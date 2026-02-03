Новини
Албена Вулева няма да се върне в медиите за по-малко от 5000 евро заплата

Албена Вулева няма да се върне в медиите за по-малко от 5000 евро заплата

3 Февруари, 2026 07:40

"Ако правя предаване, ще е с обществено-политическа насоченост", отсича Вулева

Албена Вулева няма да се върне в медиите за по-малко от 5000 евро заплата - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Албена Вулева не възнамерява да се завръща в медиите, каквито слухове вървят в последните седмици. Емблематичната водеща на незабравимото "Сигнално жълто", което изправяше косите на знаменитостите преди повече от 20 години, е отхвърлила поканата да прави ново светско шоу в ефира на телевизия "Евроком". Тя действително е получила оферта от собствениците на канала да прави едночасово предаване, но за момента не желае да се занимава с телевизия, пише HotArena.net.

"Отдавна съм встрани от тези неща. Това е минал период за мен, сега времената са други. А и честно казано, шоубизнеса не ми е интересен. Ако правя предаване, ще е с обществено-политическа насоченост", отсича Вулева, която е дипломиран юрист – нещо, което малцина знаят. Тя призна, че редовно е канена да участва в различни риалити програми у нас, но отклонява офертите. Причината е ниското възнаграждение, което ѝ предлагат.

"Озадачена съм колко е паднало равнището на предлаганите заплати и хонорари. Само преди 10-12 години нещата стояха по различен начин. Несериозно е да се предлагат подобни символични суми и определено нямам интерес към такива оферти", казва Вулева. Според запознати, тя настоявала за минимум 5000 евро месечна заплата, за да прави каквото и да било предаване.

От години Албена живее в Кипър, където работи като мениджър на голям хотел. Започнала е като рецепционистка, но отдавна се е издигнала в професията и печели доста добри пари. Освен това климатът ѝ допада. Вулева напоследък е щастлива и в личен план – тя има връзка със заможен чужденец, с когото не спират да пътуват. Албена се връща рядко в България, предимно за да се види с майка си Албена Захажаева, която в момента е пенсионер. Госпожата, която тв публиката също познава след знаковите ѝ участия във "ВИП Брадър", от време на време гостува на щерка си на острова,


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    6 9 Отговор
    . знае си цената жената а и говореше истината затова стана неудобна....

    07:47 03.02.2026

  • 2 Свободен

    16 0 Отговор
    Мога да й предложа почистване на обор и доене на крави три пъти дневно за 800 евро.

    07:47 03.02.2026

  • 3 Боли

    7 0 Отговор
    ме вyлвaтa

    07:50 03.02.2026

  • 4 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ДУШО, ЧЕ ДАМ ШЕСТ ХИЛЯДИ ЕВРО САМО ДА СЕ МАХНЕШ И ДА НЕ ПЛАШИШ ДЕЦАТА!

    07:50 03.02.2026

  • 5 Пич

    5 1 Отговор
    Тази ако ми се мерне на мен , веднага ще и дам десет хиляди евро за да се пръждоса много надалеч !!!

    07:50 03.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Имам място за сервитьорка в заведението ми.Ако работи 30 дена в месеца по 14 часа ще изкара 5000 евро от заплатата и бакшиши.

    07:51 03.02.2026

  • 7 Йеронимус БОШ

    11 0 Отговор
    И една друга мома с Бикини си знаеше цената и успя да се продаде много скъпо ! Говори се за къща и бутик в барселонско ! Значи можело ! Явно зависи от уменията на девойчетата да влиза под кожите на тиквИ и тулупИ ли ?

    07:51 03.02.2026

  • 8 корн

    5 0 Отговор
    Вулвасджуки само Муки.

    07:52 03.02.2026

  • 9 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    6 0 Отговор
    За колко на месец работят за ШАЙКАТА женици като Рая и Сачева ?
    Ако някой им даде повече , ще отидат ли да го бранят и него , с голи гърди на амбразурата ?
    А може би го правят без пари , ПО УБЕЖДЕНИЕ и от ИДЕАЛИЗЪМ !?

    07:54 03.02.2026

  • 10 Факти

    2 1 Отговор
    Албена Вулева няма да се върне в медиите за по-малко от 5000 левро заплата

    07:57 03.02.2026

  • 14 Кривоверен алкаш

    4 0 Отговор
    Нищо не казва за религията която прие...

    Коментиран от #18

    08:11 03.02.2026

  • 15 Цирк Халваджиян

    2 0 Отговор
    Тва и за 50 евро не бих го наел

    08:22 03.02.2026

  • 17 кернел

    0 0 Отговор
    Пишман журнале от домовата книга на полтъргейсти.

    08:27 03.02.2026

  • 18 За руснаците е лесно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кривоверен алкаш":

    да приемат всяка религия,тъй ката те нямат тяхна.Помаците в България,са славяни приели исляма и запазили езика.Власите,също са славяни,но езичници.Гагаузите и те славяни,приели християнството,а си дали езика.А бе,кажи му славянин и не го обиждай повече.

    08:27 03.02.2026

  • 19 танкист

    0 0 Отговор
    5000 евро заплата. Права е жената. С по-малко пари в България трудно се издържа всеки ден.

    08:31 03.02.2026

  • 21 Тити

    0 0 Отговор
    Тази луда ли е кой нормален ще я покани в медията си.

    08:40 03.02.2026

  • 22 глоги

    0 0 Отговор
    Албена живее в Кипър, където работи като мениджърКА на голям хотел.Албена Захажаева, която в момента е пенсионерКА. .....от време на време гостува на щерка си на острова./точка се пише накрая/....

    08:45 03.02.2026