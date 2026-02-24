Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джанлука Престиани от Бенфика мисли да съди Винисиус и Мбапе заради обвинения в дискриминация

Джанлука Престиани от Бенфика мисли да съди Винисиус и Мбапе заради обвинения в дискриминация

24 Февруари, 2026 11:17 647 0

  • джанлука престиани-
  • бенфика-
  • винисиус-
  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • дискриминация-
  • уефа-
  • шампионска лига-
  • съдебно дело-
  • футболни скандали

УЕФА отстрани аржентинеца от предстоящия реванш в Мадрид

Джанлука Престиани от Бенфика мисли да съди Винисиус и Мбапе заради обвинения в дискриминация - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинският талант на Бенфика - Джанлука Престиани, се оказа в центъра на истинска буря след напрегнатия осминафинален сблъсък от Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Според информация на испанската телевизия El Chiringuito TV, младият футболист сериозно обмисля да заведе дело срещу звездите на „белия балет“ – Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе, по обвинения за дискриминационно отношение.

Скандалът избухна след като УЕФА отстрани Престиани от предстоящия реванш в Мадрид, позовавайки се на нарушение на дисциплинарния правилник, свързан с прояви на дискриминация. Решението на Комисията по етика дойде след напрегнатия двубой в Лисабон, завършил с минимална победа 1:0 за гостите от Реал Мадрид. В центъра на събитията попадна Винисиус, който след като реализира единствения гол в срещата, отпразнува бурно пред агитката на Бенфика, предизвиквайки бурни реакции. Бразилецът се оплака на съдията за расистки обиди, отправени от трибуните, а испанските медии твърдят, че именно Престиани може да е замесен в инцидента.

Мачът бе прекъснат за около 10 минути, докато страстите на терена и по трибуните се успокоят. Финалните минути на срещата също не преминаха без инциденти – фенове на португалския гранд хвърляха бутилки и електронни цигари по играчите на Реал Мадрид, което допълнително нажежи атмосферата.

Реваншът между Реал Мадрид и Бенфика ще се изиграе на 25 февруари в испанската столица, като напрежението между двата отбора вече е осезаемо.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове