Джия отмъщава на Емануела с песента "Нещастница" (ВИДЕО)

„Нещастница“ е заглавието на най-новата песен на младата фолкпевица Джия, пише telegraph.bg.
Заради конфликта около общия ѝ мъж с колежката Емануела феновете смятат, че текстът, написан от самата изпълнителка, е насочен към нея право в целта като отмъщение.
Скандалът между двете започна заради милионерския наследник Митко Динев-младши, който има дете от Емануела, но започна връзка с Джия. Конфликтът ескалира и в професионален план – двете имат общ дует, от който Емануела изряза Джия от клипа също поради напрежението между тях.
Новата песен на Джия се възприема като директен коментар върху отношенията им, а социалните мрежи вече са пълни с реакции от фенове и колеги.
„Всеки нов ти бяга с 200, с цирковете си известна. Не си топа, утре си подводница“, пее Джия в новия хит, а Емануела има песен със заглавие „Подводница“. Буквално всеки ред от текста сякаш е отправен към Емануела: „Щастието чуждо не ви допада / На тия' дето идвате от ада / По телевизора и днес съм чула / Че отново ти по мене си плюла“.
Засега Джия не е коментирала официално към кого е насочена песента, но вероятно в някакъв момент и това ще се случи. Любопитното е, че и Емануела все още не е правила коментар, а се говори, че тя внимателно следи всяка тяхна стъпка и не крие интереса си към случващото се около новата двойка и дори според слуховете се опитвала да влияе върху отношенията им.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
Коментиран от #21
08:48 24.02.2026
2 чалгабатали
08:54 24.02.2026
3 газов инжекцион
08:55 24.02.2026
4 файчо
08:56 24.02.2026
5 силиконово виме
08:57 24.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тошо
09:03 24.02.2026
8 Елизабет Цветанова
09:03 24.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Изжлежда !
Всичко при Жените е !
Ци !
Ци !
И
Г!
Ъ !
С !
Коментиран от #11
09:06 24.02.2026
11 Е кво
До коментар #10 от "Изжлежда !":Да е? Те за друго нищо не ни требат, освен когато обичаме някоя! Само тогава става специална!
09:11 24.02.2026
12 Софийски
Боклук до боклука
09:13 24.02.2026
13 Мисли на глас
09:15 24.02.2026
14 арлингтън
09:15 24.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Стас
09:17 24.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 аз ги поздравявам
09:17 24.02.2026
19 Анонимен
09:19 24.02.2026
20 газо
09:22 24.02.2026
21 да бе
До коментар #1 от "Въй":не били банки я го обясни на тия двете че и останалите от бранша им да те видим
09:25 24.02.2026
22 Делян
09:32 24.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Не мога
09:55 24.02.2026
25 Линда
10:01 24.02.2026
26 Стенли
10:03 24.02.2026
27 ха ха Хо
10:21 24.02.2026
28 Фикри
10:32 24.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хахаха
12:50 24.02.2026