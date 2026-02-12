И Слави Клашъра пропищя от тройна сметка за ток (ВИДЕО)

Един от най-успешните влогъри у нас Слави Панайотов-The Clashers, също съобщи, че е получил почти тройна сметка за ток. За това се оплака той в ново видео, в което показа офиса си и обясни във всяка стая какво работи на ток.

„Сметката за януари е 156 евро, а за декември – 60 евро. Това е почти три пъти. Слушах по новините хората да се оплакват, че са им дошли много големи сметки, и реших да проверя и моите. Във вайбъра имам справка за последните три месеца – за октомври съм платил 60 евро, за ноември – 72 евро“, разказа пред „Телеграф“ инфлуенсърът.

Клашърът е наел цял етаж в сградата, където се помещава офисът му, но не познава съседите си от долния етаж и затова не е обсъждал с тях какви са били техните сметки.

„Сметката за ток вкъщи също има увеличение, но само с 10%. Освен това през декември ни нямаше 10 дни, така че за 1/3 от отчетния период няма консумация, но и тези 10% са ми странни и не мога да си ги обясня. Уж има електромери, уж всичко се засича, пък всички сме с усещането, че няма прозрачност. Чух, че други хора вече са сезирали енергийните регулатори по този въпрос. Аз също искам да си събера всички документи и като съм готов, ще пусна молба за преизчисляване“, каза още Клашъра.

Той добави, че не знае към кое енергодружество е вързана сградата с офиса му, тъй като на снимките, които получава по вайбъра, няма лого, защото не са документи, а са само с информативна цел.