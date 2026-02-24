Джанлука Престиани от Бенфика мисли да съди Винисиус и Мбапе заради обвинения в дискриминация

Аржентинският талант на Бенфика - Джанлука Престиани, се оказа в центъра на истинска буря след напрегнатия осминафинален сблъсък от Шампионската лига срещу Реал Мадрид. Според информация на испанската телевизия El Chiringuito TV, младият футболист сериозно обмисля да заведе дело срещу звездите на „белия балет“ – Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе, по обвинения за дискриминационно отношение.

Скандалът избухна след като УЕФА отстрани Престиани от предстоящия реванш в Мадрид, позовавайки се на нарушение на дисциплинарния правилник, свързан с прояви на дискриминация. Решението на Комисията по етика дойде след напрегнатия двубой в Лисабон, завършил с минимална победа 1:0 за гостите от Реал Мадрид. В центъра на събитията попадна Винисиус, който след като реализира единствения гол в срещата, отпразнува бурно пред агитката на Бенфика, предизвиквайки бурни реакции. Бразилецът се оплака на съдията за расистки обиди, отправени от трибуните, а испанските медии твърдят, че именно Престиани може да е замесен в инцидента.

Мачът бе прекъснат за около 10 минути, докато страстите на терена и по трибуните се успокоят. Финалните минути на срещата също не преминаха без инциденти – фенове на португалския гранд хвърляха бутилки и електронни цигари по играчите на Реал Мадрид, което допълнително нажежи атмосферата.

Реваншът между Реал Мадрид и Бенфика ще се изиграе на 25 февруари в испанската столица, като напрежението между двата отбора вече е осезаемо.