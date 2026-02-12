Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
И Слави Клашъра пропищя от тройна сметка за ток (ВИДЕО)

И Слави Клашъра пропищя от тройна сметка за ток (ВИДЕО)

12 Февруари, 2026 14:31 504 6

  • слави the clasher-
  • сметка за ток-
  • надута сметка-
  • инфлуенсър-
  • влогър

Слави Панайотов се оплака от почти тройно надута сметка за ток за офиса си

И Слави Клашъра пропищя от тройна сметка за ток (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от най-успешните влогъри у нас Слави Панайотов-The Clashers, също съобщи, че е получил почти тройна сметка за ток. За това се оплака той в ново видео, в което показа офиса си и обясни във всяка стая какво работи на ток.

Сметката за януари е 156 евро, а за декември – 60 евро. Това е почти три пъти. Слушах по новините хората да се оплакват, че са им дошли много големи сметки, и реших да проверя и моите. Във вайбъра имам справка за последните три месеца – за октомври съм платил 60 евро, за ноември – 72 евро“, разказа пред „Телеграф“ инфлуенсърът.

Клашърът е наел цял етаж в сградата, където се помещава офисът му, но не познава съседите си от долния етаж и затова не е обсъждал с тях какви са били техните сметки.

Сметката за ток вкъщи също има увеличение, но само с 10%. Освен това през декември ни нямаше 10 дни, така че за 1/3 от отчетния период няма консумация, но и тези 10% са ми странни и не мога да си ги обясня. Уж има електромери, уж всичко се засича, пък всички сме с усещането, че няма прозрачност. Чух, че други хора вече са сезирали енергийните регулатори по този въпрос. Аз също искам да си събера всички документи и като съм готов, ще пусна молба за преизчисляване“, каза още Клашъра.

Той добави, че не знае към кое енергодружество е вързана сградата с офиса му, тъй като на снимките, които получава по вайбъра, няма лого, защото не са документи, а са само с информативна цел.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    3 1 Отговор
    Да се оплаче на анунаките белким му помогнат.

    14:34 12.02.2026

  • 2 Чичо Али Хаменей

    2 1 Отговор
    Нали имаше бъркани със стотинки и взема над 3000 евро за тях само преди месец? Какво ми реве тоя?

    14:36 12.02.2026

  • 3 Цвете

    2 0 Отговор
    ПРОСТО И ТЕБ СА ТЕ ЦАФАРИЛИ ЯКО В СМЕТКАТА. ТОВА Е ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ.ОЩЕ ОТ ТЕЗИ ЕЛ ИСТОРИИ ЩЕ ИМА, АКО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ, А ЗАЩО ДА МЪЛЧАТ?!

    14:43 12.02.2026

  • 4 Саде да попитам!

    1 1 Отговор
    ,,Клашърът" ,или...,,Клошарът"...?!

    14:44 12.02.2026

  • 5 бою циганина

    0 0 Отговор
    добре дошъл в клуба на богатите

    14:44 12.02.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРОСТО И ТЕБ СА ТЕ ЦАФАРИЛИ ЯКО В СМЕТКАТА. ТОВА Е ПЛАДНЕШКИ ГРАБЕЖ.ОЩЕ ОТ ТЕЗИ ЕЛ ИСТОРИИ ЩЕ ИМА, АКО ВСИЧКИ МЪЛЧАТ, А ЗАЩО ДА МЪЛЧАТ?!

    14:44 12.02.2026