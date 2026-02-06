Глобиха Наум Шопов в Шри Ланка (СНИМКА)

Актьорът, инфлуенсър и водещ на любовното риалити шоу "Ергенът" Наум Шопов-младши сподели с аудиторията си в мрежата неприятна, но и комична случка.

Той се включи онлайн, за да разкаже, че са го глобили в Шри Ланка. В момента там текат снимките на пети сезон на "Ергенът", като премиерната дата е 17 февруари.

В кратко видео Наум сподели, че е бил "спипан" от местната градска мобилност, тъй като не е платил зоната за паркиране. Това се е случило, докато се е разхождал с Бебо Халваджиян и семейството му.

"Зоната струва около 100 рупи. Това се равнява на 60 стотинки — не за час, а като цяло", обяснява с усмивка Шопов.

На кадрите Наум показа и фиша, с който му е била наложена глобата.