Рецепта на деня: Станимашка запеканка

Необходими продукти:

750 г картофи;

бял пипер на вкус;

1-2 щипки сол;

1 кубче зеленчуков бульон;

1/2 кофичка кисело мляко;

4-5 стръка магданоз;

бялата част на 2 стръка праз;

3-4 скилидки чесън;

100 г свински врат;

100-150 г кашкавал;

олио за намазване.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, измиват се и се нарязват на тънки филийки.

Йенска тава се намазва с олио и в нея се нарежда един пласт от картофените филийки, така че краищата им да се припокриват.

Скилидките чесън се нарязват на филийки, празът – наситно, месото - на тънки, малки парчета. Нарязаните скилидки чесън се разпределят върху картофите в тавата. Отгоре се поръсва със сол и бял пипер, добавят се наситнените праз и месо.

По описания начин се реди втори пласт от всички продукти и накрая отново се покрива с ред картофи.

Кубчето бульон се стрива в купа и се залива с 200-300 мл гореща вода. Когато бульонът се разтвори, в него се налива киселото мляко и се разбива.

Запеканката се полива с приготвената заливка. Тавата се покрива с фолио и ястието се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна около 45 минути.

Готовата запеканка се изважда и фолиото се отстранява. Ястието се поръсва с наситнен магданоз и настърган кашкавал и се връща във фурната за кратко, за да се запече кашкавалът, пише bonapeti.bg.