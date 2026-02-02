Новини
Съпругата на капитана на Лацио си е "пипала" само гърдите

2 Февруари, 2026 15:00 924 6

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Инстаграм сензацията Киара Насти говори за козметичната хирургия със своите 2 милиона последователи. Съпругата на капитана на Лацио Матия Дзакани уточни, че единствената операция, която си е правила, е на гърдите.

"Мразя хора, които веднага щом видят красиво момиче, коментират: "Добре, но тя се е оперирала". Ако някой се е справил добре, значи - чудесно. Така че не бих имала проблем да кажа неща като "оперирала съм се" или "не съм се", заяви Насти.


  • 1 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    И чушката е делнала, види се и с просто око.

    15:05 02.02.2026

  • 2 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Винаги съм се чудел футболистите при тоя избор на жени защо се женят основно за ку..ви?

    15:06 02.02.2026

  • 3 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Вий тука да не сте чи@@@@@@бря ,няма ли за какво друго да пишете ами за некви си кифли

    15:06 02.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 даже не си е и търкала котето

    3 0 Отговор
    със знанието на писара
    Съпругата на капитана на Лацио си е "пипала" само гърдите

    15:13 02.02.2026

  • 6 Дядо Гъдю

    0 0 Отговор
    Щом ги е пипнала значи са били малки, а щом са били малки, значи е правила уникални форми!

    15:16 02.02.2026

