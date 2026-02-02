Новини
Любопитно »
Славена Вътова отново показа колко е секси, въпреки натовареното ежедневие (СНИМКИ)

Славена Вътова отново показа колко е секси, въпреки натовареното ежедневие (СНИМКИ)

2 Февруари, 2026 11:43 1 254 16

  • славена вътова-
  • секси-
  • натоварено ежедневие

Славена все по-често поставя комфорта и практичността на първо място, оставяйки провокативните визии за редките специални поводи

Славена Вътова отново показа колко е секси, въпреки натовареното ежедневие (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Все по-рядко Славена Вътова радва феновете си със снимки, на които показва перфектната си фигура. Манекенката, която години наред бе символ на сексапил и изящество, напоследък залага на палта, широки пуловери и удобни дрехи, зад които умело прикрива стегнатото си тяло. И това при положение, че тренира цели седем пъти в седмицата и поддържа форма, за която мнозина могат само да мечтаят, пише marica.bg.

Причината обаче не е само студеното време. Близки до красавицата издават, че ежедневието ѝ е изпълнено с ангажименти – от грижите за семейството и дома, до професионалните ѝ проекти.

Славена все по-често поставя комфорта и практичността на първо място, оставяйки провокативните визии за редките специални поводи. Въпреки това феновете ѝ са категорични – дори скрита под палта, Вътова си остава истинска бомба.



Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Славка

    22 0 Отговор
    Търся си спонсор.... ясно е , чакам предложения. По възможност с високи суми.

    11:46 02.02.2026

  • 2 публикувайте и цената

    24 0 Отговор
    отстъпки за редовни клиенти

    11:46 02.02.2026

  • 3 Бербатов

    13 0 Отговор
    Добра е .....Много добре свири на кларинет

    11:50 02.02.2026

  • 4 Цъцъ

    15 0 Отговор
    Класическа Отчаяна съпруга, като по учебник🤣

    Коментиран от #12

    11:53 02.02.2026

  • 5 Ало,сайта?

    15 0 Отговор
    Цена, ако може да напишете?

    11:54 02.02.2026

  • 6 Авеее

    3 4 Отговор
    Вътова си остава истинска хубавица и сладурана,а не бомба. Бомбата е опасно,избухливо оръжие. Любовта е нежност,красота,мекост,наслада и аромат женски.

    11:59 02.02.2026

  • 7 Без цена,

    7 1 Отговор
    очи пълни, ръце празни.
    Гледки не ме топлят.

    12:00 02.02.2026

  • 8 Игнат мотокариста

    8 0 Отговор
    Едно време и викахме Славена мравояда.Има навикът, докато спиш, да ти нал@па тръбата🤣не е никак лошо, само за момент се стряскаш, докато осъзнаеш какво става🤣🤣🤣

    12:00 02.02.2026

  • 9 Барбалей

    8 0 Отговор
    С тая голяма уста, чак с топките го лаnа

    12:02 02.02.2026

  • 10 Тая па...?!

    6 0 Отговор
    Как ли се върти,като глист,в леглото...нЕам думи...!

    12:04 02.02.2026

  • 11 Перо

    7 0 Отговор
    При мъжете казват, че носа и номера на обувките дават друга индикация, а при жените големината на устата!
    Пандизчията изостави ли я? Това е платена реклама да не я забравят, но кой се интересува, отдавна е боте-пасе!

    12:04 02.02.2026

  • 12 А,ве ай ся...,,отчаяна" била...?!

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цъцъ":

    Та викаш...,,Гроздето кисело било?!"...!
    А пък на мен само да ми падне,хич...,ама хич няма да гледам ,дали е...,,отчаяна",или не...!

    Коментиран от #14

    12:06 02.02.2026

  • 13 Никос

    1 5 Отговор
    Хубава жена, би ме изпразнила добре, но с моите 19 см дължина и 16 см обиколка, едва ли ще ѝ е лесно лесно с мен.

    Коментиран от #15

    12:09 02.02.2026

  • 14 Брачед

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "А,ве ай ся...,,отчаяна" била...?!":

    Ше си чакаш редът 🤣

    12:19 02.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дядо Митьо

    6 1 Отговор
    С какво точно й е натоварено ежедневието на госпожата? Да иде в някой. завод на поточна линия да види какво е натоварено ежедневие!

    12:23 02.02.2026