Рецепта на деня: Станимашка запеканка

Необходими продукти:
- 750 г картофи;
- бял пипер на вкус;
- 1-2 щипки сол;
- 1 кубче зеленчуков бульон;
- 1/2 кофичка кисело мляко;
- 4-5 стръка магданоз;
- бялата част на 2 стръка праз;
- 3-4 скилидки чесън;
- 100 г свински врат;
- 100-150 г кашкавал;
- олио за намазване.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват, измиват се и се нарязват на тънки филийки.
Йенска тава се намазва с олио и в нея се нарежда един пласт от картофените филийки, така че краищата им да се припокриват.
Скилидките чесън се нарязват на филийки, празът – наситно, месото - на тънки, малки парчета. Нарязаните скилидки чесън се разпределят върху картофите в тавата. Отгоре се поръсва със сол и бял пипер, добавят се наситнените праз и месо.
По описания начин се реди втори пласт от всички продукти и накрая отново се покрива с ред картофи.
Кубчето бульон се стрива в купа и се залива с 200-300 мл гореща вода. Когато бульонът се разтвори, в него се налива киселото мляко и се разбива.
Запеканката се полива с приготвената заливка. Тавата се покрива с фолио и ястието се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна около 45 минути.
Готовата запеканка се изважда и фолиото се отстранява. Ястието се поръсва с наситнен магданоз и настърган кашкавал и се връща във фурната за кратко, за да се запече кашкавалът, пише bonapeti.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яяяяяя
10:07 03.02.2026
2 Аз не
Коментиран от #5
10:10 03.02.2026
3 Мъж
10:23 03.02.2026
4 На времето
10:29 03.02.2026
5 Хмм
До коментар #2 от "Аз не":не е за вегани, има яйца
10:34 03.02.2026
6 Хмм
10:35 03.02.2026