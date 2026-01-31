Брайън Мей обяви, че Queen никога повече няма да свирят в САЩ

Брайън Мей, виртуозният китарист на легендарната британска група Queen, обяви края на турнетата на групата в Съединените щати, наричайки страната опасна., съобщи Daily Mail.

„Според водещия китарист на групата, Брайън Мей, Queen никога повече няма да турне в САЩ“, се посочва в изданието.

В интервю за вестника Мей изрази загриженост относно безопасността в страната. Той подчерта, че членовете на групата все още ценят Америка, но смятат завръщането там за неоправдан риск.

„Много е тъжно, защото Queen са израснали в Америка и ние обичаме тази страна. Но сега всеки ще се замисли два пъти, преди да отиде там“, каза музикантът.

Изданието отбелязва, че Мей преди това е говорил за оттеглянето си от британския музикален фестивал в Гластънбъри, позовавайки се на различия във вижданията с организаторите.

Брайън Мей и барабанистът на Queen Роджър Тейлър свирят с вокалиста Адам Ламбърт от 2012 г. Мей призна, че в момента е трудно да се каже кога групата ще се появи отново на сцената за концерти.