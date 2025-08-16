Новини
Любопитно »
Романтика на морския бряг: Деян Донков и Анна Кошко разтопиха сърцата на феновете с вълнуващо ВИДЕО

Романтика на морския бряг: Деян Донков и Анна Кошко разтопиха сърцата на феновете с вълнуващо ВИДЕО

16 Август, 2025 07:24 1 203 13

  • деян донков-
  • анна кошко-
  • целувка-
  • романтика-
  • морски кей

Донков и Кошко не крият страстта си, романтиката им блесна пред очите на всички

Романтика на морския бряг: Деян Донков и Анна Кошко разтопиха сърцата на феновете с вълнуващо ВИДЕО - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-обсъжданите двойки в българския шоубизнес – харизматичният актьор Деян Донков и неговата очарователна половинка Анна Кошко – отново прикова вниманието на почитателите си. Двамата споделиха в социалните мрежи романтично видео, заснето на живописен морски кей, което предизвика истински фурор сред последователите им.

В кадрите, които бързо обиколиха интернет пространството, Донков и Кошко се появяват облечени в стилни бели тоалети, излъчващи свежест и хармония. Деян, с класическа риза и леки бермуди, и Анна, сияеща в ефирна бяла рокля, се наслаждават на залеза, сгушени един в друг. В един от най-запомнящите се моменти, Анна деликатно се навежда към Деян, а той я дарява с кратка, но изпълнена с чувства целувка. Този жест на обич и близост не остана незабелязан – феновете заляха профилите им с коментари и сърца, възхищавайки се на искрената им връзка, въпреки 24-годишната разлика във възрастта.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    15 2 Отговор
    дядо и внуче

    07:26 16.08.2025

  • 2 Анонимен

    5 0 Отговор
    Може да ги свързва морето. Какво са няколко десетки километри вълни?

    07:28 16.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    3 6 Отговор
    Браво на Деян, това русо момиче е красавица. Добре че разкара грозната наркоманка Радина.

    07:32 16.08.2025

  • 4 Механик

    7 1 Отговор
    Ох и на мен май ми се разтопи сърцето. Направо потече.
    Ще ида да го "излея" в тоалетната, докато не съм нацапал слипа.

    07:36 16.08.2025

  • 5 Леле леле леле

    9 0 Отговор
    Каква страст може да има с някакъв дядо и пенЦионер ? Ако има пари може и да има "страст" въпроса е до кога ?

    07:39 16.08.2025

  • 6 Поглед отстрани

    9 1 Отговор
    "Харизматичен" и "чаровна" са синоними на грозен/грозна. А тоя е в Топ 3 на най-грозните готвачи в България.Завършил е СПТУ по обществено хранене. Гордост за мама и тате!

    07:46 16.08.2025

  • 7 Мюмю

    4 0 Отговор
    аз па си изместих хладилника 1 метър вляво в тяхна чест

    07:51 16.08.2025

  • 8 Един

    11 0 Отговор
    Този който е писал статията е спал на течение.

    07:53 16.08.2025

  • 9 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Много слаби ангели

    07:57 16.08.2025

  • 10 щок

    6 0 Отговор
    Анна Кокошко е очарователна-Да!,но дядо Деян едва ли!

    08:04 16.08.2025

  • 11 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Жалки,некадърни и не лице приятни създания,които плащат за да им обърне някой внимание с подобни измислени статий .

    08:10 16.08.2025

  • 12 Салмонела

    2 0 Отговор
    Чак пък най обсъжданата , не ми се вярва .

    08:55 16.08.2025

  • 13 гошо

    0 0 Отговор
    Таз явно носи на бой.

    09:03 16.08.2025