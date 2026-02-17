Новини
Тази седмица православните руснаци отбелязват Масленица

Тази седмица православните руснаци отбелязват Масленица

17 Февруари, 2026 08:43 1 091 23

  • масленица-
  • руснаци-
  • сирни заговезни

Основни традиции и обичаи

Тази седмица православните руснаци отбелязват Масленица - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тази седмица православните руснаци отбелязват Масленица - древен славянски обичай за изпращане на зимата и посрещане на пролетта. Той съответства на българския празник Сирни заговезни. През 2026 г. Масленичната седмица започва на 16 февруари (понеделник) и завършва на 22 февруари (неделя).

Кулминацията е в неделя, когато се отбелязва и Неделя на всеопрощението.

Основни традиции и обичаи:

Блини (палачинки): Те са символ на слънцето – кръгли, златни и топли. Традицията повелява да се ядат в големи количества през цялата седмица.

Седемте дни на седмицата: Всеки ден има свое име и ритуали (напр. в сряда зетьовете гостуват на тъщите за блини, а в петък тъщите връщат визитата).

Изгаряне на чучело: В края на седмицата се изгаря сламено чучело, олицетворяващо зимата, за да се разчисти пътят на новото начало.

Искане на прошка: В последния ден (Сирна неделя) близки и познати си искат прошка преди началото на Великия пост.


