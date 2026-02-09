Принц Уилям и Кейт Мидълтън с първо официално изявление за досиетата "Епстийн"

Наследникът на британския трон и съпругата му направиха първите си публични коментари по последните разкрития, свързани с Джефри Епстийн и материалите в т. нар. „Epstein files“, които бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

От Кенсингтънския дворец съобщиха, че принц Уилям и принцеса Кейт са „дълбоко обезпокоени от продължаващите разкрития“ и че техните мисли остават със жертвите, които са пострадали от престъпленията на Епстийн. Това е първата официална реакция на кралската двойка по въпроса откакто огромното количество документи — над 3 милиона страници — беше разсекретено.

Заявлението беше издадено, докато Уилям е на тридневно официално посещение в Саудитска Арабия, което подчертава чувствителността на момента — опит да бъде изчистен фокусът върху важната му дипломатическа мисия.

Разкритията в документите съдържат имейли, снимки и други материали, които показват връзки между Епстийн и редица влиятелни личности, включително принц Андрю — чичо на Уилям. След нарастващия натиск принц Андрю беше лишен от кралски титли и роли, а отношенията му с Епстийн остават под лупа на общественото внимание.

Изказването на Уилям и Кейт е възприето като опит да подкрепят жертвите на Епстийн и да изяснят позицията си в една все по-обширна и чувствителна тема, засягаща британската монархия, обществото и историческите отношения между елити и силни фигури на международната сцена.