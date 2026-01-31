Новини
Леонардо ди Каприо с невиждан успех - получи седем номинации за най-добър актьор

31 Януари, 2026 10:44 587 1

Последната му номинация идва за ролята му в черната екшън комедия „Битка след битка“

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Леонардо ди Каприо официално зае място сред най-големите имена в световното кино, след като достигна седем номинации за най-добър актьор на наградите БАФТА. С това той се изравнява с легенди като Даниъл Дей-Луис, Майкъл Кейн и Лорънс Оливие, пише marica.bg.

Ди Каприо е най-новото попълнение в този изключително тесен кръг актьори, постигнали толкова номинации в категорията за главна мъжка роля.

Последната му номинация идва за ролята му в черната екшън комедия „Битка след битка“, режисирана от Пол Томас Андерсън. Представянето му бе сред най-обсъжданите при обявяването на тазгодишните номинации.

Преди това Ди Каприо е номиниран за водеща роля в редица знакови филми, сред които:

Въпреки впечатляващото постижение, актьорските номинации на Ди Каприо остават далеч от рекорда на Мерил Стрийп, която има 12 номинации за главна женска роля и общо 15 актьорски номинации на БАФТА. По брой отличия пък води Джуди Денч.

Церемонията по връчването на наградите БАФТА ще се състои на 22 февруари в Лондон, като водещ ще бъде Алън Къминг.

Ди Каприо затвърждава статута си на една от най-големите фигури на съвременното кино – актьор, който вече е част от историята.


  • 1 Джилиън, 13г.

    3 2 Отговор
    Лео е добър човек, каза ми, че съм много секси и иска да ме води на Бали! Но мама чу, и каза, че няма да ме пусне сама и ще дойде с мен. Лео погледна мама, установи че тя е на 33г., и каза - Нц!

    10:54 31.01.2026