Официално: DARA ще представи България на „Евровизия 2026“

1 Февруари, 2026 06:02, обновена 1 Февруари, 2026 05:04 535 6

С представянето на песента си „Thunder“, тя спечели зрителите и журито

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

DARA е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител и ще представи България на „Евровизия 2026“ през месец май във Виена.

С представянето на песента си „Thunder“, DARA спечели зрителите и журито –Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия“. Гръцката звезда е един от най-уважаваните вокални педагози в Европа и е работила с артисти като Дима Билан, Деспина Ванди, Ани Лорак, Елена Папаризу, Сакис Рувас, Елени Фурейра, както и много други победители и финалисти на „Евровизия“. Тази година Виктория Халкити бе част от журито в националната селекция на Люксембург.

DARA получи статуетка, изработена специално за националната селекция на БНТ, дело на талантливия български художник Стоян Зиков. Скулптурата представлява стилизирано сърце, изградено от отделни, взаимно преплитащи се елементи, които заедно създават хармония.

Тя символизира многообразието на участниците в националната селекция и стиловете им, обединени от музиката и от общия стремеж страната ни да бъде представена достойно на международната сцена. Наградата беше връчена от Александра Жекова – един от най-успешните български състезатели в зимните спортове и ко-водещ на студиото „Днес на Игрите“, в което заедно с Радостин Любомиров ще представят на зрителите на Българската национална телевизия най-важните акценти от Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026, от 6 до 22 февруари.

Специални гост изпълнители на финала на националната селекция на обществената телевизия за избор на изпълнител бяха Невена Цонева и Иво Димчев. Като артист с международно признание, провокативният музикант получи неочаквана ексклузивна покана от БНТ за участие в следващата национална селекция за песенния конкурс.

На сцената на бляскавото шоу се качиха и международни участници в конкурса „Евровизия“ от Азербайджан, Малта и Албания. Победителят на „Евровизия“ през 2011 г. Eldar (Азербайджан) изпълни своя хит „The One“. AIDAN (Малта) и Alis (Албания), с които България ще се състезава във втория полуфинал на конкурса във Виена, изпълниха песните „Bella“ и „Nân“, с които ще представят страните си.

За финала на националната селекция за избор на български представител на „Евровизия 2026“ в България пристигнаха представители на няколко европейски обществени телевизии. Впечатлени от първото шоуто по БНТ 1 на 24 януари, те проследиха отблизо организацията и реализацията на финала тази събота. Пред DARA предстои период на подготовка за последния трети етап от националната селекция. На 28 февруари тя ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за участието ѝ на „Евровизия 2026“. Песента, която ще представи България на конкурса в австрийската столица, ще бъде определена отново чрез комбиниран вот – на жури и зрители, гласуващи през платформата eurovision2026.bg.

Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на „Евровизия 2026“ е на 16 май.


България
