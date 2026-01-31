Новини
Любопитно »
Брайън Мей обяви, че Queen никога повече няма да свирят в САЩ

Брайън Мей обяви, че Queen никога повече няма да свирят в САЩ

31 Януари, 2026 12:45 537 3

  • брайън мей-
  • queen-
  • сащ-
  • безопасност на страната-
  • свирят

В интервю за вестника Мей изрази загриженост относно безопасността в страната

Брайън Мей обяви, че Queen никога повече няма да свирят в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брайън Мей, виртуозният китарист на легендарната британска група Queen, обяви края на турнетата на групата в Съединените щати, наричайки страната опасна., съобщи Daily Mail.

„Според водещия китарист на групата, Брайън Мей, Queen никога повече няма да турне в САЩ“, се посочва в изданието.

В интервю за вестника Мей изрази загриженост относно безопасността в страната. Той подчерта, че членовете на групата все още ценят Америка, но смятат завръщането там за неоправдан риск.

„Много е тъжно, защото Queen са израснали в Америка и ние обичаме тази страна. Но сега всеки ще се замисли два пъти, преди да отиде там“, каза музикантът.

Изданието отбелязва, че Мей преди това е говорил за оттеглянето си от британския музикален фестивал в Гластънбъри, позовавайки се на различия във вижданията с организаторите.

Брайън Мей и барабанистът на Queen Роджър Тейлър свирят с вокалиста Адам Ламбърт от 2012 г. Мей призна, че в момента е трудно да се каже кога групата ще се появи отново на сцената за концерти.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 2 Отговор
    Тоя миризлив бунак е на 80 години! И никой не го чака, да налага гей пропагандата си!
    Ни в САЩ, ни никъде!

    12:48 31.01.2026

  • 2 Ей,кво нещо!

    2 1 Отговор
    Всички певци и артисти се натискаха да пробият в САЩ във всякакви класации, и когато станаха известни милионери и милиардери, започнаха да пр0пагандират разни каузи, да спират концерти, да внушават мнения и т.н.

    12:49 31.01.2026

  • 3 Няма Куин

    0 1 Отговор
    Куин без Фреди е като пържола без пържола.

    12:54 31.01.2026