30 жени влизат в "Ергенът"

17 Февруари, 2026 07:19 692 12

  • ергенът-
  • риалити-
  • участнички

Тази вечер стартира новият сезон на риалити формата

30 жени влизат в "Ергенът" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Този вторник по bTV стартира новият сезон на риалити формата „Ергенът", в който 30 смели и впечатляващи дами ще се състезават за сърцето на един мъж. Участничките идват от различни краища на страната и с разнообразни професии и интереси, като всяка от тях ще се опита да впечатли ергена със своята индивидуалност, пише bgdnes.bg.

Програмата обещава неочаквани обрати, романтични срещи и предизвикателства, които ще разкрият характера и решимостта на участничките. Зрителите ще могат да наблюдават както страстни, така и забавни моменти в търсенето на истинската любов.

Водещият на шоуто ще бъде този сезон отново на място, а продукцията обещава вълнуващи емоции и динамични изпитания, които ще държат зрителите пред екрана.

Актриса, журналистка, фолк певица, дизайнерка, психоложка, социална работничка, дентална специалистка, историчка, художничка и финансова брокерка са само малка част от дамите, които тази година ще се впуснат в приключението на живота си в търсене на истинската любов в петия сезон на „Ергенът“. Началото на най-романтичното телевизионно приключение е във вторник (17 февруари) от 20:00 ч. по bTV, а първият епизод ще предложи на зрителите вълнуващи първи срещи, силни емоции и взаимни решения, които ще докажат, че любовта е избор, а не даденост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Със стари к,рви нов бардак

    07:21 17.02.2026

  • 2 хехе

    8 0 Отговор
    магистралните труженички станаха тв звезди.

    07:23 17.02.2026

  • 3 Само припомням

    0 0 Отговор
    "Жени", ама от онези започнали живота си като момченца...

    07:24 17.02.2026

  • 4 Титу

    5 0 Отговор
    Що не кажете направи компаньонки.

    07:26 17.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ППДБ прайд

    4 0 Отговор
    Ергените много очукани бре!По убави немаше ли?

    07:30 17.02.2026

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Правилният израз е "30 ергенки".

    07:39 17.02.2026

  • 8 По- гнусно от това

    5 0 Отговор
    Предаване няма!

    07:45 17.02.2026

  • 9 Ще ухае

    1 0 Отговор
    На престояла риба от дамските спални...

    07:55 17.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шопа

    2 0 Отговор
    Участничките са с върнати километражи...

    08:06 17.02.2026

  • 12 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Тая п0мия се излъчва свободно по телевизията, а вие ревете да се забраняват социалните мрежи

    08:20 17.02.2026