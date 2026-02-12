Анна Кошко през сълзи за Деян Донков: "Той много повярва в мен."

Русата фурия на сцената Анна Кошко разтърси ефира на „На кафе“ с изповед, пълна със сълзи, смях и любопитни разкрития. Актрисата проговори за магичната връзка между ролята си на Мерилин Монро, личния си свят и мъжа, който ѝ вдъхнал кураж да повярва в себе си – актьора и режисьор Деян Донков, пише marica.bg.

Кошко не скри, че всеки път, когато се види като Мерилин, преживява истински емоционален взрив.

„Всеки път, когато се видя в образа ѝ, настръхвам... даже в момента ми потекоха леко сълзите“, призна тя развълнувано.

След като се потопила в живота на холивудската легенда, Анна открила стряскащи прилики между себе си и жената зад блясъка. Оказва се, че зад усмивката и славата се крият раними души – и на сцената, и в живота.

Но най-силните ѝ думи бяха за Деян Донков. Режисьорът не само стои зад спектакъла, а и зад нейната новооткрита увереност.

„Той много повярва в мен, а аз не бях толкова уверена в себе си. Без него нямаше да изградя тази роля така“, разкри актрисата.

И докато драмата на сцената е истинска, зад кулисите не липсват и комични гафове. В един от най-забавните моменти по време на репетиция Анна трябвало да произнесе „Аз съм Бог“, но вместо това казала: „Аз съм блок“! Смехът бил неудържим – включително и за Донков.

Но не всичко е било смях. По време на снимки актрисата получила мозъчно сътресение след тежко падане. А след едно представление преживяла истински кошмар – екипът я забравил и тя останала сама, докато не се обадила по телефона да се върнат за нея!

Въпреки шока и трудностите, Кошко не спира да мечтае смело. Голямата ѝ цел?

„Надявам се това представление да стигне до Америка.“

Днес Анна Кошко блести като Мерилин, но зад светлините стои една силна жена – и мъжът, който ѝ е дал крила да полети.