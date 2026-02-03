Новини
Кели Кларксън слага край на шоуто си след 7 години на екран

3 Февруари, 2026 15:57 550 2

Певицата обяви, че се оттегля от ролята на водеща, за да се посвети на грижите за децата си след смъртта на бившия си съпруг

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кели Кларксън съобщи, че напуска едноименното си дневно токшоу в края на седмия сезон, за да посвети повече време на децата си.

43-годишната певица и телевизионна водеща обяви решението си с публикация в социалните мрежи, след като Page Six съобщи, че продукцията ще бъде прекратена. Кларксън заяви, че решението не е било лесно, но е „необходимо и правилно“ за следващия етап от живота ѝ. Тя благодари на екипа, гостите и зрителите на „The Kelly Clarkson Show“, както и на NBC за подкрепата от старта на предаването през 2019 г.

Причината за оттеглянето ѝ е желанието да постави на първо място децата си – дъщеря ѝ Ривър (11 г.) и сина ѝ Ремингтън (9 г.). Баща им, бившият съпруг на Кларксън Брандън Блексток, почина през август 2025 г. на 48-годишна възраст след дълга битка с меланом, което допълнително е повлияло на решението ѝ да се отдръпне от натоварения телевизионен график.

Въпреки напускането на токшоуто, Кели Кларксън подчерта, че не се оттегля от публичния живот – тя ще продължи да прави музика, да изнася концерти и да се появява в телевизионни проекти, включително като гост в „The Voice“.

От NBCUniversal потвърдиха, че седмият сезон ще бъде излъчен до есента с победителката от "American Idol" като водеща, като в отделни епизоди ще участват и специални гост-водещи. От мрежата благодариха на Кели Кларксън и екипа за „висококачественото предаване“, което се наложи като едно от водещите дневни шоута в САЩ през последните години.


