираше в четвъртък в програмите на кината Nu Metro и Ster-Kinekor, ден преди международната ѝ премиера, насрочена за 30 януари. Изданието News24 съобщи, че южноафриканският дистрибутор Filmfinity внезапно е прекратил разпространението на филма в страната. Ръководителят на маркетинга на компанията Тобашан Говиндараджулу е заявил, че „предвид настоящия климат филмът няма да бъде пуснат по кината на този пазар“.

Не беше уточнено какво точно се има предвид под „климат“, а представители на Filmfinity не бяха открити за допълнителен коментар. От Nu Metro потвърдиха пред АФП, че са получили указание от дистрибутора да изтеглят заглавието. „Правата са на Filmfinity и по тяхно искане филмът няма да бъде показван“, се казва в официално изявление на веригата.

Мнозина смятат, че не политическият климат, а липсата на интерес стоят в основата на изтеглянето. В интернет пространството се разпространяват снимки от схеми на салони, излъчващи филма за Мелания Тръмп, които са напълно празни.

Документалният филм „Melania“ предлага рядък поглед зад кулисите на живота на първата дама, която запази сравнително сдържан публичен профил по време на втория мандат на съпруга си Доналд Тръмп. Трейлърът започва с кадри от инаугурацията през януари 2025 г., показвайки Мелания Тръмп с тъмносиня шапка с широка периферия по време на церемонията във Вашингтон. Филмът проследява и ролята ѝ на неформален съветник на президента, включително момент, в който го насърчава да подчертае темите за „миротворец и обединител“ в речта си при встъпването в длъжност.

Решението за изтеглянето на филма идва на фона на обтегнатите отношения между Южна Африка и администрацията на Доналд Тръмп. Вашингтон критикува Претория по редица вътрешни и международни въпроси, а американският президент нееднократно е повтарял неверни твърдения за т.нар. „геноцид“ срещу бялото африканерско население — обвинения, които южноафриканските власти категорично отхвърлят.


  • 1 Апартейд

    1 0 Отговор
    Да не би негрите вече да не си падат по бели мадами?

    12:36 29.01.2026

  • 2 ДА ГО ПУСКАТ ТУКА

    1 2 Отговор
    ДА ПРЕБРОИМЕ ИСТИСКИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ.САЛОНА СЪЩО ЩЕ Е ПРАЗЕН

    Коментиран от #5

    12:36 29.01.2026

  • 3 Ахааа ,

    3 2 Отговор
    Мелания е много сгодна женица ... Славянска кръв ..✌️ ама Дончо е изпрегнал ..

    12:37 29.01.2026

  • 4 Хахаха

    3 2 Отговор
    Ами , да бяха пуснали порноварианта от масовите партита на младини , и правостоящите щяха да са с правостоящи...

    12:38 29.01.2026

  • 5 Истиския

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДА ГО ПУСКАТ ТУКА":

    Пусни си 17 мига от пролетта ..

    Коментиран от #6, #7

    12:39 29.01.2026

  • 6 Ще ти

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Истиския":

    Пусна 27 сантима в преглътта...

    12:43 29.01.2026

  • 7 В МОМЕНТА ГЛЕДАМ

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Истиския":

    ПОЛЕТ НАД КУКУВИЧЕ ГНЕЗДО-И ТО НА ЖИВО

    12:45 29.01.2026

  • 8 Един

    2 0 Отговор
    Такива като тая златотърсачка с лопата да ги ринеш. Мъжа и си ходи по какви ли не повлекани, а тая си мълчи и още е с него даже. Жена без капка достойнство, какво да и гледам.

    13:00 29.01.2026

  • 9 ЕстетЪ

    3 0 Отговор
    При положение,че са и гледали другите филми, нормално е да нямат интерес сега.

    13:03 29.01.2026

  • 10 ЗРИТЕЛ

    0 0 Отговор
    А нашите за стоичков и МАМНИК... кога

    13:05 29.01.2026

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    13:11 29.01.2026