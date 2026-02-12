Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Анна Кошко през сълзи за Деян Донков: "Той много повярва в мен."

12 Февруари, 2026 07:44 1 425 8

"Без него нямаше да изградя тази роля така", разкри актрисата

Анна Кошко през сълзи за Деян Донков: "Той много повярва в мен." - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Русата фурия на сцената Анна Кошко разтърси ефира на „На кафе“ с изповед, пълна със сълзи, смях и любопитни разкрития. Актрисата проговори за магичната връзка между ролята си на Мерилин Монро, личния си свят и мъжа, който ѝ вдъхнал кураж да повярва в себе си – актьора и режисьор Деян Донков, пише marica.bg.

Кошко не скри, че всеки път, когато се види като Мерилин, преживява истински емоционален взрив.

„Всеки път, когато се видя в образа ѝ, настръхвам... даже в момента ми потекоха леко сълзите“, призна тя развълнувано.

След като се потопила в живота на холивудската легенда, Анна открила стряскащи прилики между себе си и жената зад блясъка. Оказва се, че зад усмивката и славата се крият раними души – и на сцената, и в живота.

Но най-силните ѝ думи бяха за Деян Донков. Режисьорът не само стои зад спектакъла, а и зад нейната новооткрита увереност.

„Той много повярва в мен, а аз не бях толкова уверена в себе си. Без него нямаше да изградя тази роля така“, разкри актрисата.

И докато драмата на сцената е истинска, зад кулисите не липсват и комични гафове. В един от най-забавните моменти по време на репетиция Анна трябвало да произнесе „Аз съм Бог“, но вместо това казала: „Аз съм блок“! Смехът бил неудържим – включително и за Донков.

Но не всичко е било смях. По време на снимки актрисата получила мозъчно сътресение след тежко падане. А след едно представление преживяла истински кошмар – екипът я забравил и тя останала сама, докато не се обадила по телефона да се върнат за нея!

Въпреки шока и трудностите, Кошко не спира да мечтае смело. Голямата ѝ цел?

„Надявам се това представление да стигне до Америка.“

Днес Анна Кошко блести като Мерилин, но зад светлините стои една силна жена – и мъжът, който ѝ е дал крила да полети.


Оценка 2 от 8 гласа.
  • 1 Мон Дьо

    14 0 Отговор
    Офф боже поредната еФтина по мия

    07:53 12.02.2026

  • 2 Елизабет Цветанова Кахъра

    10 1 Отговор
    Говоре се че спермата от негър лекува всякакви болести. Трябва да се приема сутрин на гладно. 🤭🤣

    07:54 12.02.2026

  • 3 Анита Цветанова почивката

    14 0 Отговор
    А така мама налапай наденицата да те закара на почивка 🤣🤭🤣🤭

    08:00 12.02.2026

  • 4 твърде досадни

    12 0 Отговор
    Кой се интересува от комплексирани хора, които постоянно ни занимават с личните си истории. Скрийте се вече, не досаждайте на хората.

    08:03 12.02.2026

  • 5 Новичок

    5 0 Отговор
    Дъно,дъно,дъно...
    Този коментар изразява личното мнение на авторa и може да не съвпада с позициите на Българската и
    Северно Македонската страна ,но като цяло ми е през ...

    08:15 12.02.2026

  • 6 Готин Джендър

    6 0 Отговор
    Не разбрах старият режисьор дали е "повярвал в нея" след като лично я е изпробвал на терен?

    08:19 12.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Лелееее,ще повърна от тези нещастни създания.Тези само ако могат да осъзнаят колко са жалки и некадърни ще емигрират в Тамбокту,но всъщност те не са виновни че са "световни звезди "виновните са тези които им дават думата и ги гледат.

    08:44 12.02.2026