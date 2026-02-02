Съпругата на капитана на Лацио си е "пипала" само гърдите

Инстаграм сензацията Киара Насти говори за козметичната хирургия със своите 2 милиона последователи. Съпругата на капитана на Лацио Матия Дзакани уточни, че единствената операция, която си е правила, е на гърдите.

"Мразя хора, които веднага щом видят красиво момиче, коментират: "Добре, но тя се е оперирала". Ако някой се е справил добре, значи - чудесно. Така че не бих имала проблем да кажа неща като "оперирала съм се" или "не съм се", заяви Насти.