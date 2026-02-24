Джия отмъщава на Емануела с песента "Нещастница" (ВИДЕО)

„Нещастница“ е заглавието на най-новата песен на младата фолкпевица Джия, пише telegraph.bg.

Заради конфликта около общия ѝ мъж с колежката Емануела феновете смятат, че текстът, написан от самата изпълнителка, е насочен към нея право в целта като отмъщение.

Скандалът между двете започна заради милионерския наследник Митко Динев-младши, който има дете от Емануела, но започна връзка с Джия. Конфликтът ескалира и в професионален план – двете имат общ дует, от който Емануела изряза Джия от клипа също поради напрежението между тях.

Новата песен на Джия се възприема като директен коментар върху отношенията им, а социалните мрежи вече са пълни с реакции от фенове и колеги.

„Всеки нов ти бяга с 200, с цирковете си известна. Не си топа, утре си подводница“, пее Джия в новия хит, а Емануела има песен със заглавие „Подводница“. Буквално всеки ред от текста сякаш е отправен към Емануела: „Щастието чуждо не ви допада / На тия' дето идвате от ада / По телевизора и днес съм чула / Че отново ти по мене си плюла“.

Засега Джия не е коментирала официално към кого е насочена песента, но вероятно в някакъв момент и това ще се случи. Любопитното е, че и Емануела все още не е правила коментар, а се говори, че тя внимателно следи всяка тяхна стъпка и не крие интереса си към случващото се около новата двойка и дори според слуховете се опитвала да влияе върху отношенията им.