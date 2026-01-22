Новини
Рецепта на деня: Питка масленица

22 Януари, 2026 10:05 567 2

Ароматна, домашно приготвена и поднасяна с благодарност

Рецепта на деня: Питка масленица - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 кг брашно;
  • 1 кубче прясна мая;
  • 1 ч.ч. хладка вода;
  • 1 ч.ч. кисело мляко;
  • 3 яйца;
  • 3 с.л. олио;
  • 1 с.л. сол;
  • 1 с.л. захар.

Начин на приготвяне:

Разтворете маята в хладката вода със захарта и оставете да шупне.

Пресейте брашното в голяма купа и оформете кладенче.

В кладенчето добавете маята, киселото мляко, яйцата, олиото и солта.

Замесете меко тесто и оставете да втаса за около час.

Разделете тестото на две части - едната оформете като питка, другата сплетете на плитка и украсете.

Намажете с разбит жълтък и печете на 180°C около 40 минути.

За по-богат вкус може да добавите сирене или кашкавал. А за по-мека консистенция малко оцет в тестото, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
