Игуани започнаха да падат от дърветата в щата Флорида

Риби (20.02 - 20.03) Сутринта Ви прави по-възприемчиви към настроенията около Вас. Добре е да поставите ясни вътрешни граници, за да не се изтощите. През деня тихите разговори и наблюдението ще Ви донесат яснота. Вечерта е подходящо да се отдръпнете от напрежението и да се погрижите за себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят поставя акцент върху взаимоотношенията и нуждата от разбиране. Сутринта е важно да изслушвате, без да бързате с отговорите. През деня може да се появят идеи, които изискват време, за да узреят. Вечерта бъдете готови за внезапни промени и не се вкопчвайте в предварителни планове.

Козирог (23.12 - 20.01) Сутринта изисква повече внимание към емоционалната страна на ситуациите. Не всичко може да бъде решено с логика и контрол. През деня умереният подход ще Ви помогне да запазите стабилност. Вечерта е добре да не натоварвате себе си с допълнителни очаквания.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят започва с желание за яснота и откритост. Важно е обаче да не прибързвате с категорични изводи. През деня разговорите могат да Ви насочат към ново разбиране. Вечерта е възможна неочаквана промяна в настроението – запазете гъвкавост.

Скорпион (24.10 - 22.11) Сутринта Ви насочва към по-дълбоки вътрешни процеси. Не е необходимо да споделяте всичко, което усещате. През деня думите имат по-голяма тежест, затова ги използвайте осъзнато. Вечерта може да донесе внезапно напрежение в отношенията – спокойствието ще бъде най-добрият Ви съюзник.

Везни (24.09 - 23.10) Денят започва с повишена чувствителност в отношенията. Балансът между собствените Ви нужди и тези на другите изисква внимание. През деня откритият, но мек разговор може да изчисти напрежение. Вечерта е добре да не настоявате на всяка цена за хармония, а да си дадете пауза.

Дева (24.08 - 23.09) Сутринта може да Ви донесе вътрешно напрежение между чувствата и разума. Не бързайте да анализирате всичко – част от отговорите ще дойдат сами. През деня подредеността ще Ви даде усещане за стабилност. Вечерта е добре да приемете промените по-спокойно и без излишна критичност.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят поставя фокус върху личното Ви изразяване и нуждата да бъдете чути. Сутринта е добре да смекчите тона си, дори когато сте убедени в правотата си. През деня се отваря възможност за по-дълбоко разбиране в общуването. Вечерта избягвайте импулсивни действия и резки реакции.

Рак (22.06 - 23.07) Сутринта Ви прави по-чувствителни към настроенията на околните. Добре е да не поемате повече отговорности, отколкото Ви е по силите. През деня вътрешният диалог е по-важен от външните мнения. Вечерта може да донесе неочаквано напрежение, затова си осигурете спокойна среда.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят започва с нужда да изразите себе си. Важно е да подбирате думите си внимателно, за да не създадете напрежение. През деня разговорите могат да Ви дадат ценна яснота. Вечерта е възможно да се появи желание за рязка промяна в плановете – оставете си избор.

Телец (21.04 - 21.05) Сутринта Ви поставя пред въпроси, свързани с близостта и споделянето. Не е нужно да изяснявате всичко веднага – търпението ще Ви бъде от полза. През деня вниманието към детайлите ще помогне да избегнете излишни недоразумения. Вечерта може да донесе внезапно усещане за промяна, което изисква гъвкавост.