Рецепта на деня: Станимашка запеканка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Станимашка запеканка

3 Февруари, 2026 10:05

Станимака е старото име на Асеновград, а ястието се приготвя с традиционния за района врат "Тракия"

Рецепта на деня: Станимашка запеканка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 750 г картофи;
  • бял пипер на вкус;
  • 1-2 щипки сол;
  • 1 кубче зеленчуков бульон;
  • 1/2 кофичка кисело мляко;
  • 4-5 стръка магданоз;
  • бялата част на 2 стръка праз;
  • 3-4 скилидки чесън;
  • 100 г свински врат;
  • 100-150 г кашкавал;
  • олио за намазване.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, измиват се и се нарязват на тънки филийки.

Йенска тава се намазва с олио и в нея се нарежда един пласт от картофените филийки, така че краищата им да се припокриват.

Скилидките чесън се нарязват на филийки, празът – наситно, месото - на тънки, малки парчета. Нарязаните скилидки чесън се разпределят върху картофите в тавата. Отгоре се поръсва със сол и бял пипер, добавят се наситнените праз и месо.

По описания начин се реди втори пласт от всички продукти и накрая отново се покрива с ред картофи.

Кубчето бульон се стрива в купа и се залива с 200-300 мл гореща вода. Когато бульонът се разтвори, в него се налива киселото мляко и се разбива.

Запеканката се полива с приготвената заливка. Тавата се покрива с фолио и ястието се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна около 45 минути.

Готовата запеканка се изважда и фолиото се отстранява. Ястието се поръсва с наситнен магданоз и настърган кашкавал и се връща във фурната за кратко, за да се запече кашкавалът, пише bonapeti.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Запеканка е полска дума

    10:07 03.02.2026

  • 2 Аз не

    1 0 Отговор
    Съм веган, и само еди кое си ми тежи повече от сто грама в спокойно състояние, затова бих умнижил месцето!

    Коментиран от #5

    10:10 03.02.2026

  • 3 Мъж

    0 0 Отговор
    Спокойствието се настани с моята душа 🤣

    10:23 03.02.2026

  • 4 На времето

    0 0 Отговор
    все кубче "бульон" са слагали ? Чиста химия .

    10:29 03.02.2026

  • 5 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз не":

    не е за вегани, има яйца

    10:34 03.02.2026

  • 6 Хмм

    0 0 Отговор
    обърках рецептите, извнявам се

    10:35 03.02.2026