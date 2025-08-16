Романтика на морския бряг: Деян Донков и Анна Кошко разтопиха сърцата на феновете с вълнуващо ВИДЕО

Една от най-обсъжданите двойки в българския шоубизнес – харизматичният актьор Деян Донков и неговата очарователна половинка Анна Кошко – отново прикова вниманието на почитателите си. Двамата споделиха в социалните мрежи романтично видео, заснето на живописен морски кей, което предизвика истински фурор сред последователите им.
В кадрите, които бързо обиколиха интернет пространството, Донков и Кошко се появяват облечени в стилни бели тоалети, излъчващи свежест и хармония. Деян, с класическа риза и леки бермуди, и Анна, сияеща в ефирна бяла рокля, се наслаждават на залеза, сгушени един в друг. В един от най-запомнящите се моменти, Анна деликатно се навежда към Деян, а той я дарява с кратка, но изпълнена с чувства целувка. Този жест на обич и близост не остана незабелязан – феновете заляха профилите им с коментари и сърца, възхищавайки се на искрената им връзка, въпреки 24-годишната разлика във възрастта.
Ще ида да го "излея" в тоалетната, докато не съм нацапал слипа.
