Игуани започнаха да падат от дърветата в щата Флорида

2 Февруари, 2026 05:35, обновена 2 Февруари, 2026 04:38 350 1

  • игуани-
  • хибернация-
  • флорида-
  • дървета

Когато температурите станат ниски, студенокръвните влечуги изпадат в състояние, подобно на хибернация

Игуани започнаха да падат от дърветата в щата Флорида - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Флорида игуаните започнаха да падат от дърветата, предаде NOVA.

Когато температурите станат ниски, студенокръвните влечуги изпадат в състояние, подобно на хибернация. Типичните за тези места животни не страдат от студа, но игуаните са от Централна и Южна Америка и не са пригодени към застудявания.

Местните власти пуснаха съобщение, че има пет пункта, където зашеметените игуани могат да бъдат предадени от граждани. Ниските температури във Флорида са част от новата студена вълна, която обхвана големи части от Съединените щати.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Остава..

    0 0 Отговор
    А скоро и Тръмп..

    04:50 02.02.2026