Новини
Любопитно »
Глобиха Наум Шопов в Шри Ланка (СНИМКА)

Глобиха Наум Шопов в Шри Ланка (СНИМКА)

6 Февруари, 2026 14:31 2 471 18

  • наум шопов-
  • глоба-
  • паркиране-
  • шри ланка

Водещият показа разписка от глобата

Глобиха Наум Шопов в Шри Ланка (СНИМКА) - 1
Кадри: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът, инфлуенсър и водещ на любовното риалити шоу "Ергенът" Наум Шопов-младши сподели с аудиторията си в мрежата неприятна, но и комична случка.

Той се включи онлайн, за да разкаже, че са го глобили в Шри Ланка. В момента там текат снимките на пети сезон на "Ергенът", като премиерната дата е 17 февруари.

В кратко видео Наум сподели, че е бил "спипан" от местната градска мобилност, тъй като не е платил зоната за паркиране. Това се е случило, докато се е разхождал с Бебо Халваджиян и семейството му.

"Зоната струва около 100 рупи. Това се равнява на 60 стотинки — не за час, а като цяло", обяснява с усмивка Шопов.

На кадрите Наум показа и фиша, с който му е била наложена глобата.

Глобиха Наум Шопов в Шри Ланка (СНИМКА)


Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    9 3 Отговор
    Пфу...
    Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.

    14:33 06.02.2026

  • 2 Съвет на мира

    13 2 Отговор
    Бълха го ухапала по късата пешка

    14:35 06.02.2026

  • 3 Роки

    27 2 Отговор
    Смятай какъв е мизерник и се хвали с това...

    14:37 06.02.2026

  • 4 миче зарежи ги тез фуклювци

    7 2 Отговор
    я ти се похвали колко пълнежа на ден нацъкцаш

    14:38 06.02.2026

  • 5 Оз. Ген.Румянцев

    21 2 Отговор
    Тоя смешник и доста простата му женица са рекламни паразити т.е инфлуенсъри. Вместо да упражнява хуманната си професия се е превърнал в палячо.

    14:40 06.02.2026

  • 6 Тоя па за 60 ст.

    10 2 Отговор
    Сега той хвали ли се, или се оплаква не можем да разберем? С това само вреди на себе си, като хората ще си помисля тоя пък за 60 ст. се цънцари, но явно не го осъзнава, а защо ли ?
    Не е интересен, сам се прославя, колко е ........... пииип, за да не ме изтрият.

    14:40 06.02.2026

  • 7 Тоя па за 60 ст.

    9 2 Отговор
    А тая космина, за кво му е, да се прави на страшен ли ? Единственото, което буди в хората е смях.

    14:42 06.02.2026

  • 8 Поредният

    14 2 Отговор
    Български тарикат, ос-рал се в чужбина.

    14:43 06.02.2026

  • 9 7777

    10 2 Отговор
    Тоя , ако го хване сюргюна пак ли ще пишете.

    14:43 06.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Просто човек

    12 0 Отговор
    60 стотинки…българска простотия! Че и се хвали

    14:56 06.02.2026

  • 12 Е то бива, бива, но чак толкова...

    9 0 Отговор
    Публикуване в соцоалните медии разбирам, там всеки сам може да си публикува какво ли не, но да го публикуват в медия вече ми се струва прекалено. Поне за авторитета на медията.

    15:10 06.02.2026

  • 13 Ганьо Балкански

    7 0 Отговор
    Ако не се похвали,все едно не е станало. Простотията ходи по хората,не по дърветата

    15:37 06.02.2026

  • 14 ЦГМ

    5 0 Отговор
    Тарикат голям.. тука ще ореве всичко за 2 лв или 1 € жалък

    16:18 06.02.2026

  • 15 ПИТАНКА

    3 0 Отговор
    Е, КАК МОЖЕ БЕ... ТЕ НЕ ЗНАЯТ ЛИ КОЙ Е ТОЙ

    Коментиран от #16

    16:49 06.02.2026

  • 16 ОТГОВОР

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "ПИТАНКА":

    КОЙ...най-добрият актьор сред медиците и най-добрият медик сред актьорите

    16:52 06.02.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Кога ще го депортират?

    17:03 06.02.2026

  • 18 9689

    2 0 Отговор
    Шри Ланка не е България некадърнико.Там не цепят басма.Предаването ти е некадърно и е живо защото нямаме избор на телевизии.Аз плащам 100 телевизии,гледам 15.Ако имам избор както и всички няма да се уредиш и като инкасатор на тоалетна.

    17:14 06.02.2026