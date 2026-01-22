Рецепта на деня: Питка масленица

Доналд Тръмп в Давос: Европа не се движи в правилната посока! Искам Гренландия, но няма да използвам сила, за да постигна целта

Американският президент Доналд Тръмп настоя днес в речта си на Световния икономически форум в швейцарския град Давос, че САЩ процъфтяват, но Европа ...