Тази седмица православните руснаци отбелязват Масленица - древен славянски обичай за изпращане на зимата и посрещане на пролетта. Той съответства на българския празник Сирни заговезни. През 2026 г. Масленичната седмица започва на 16 февруари (понеделник) и завършва на 22 февруари (неделя).
Кулминацията е в неделя, когато се отбелязва и Неделя на всеопрощението.
Основни традиции и обичаи:
Блини (палачинки): Те са символ на слънцето – кръгли, златни и топли. Традицията повелява да се ядат в големи количества през цялата седмица.
Седемте дни на седмицата: Всеки ден има свое име и ритуали (напр. в сряда зетьовете гостуват на тъщите за блини, а в петък тъщите връщат визитата).
Изгаряне на чучело: В края на седмицата се изгаря сламено чучело, олицетворяващо зимата, за да се разчисти пътят на новото начало.
Искане на прошка: В последния ден (Сирна неделя) близки и познати си искат прошка преди началото на Великия пост.
