Съпругата на капитана на Лацио си е "пипала" само гърдите

Инстаграм сензацията Киара Насти говори за козметичната хирургия със своите 2 милиона последователи. Съпругата на капитана на Лацио Матия Дзакани уточни, че единствената операция, която си е правила, е на гърдите.
"Мразя хора, които веднага щом видят красиво момиче, коментират: "Добре, но тя се е оперирала". Ако някой се е справил добре, значи - чудесно. Така че не бих имала проблем да кажа неща като "оперирала съм се" или "не съм се", заяви Насти.
Оценка 1 от 4 гласа.
1 Освалдо Риос
15:05 02.02.2026
2 стоян георгиев
15:06 02.02.2026
3 Kaлпазанин
15:06 02.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 даже не си е и търкала котето
15:13 02.02.2026
6 Дядо Гъдю
15:16 02.02.2026