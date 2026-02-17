30 жени влизат в "Ергенът"

Този вторник по bTV стартира новият сезон на риалити формата „Ергенът", в който 30 смели и впечатляващи дами ще се състезават за сърцето на един мъж. Участничките идват от различни краища на страната и с разнообразни професии и интереси, като всяка от тях ще се опита да впечатли ергена със своята индивидуалност, пише bgdnes.bg.

Програмата обещава неочаквани обрати, романтични срещи и предизвикателства, които ще разкрият характера и решимостта на участничките. Зрителите ще могат да наблюдават както страстни, така и забавни моменти в търсенето на истинската любов.

Водещият на шоуто ще бъде този сезон отново на място, а продукцията обещава вълнуващи емоции и динамични изпитания, които ще държат зрителите пред екрана.

Актриса, журналистка, фолк певица, дизайнерка, психоложка, социална работничка, дентална специалистка, историчка, художничка и финансова брокерка са само малка част от дамите, които тази година ще се впуснат в приключението на живота си в търсене на истинската любов в петия сезон на „Ергенът“. Началото на най-романтичното телевизионно приключение е във вторник (17 февруари) от 20:00 ч. по bTV, а първият епизод ще предложи на зрителите вълнуващи първи срещи, силни емоции и взаимни решения, които ще докажат, че любовта е избор, а не даденост.