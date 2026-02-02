Славена Вътова отново показа колко е секси, въпреки натовареното ежедневие (СНИМКИ)

Все по-рядко Славена Вътова радва феновете си със снимки, на които показва перфектната си фигура. Манекенката, която години наред бе символ на сексапил и изящество, напоследък залага на палта, широки пуловери и удобни дрехи, зад които умело прикрива стегнатото си тяло. И това при положение, че тренира цели седем пъти в седмицата и поддържа форма, за която мнозина могат само да мечтаят, пише marica.bg.
Причината обаче не е само студеното време. Близки до красавицата издават, че ежедневието ѝ е изпълнено с ангажименти – от грижите за семейството и дома, до професионалните ѝ проекти.
Славена все по-често поставя комфорта и практичността на първо място, оставяйки провокативните визии за редките специални поводи. Въпреки това феновете ѝ са категорични – дори скрита под палта, Вътова си остава истинска бомба.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Славка
11:46 02.02.2026
2 публикувайте и цената
11:46 02.02.2026
3 Бербатов
11:50 02.02.2026
4 Цъцъ
Коментиран от #12
11:53 02.02.2026
5 Ало,сайта?
11:54 02.02.2026
6 Авеее
11:59 02.02.2026
7 Без цена,
Гледки не ме топлят.
12:00 02.02.2026
8 Игнат мотокариста
12:00 02.02.2026
9 Барбалей
12:02 02.02.2026
10 Тая па...?!
12:04 02.02.2026
11 Перо
Пандизчията изостави ли я? Това е платена реклама да не я забравят, но кой се интересува, отдавна е боте-пасе!
12:04 02.02.2026
12 А,ве ай ся...,,отчаяна" била...?!
До коментар #4 от "Цъцъ":Та викаш...,,Гроздето кисело било?!"...!
А пък на мен само да ми падне,хич...,ама хич няма да гледам ,дали е...,,отчаяна",или не...!
Коментиран от #14
12:06 02.02.2026
13 Никос
Коментиран от #15
12:09 02.02.2026
14 Брачед
До коментар #12 от "А,ве ай ся...,,отчаяна" била...?!":Ше си чакаш редът 🤣
12:19 02.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Дядо Митьо
12:23 02.02.2026