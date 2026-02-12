Новини
Почина Андрю Ранкен, барабанистът на The Pogues

12 Февруари, 2026 09:44 468 1

Новината бе съобщена от групата в Инстаграм

Почина Андрю Ранкен, барабанистът на The Pogues - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Андрю Ранкен, барабанист на англо-ирландската фолк-пънк група The Pogues, почина на 72-годишна възраст.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Андрю Ранкен, барабанист, основател и сърце на The Pogues. Андрю, благодарим ти за всичко – твоето приятелство, твоята остроумност, твоята щедрост на духа и, разбира се, твоята музика. Ти завинаги ще бъдеш наш приятел и брат“, се казва в изявление на групата, публикувано на 11 февруари в Instagram.


The Pogues са сформирани през 1982 г. в лондонския Кингс Крос от Шейн Макгоуън и стават известни през втората половина на 80-те години на миналия век. Групата се разпадна през 1996 г., но възобнови турнетата си през 2001 г. Окончателно се разпаднаха през 2014 г. Басистът на The Pogues, Дарил Хънт, почина на 72-годишна възраст през 2022 г., а Макгоуън през ноември 2023 г. на 66-годишна възраст.


  • 1 Пловдивчанин

    3 0 Отговор
    Има уиски кръстено на групата, никак не е лошо.

    09:49 12.02.2026