Анна Кошко през сълзи за Деян Донков: "Той много повярва в мен."

Русата фурия на сцената Анна Кошко разтърси ефира на „На кафе“ с изповед, пълна със сълзи, смях и любопитни разкрития. Актрисата проговори за магичната връзка между ролята си на Мерилин Монро, личния си свят и мъжа, който ѝ вдъхнал кураж да повярва в себе си – актьора и режисьор Деян Донков, пише marica.bg.
Кошко не скри, че всеки път, когато се види като Мерилин, преживява истински емоционален взрив.
„Всеки път, когато се видя в образа ѝ, настръхвам... даже в момента ми потекоха леко сълзите“, призна тя развълнувано.
След като се потопила в живота на холивудската легенда, Анна открила стряскащи прилики между себе си и жената зад блясъка. Оказва се, че зад усмивката и славата се крият раними души – и на сцената, и в живота.
Но най-силните ѝ думи бяха за Деян Донков. Режисьорът не само стои зад спектакъла, а и зад нейната новооткрита увереност.
„Той много повярва в мен, а аз не бях толкова уверена в себе си. Без него нямаше да изградя тази роля така“, разкри актрисата.
И докато драмата на сцената е истинска, зад кулисите не липсват и комични гафове. В един от най-забавните моменти по време на репетиция Анна трябвало да произнесе „Аз съм Бог“, но вместо това казала: „Аз съм блок“! Смехът бил неудържим – включително и за Донков.
Но не всичко е било смях. По време на снимки актрисата получила мозъчно сътресение след тежко падане. А след едно представление преживяла истински кошмар – екипът я забравил и тя останала сама, докато не се обадила по телефона да се върнат за нея!
Въпреки шока и трудностите, Кошко не спира да мечтае смело. Голямата ѝ цел?
„Надявам се това представление да стигне до Америка.“
Днес Анна Кошко блести като Мерилин, но зад светлините стои една силна жена – и мъжът, който ѝ е дал крила да полети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мон Дьо
07:53 12.02.2026
2 Елизабет Цветанова Кахъра
07:54 12.02.2026
3 Анита Цветанова почивката
08:00 12.02.2026
4 твърде досадни
08:03 12.02.2026
5 Новичок
Този коментар изразява личното мнение на авторa и може да не съвпада с позициите на Българската и
Северно Македонската страна ,но като цяло ми е през ...
08:15 12.02.2026
6 Готин Джендър
08:19 12.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ШЕФА
08:44 12.02.2026