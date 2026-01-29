Филмът за Мелания Тръмп беше оттеглен от кината в Южна Африка поради мижав интерес

Водещите киносалони в Южна Африка изтеглиха от програмата си документален филм за първата дама на САЩ Мелания Тръмп малко преди планираната му премиера, като дистрибуторът се позова на „настоящия климат“, съобщиха местни медии.

Документалната лента, озаглавена „Melania“, не фигурираше в четвъртък в програмите на кината Nu Metro и Ster-Kinekor, ден преди международната ѝ премиера, насрочена за 30 януари. Изданието News24 съобщи, че южноафриканският дистрибутор Filmfinity внезапно е прекратил разпространението на филма в страната. Ръководителят на маркетинга на компанията Тобашан Говиндараджулу е заявил, че „предвид настоящия климат филмът няма да бъде пуснат по кината на този пазар“.

Не беше уточнено какво точно се има предвид под „климат“, а представители на Filmfinity не бяха открити за допълнителен коментар. От Nu Metro потвърдиха пред АФП, че са получили указание от дистрибутора да изтеглят заглавието. „Правата са на Filmfinity и по тяхно искане филмът няма да бъде показван“, се казва в официално изявление на веригата.

Мнозина смятат, че не политическият климат, а липсата на интерес стоят в основата на изтеглянето. В интернет пространството се разпространяват снимки от схеми на салони, излъчващи филма за Мелания Тръмп, които са напълно празни.

Документалният филм „Melania“ предлага рядък поглед зад кулисите на живота на първата дама, която запази сравнително сдържан публичен профил по време на втория мандат на съпруга си Доналд Тръмп. Трейлърът започва с кадри от инаугурацията през януари 2025 г., показвайки Мелания Тръмп с тъмносиня шапка с широка периферия по време на церемонията във Вашингтон. Филмът проследява и ролята ѝ на неформален съветник на президента, включително момент, в който го насърчава да подчертае темите за „миротворец и обединител“ в речта си при встъпването в длъжност.

Решението за изтеглянето на филма идва на фона на обтегнатите отношения между Южна Африка и администрацията на Доналд Тръмп. Вашингтон критикува Претория по редица вътрешни и международни въпроси, а американският президент нееднократно е повтарял неверни твърдения за т.нар. „геноцид“ срещу бялото африканерско население — обвинения, които южноафриканските власти категорично отхвърлят.