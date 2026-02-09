Новини
Любопитно »
Принц Уилям и Кейт Мидълтън с първо официално изявление за досиетата "Епстийн"

Принц Уилям и Кейт Мидълтън с първо официално изявление за досиетата "Епстийн"

9 Февруари, 2026 14:42 1 373 5

  • принц уилям-
  • кейт мидълтън-
  • досиета-
  • епстийн

Те са „дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития“

Принц Уилям и Кейт Мидълтън с първо официално изявление за досиетата "Епстийн" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Наследникът на британския трон и съпругата му направиха първите си публични коментари по последните разкрития, свързани с Джефри Епстийн и материалите в т. нар. „Epstein files“, които бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

От Кенсингтънския дворец съобщиха, че принц Уилям и принцеса Кейт са „дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития“ и че техните мисли остават със жертвите, които са пострадали от престъпленията на Епстийн. Това е първата официална реакция на кралската двойка по въпроса откакто огромното количество документи — над 3 милиона страници — беше разсекретено.

Заявлението беше издадено, докато Уилям е на тридневно официално посещение в Саудитска Арабия, което подчертава чувствителността на момента — опит да бъде изчистен фокусът върху важната му дипломатическа мисия.

Разкритията в документите съдържат имейли, снимки и други материали, които показват връзки между Епстийн и редица влиятелни личности, включително принц Андрю — чичо на Уилям. След нарастващия натиск принц Андрю беше лишен от кралски титли и роли, а отношенията му с Епстийн остават под лупа на общественото внимание.

Изказването на Уилям и Кейт е възприето като опит да подкрепят жертвите на Епстийн и да изяснят позицията си в една все по-обширна и чувствителна тема, засягаща британската монархия, обществото и историческите отношения между елити и силни фигури на международната сцена.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цццц

    8 2 Отговор
    Сигурно и тез се занимават с такива неща , сатанизъм , педофилия.

    14:45 09.02.2026

  • 2 Майна

    7 0 Отговор
    Какво беше Епщайн
    "Колкото и зло и отвратително да беше зловещото поведение на Епщайн, той беше просто инструмент на международна олигархия, целяща да унищожи суверенни държави и продуктивни икономики. Тяхното намерение е нищо друго освен глобална фашистка диктатура и този ангажимент надживява всеки конкретен инструмент. Тази олигархия е истинската цел на всяко честно разследване, а не простият списък с имена в досие или черна книга."

    14:45 09.02.2026

  • 3 И от България

    9 0 Отговор
    са му пращали девойки , но никой не е обезпокоен за "авторитета" .

    14:51 09.02.2026

  • 4 ццц

    7 0 Отговор
    Има една поредица Падането на Кабала , там ги осветляват "елита"

    14:52 09.02.2026

  • 5 Факт

    1 0 Отговор
    Разбира се. Първо се мисли за жертвите. Нека те да кажат кой какво е правил!

    18:39 09.02.2026