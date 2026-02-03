Албена Вулева няма да се върне в медиите за по-малко от 5000 евро заплата

Албена Вулева не възнамерява да се завръща в медиите, каквито слухове вървят в последните седмици. Емблематичната водеща на незабравимото "Сигнално жълто", което изправяше косите на знаменитостите преди повече от 20 години, е отхвърлила поканата да прави ново светско шоу в ефира на телевизия "Евроком". Тя действително е получила оферта от собствениците на канала да прави едночасово предаване, но за момента не желае да се занимава с телевизия, пише HotArena.net.
"Отдавна съм встрани от тези неща. Това е минал период за мен, сега времената са други. А и честно казано, шоубизнеса не ми е интересен. Ако правя предаване, ще е с обществено-политическа насоченост", отсича Вулева, която е дипломиран юрист – нещо, което малцина знаят. Тя призна, че редовно е канена да участва в различни риалити програми у нас, но отклонява офертите. Причината е ниското възнаграждение, което ѝ предлагат.
"Озадачена съм колко е паднало равнището на предлаганите заплати и хонорари. Само преди 10-12 години нещата стояха по различен начин. Несериозно е да се предлагат подобни символични суми и определено нямам интерес към такива оферти", казва Вулева. Според запознати, тя настоявала за минимум 5000 евро месечна заплата, за да прави каквото и да било предаване.
От години Албена живее в Кипър, където работи като мениджър на голям хотел. Започнала е като рецепционистка, но отдавна се е издигнала в професията и печели доста добри пари. Освен това климатът ѝ допада. Вулева напоследък е щастлива и в личен план – тя има връзка със заможен чужденец, с когото не спират да пътуват. Албена се връща рядко в България, предимно за да се види с майка си Албена Захажаева, която в момента е пенсионер. Госпожата, която тв публиката също познава след знаковите ѝ участия във "ВИП Брадър", от време на време гостува на щерка си на острова,
3 Февруари, 2026 07:40 996 22
