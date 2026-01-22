Рецепта на деня: Питка масленица

Необходими продукти:
- 1 кг брашно;
- 1 кубче прясна мая;
- 1 ч.ч. хладка вода;
- 1 ч.ч. кисело мляко;
- 3 яйца;
- 3 с.л. олио;
- 1 с.л. сол;
- 1 с.л. захар.
Начин на приготвяне:
Разтворете маята в хладката вода със захарта и оставете да шупне.
Пресейте брашното в голяма купа и оформете кладенче.
В кладенчето добавете маята, киселото мляко, яйцата, олиото и солта.
Замесете меко тесто и оставете да втаса за около час.
Разделете тестото на две части - едната оформете като питка, другата сплетете на плитка и украсете.
Намажете с разбит жълтък и печете на 180°C около 40 минути.
За по-богат вкус може да добавите сирене или кашкавал. А за по-мека консистенция малко оцет в тестото, пише flagman.bg.
