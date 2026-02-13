Риалити героите от Hell's Kitchen отново предизвикаха разпалени скандали. Цвети, младата готвачка от Враца, която беше любимка на шеф Ангелов, разкри, че след бурната си раздяла с италианеца Патрицио е понесла още по-тежка загуба – останала е без любимото си куче.

Двамата бяха сред коментираните участници в кулинарното риалити на шеф Виктор Ангелов, а бурната им раздяла прерасна в публична война.

В социалните мрежи се разменяха обвинения за побои, изневери, злоупотреба с алкохол и наркотици. Оказва се обаче, че зад скандалите стои и друга, по-болезнена тема – правата върху четириногото.

Цвети призна, че сама е дала юридически права на бившия си партньор.

"Не успях да си спася кученцето. Миналата година, заради пътуване до Италия, го направих втори собственик. Това означава, че съм му дала всички права. По закон е важен последният собственик", споделя тя, цитирана от Шоу Блиц.

Така, след раздялата, готвачката няма законова възможност да си върне домашния любимец – загуба, която описва като изключително тежка.

Още в началото на годината Цвети публично обвини Патрицио в агресивно поведение. По думите ѝ след продажбата на италианския ресторант той започнал да злоупотребява с алкохол и наркотици и да я тормози. Тя твърди, че се е появявал пиян пред дома на нейни приятели и е прибегнал до физическа агресия.

Патрицио от своя страна контрира с твърдения, че е открил нейна комуникация с други мъже и се е почувствал предаден. Италианецът призна, че е страдал и плакал заради връзката им, а разочарованието му било голямо.

Цвети категорично заявява, че в момента няма нов мъж до себе си и няма намерение да търси любов в риалити формат като "Ергенът". След емоционалната буря тя изглежда фокусирана върху себе си и кариерата си, но болката от загубата на кучето остава.