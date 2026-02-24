Новини
Любопитно »
Джия отмъщава на Емануела с песента "Нещастница" (ВИДЕО)

Джия отмъщава на Емануела с песента "Нещастница" (ВИДЕО)

24 Февруари, 2026 08:43 2 572 30

  • емануела-
  • джия-
  • нещастница-
  • отмъщава

Скандалът между двете започна заради милионерския наследник Митко Динев-младши

Джия отмъщава на Емануела с песента "Нещастница" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Нещастница“ е заглавието на най-новата песен на младата фолкпевица Джия, пише telegraph.bg.

Заради конфликта около общия ѝ мъж с колежката Емануела феновете смятат, че текстът, написан от самата изпълнителка, е насочен към нея право в целта като отмъщение.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Gergana Ancheva (@giaoffi)


Скандалът между двете започна заради милионерския наследник Митко Динев-младши, който има дете от Емануела, но започна връзка с Джия. Конфликтът ескалира и в професионален план – двете имат общ дует, от който Емануела изряза Джия от клипа също поради напрежението между тях.

Новата песен на Джия се възприема като директен коментар върху отношенията им, а социалните мрежи вече са пълни с реакции от фенове и колеги.

„Всеки нов ти бяга с 200, с цирковете си известна. Не си топа, утре си подводница“, пее Джия в новия хит, а Емануела има песен със заглавие „Подводница“. Буквално всеки ред от текста сякаш е отправен към Емануела: „Щастието чуждо не ви допада / На тия' дето идвате от ада / По телевизора и днес съм чула / Че отново ти по мене си плюла“.

Засега Джия не е коментирала официално към кого е насочена песента, но вероятно в някакъв момент и това ще се случи. Любопитното е, че и Емануела все още не е правила коментар, а се говори, че тя внимателно следи всяка тяхна стъпка и не крие интереса си към случващото се около новата двойка и дори според слуховете се опитвала да влияе върху отношенията им.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    28 1 Отговор
    Пак женски спор за пари! Мъжете не са банки!

    Коментиран от #21

    08:48 24.02.2026

  • 2 чалгабатали

    11 0 Отговор
    бетъл

    08:54 24.02.2026

  • 3 газов инжекцион

    8 0 Отговор
    На тези,двете куклинки да им наберем ягодките! Така ще спрат и двете да се закачат една с друга.

    08:55 24.02.2026

  • 4 файчо

    6 0 Отговор
    Ще им надърпам косите!

    08:56 24.02.2026

  • 5 силиконово виме

    14 0 Отговор
    не благодаря

    08:57 24.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тошо

    22 0 Отговор
    Падението е пълно, който го разбира обаче.

    09:03 24.02.2026

  • 8 Елизабет Цветанова

    4 0 Отговор
    Търся гастроентеролог спешно! Заседнаа ми на камерунеца доматето на гърлото 🤭🤣🤭🤣

    09:03 24.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изжлежда !

    7 2 Отговор
    Изжлежда !

    Всичко при Жените е !

    Ци !

    Ци !

    И

    Г!

    Ъ !

    С !

    Коментиран от #11

    09:06 24.02.2026

  • 11 Е кво

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Изжлежда !":

    Да е? Те за друго нищо не ни требат, освен когато обичаме някоя! Само тогава става специална!

    09:11 24.02.2026

  • 12 Софийски

    22 0 Отговор
    Родна оенталска картинка
    Боклук до боклука

    09:13 24.02.2026

  • 13 Мисли на глас

    16 0 Отговор
    Войната за наденицата, опакована с банкноти от 500 евро, навлиза в нови измерения. След тая очакваме Чия, Леща, Боб, Грах...Няма война за готин пи.ч от екипа осветители или шофьор на камион.

    09:15 24.02.2026

  • 14 арлингтън

    5 0 Отговор
    Какво да й обичаш освен телесните захаринки?

    09:15 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стас

    3 1 Отговор
    Ако не е щастлива на момента,тая дългокоска,вземи я в леглото и й подари мнооого щастие!

    09:17 24.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 аз ги поздравявам

    13 0 Отговор
    двете с песента на Хиподил "Дави e,,a майките"

    09:17 24.02.2026

  • 19 Анонимен

    13 0 Отговор
    В тая държава, има 10 бизнесмена и чалгарките само си ги разменят или по-скоро, тази Мануела е станала възрастна и бизнесмена си е хванал по-младата Джия.

    09:19 24.02.2026

  • 20 газо

    6 1 Отговор
    отгазофустата

    09:22 24.02.2026

  • 21 да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    не били банки я го обясни на тия двете че и останалите от бранша им да те видим

    09:25 24.02.2026

  • 22 Делян

    9 1 Отговор
    Браво, кифлии, избийте се за кинтите на мачото! Па той да си ви пори една след друга, като акъла Ви е между силикона! Браво, пичага, мушкай ги в дупето като нямат акъл за пет пари и деца кокото искаш прави, може и цяло село, като гледам мераклийки не липсват! Браво, браво, това ни е нацията и държавата да четем за чалгаджийките как се плюят една друга за хубав живот! Браво, супер сте!

    09:32 24.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Не мога

    9 0 Отговор
    да си представя какъв ген и какво семейство са повлияли за да се изcepe такова нещо на този свят.Едно време каквото мислех ,че е тотална деградация днес е "новото нормално".Такива трябва да се кастрират.

    09:55 24.02.2026

  • 25 Линда

    1 0 Отговор
    Защо ме изтрихте ? Нищо обидно не съм казала

    10:01 24.02.2026

  • 26 Стенли

    8 0 Отговор
    Е па как веднъж не скараха или влюбиха в някой стругар или строителен работник 🤑все по любов са отишли при някой мъж ама ако може да е милионер или поне наследник на милионер и за съжаление това важи за всички жени особено по засуканите мацки

    10:03 24.02.2026

  • 27 ха ха Хо

    10 0 Отговор
    гОлЕма ,,поетаса,,тази Джадия то словоред,то рими като от Факултето при спор между две ромлЯнки.

    10:21 24.02.2026

  • 28 Фикри

    5 0 Отговор
    Войната на парцалите, но както казваше дядо : лоша реклама няма

    10:32 24.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хахаха

    0 0 Отговор
    Са не разбрах, коя е нещастницата

    12:50 24.02.2026