Новини
България »
Президентът освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков

Президентът освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков

25 Февруари, 2026 17:01 2 246 91

  • мирослав рашков-
  • освободен-
  • мвр

Решение беше взето и на Министерски съвет

Президентът освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

Решение беше взето и на Министерски съвет.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шарлатани

    22 78 Отговор
    Не им е удобен защото ще им разследва далаверите, затова го махат.

    Коментиран от #5, #13

    17:02 25.02.2026

  • 2 След дъжд качулка

    52 7 Отговор
    Той вече е предал на Сарафов каквото е имало да предава.

    17:03 25.02.2026

  • 3 Газ

    25 72 Отговор
    И да махат и да не махат това няма да им помогне на изборите. Народа ще гласува масово срещу трите Ахмед Доган, Румен Радев, Асен Василев.

    Коментиран от #11

    17:04 25.02.2026

  • 4 Знам

    75 12 Отговор
    Кошарата се чупи. Кучетата Тошко и Балабанов ще бъдат смачкани от стадото.

    17:04 25.02.2026

  • 5 Този

    71 11 Отговор

    До коментар #1 от "Шарлатани":

    Цяла България ги видя с Бойко че сричат и немогат да четат непознат текст.За срам.А какви черни криви и рунтави физиономии са наредени по градовете за шефове мани мани.Такива ходят в Европа и контатуват с онези аристократи.

    17:05 25.02.2026

  • 6 Макс

    54 10 Отговор
    Браво !

    Коментиран от #90

    17:06 25.02.2026

  • 7 Хехе

    22 48 Отговор
    Уволниха го защото разследва братя Бобокови за това, че заравяха незаконно италиански боклук в българските земи.

    17:06 25.02.2026

  • 8 Това

    14 12 Отговор
    +колко % за ППДБ ?

    17:06 25.02.2026

  • 9 Алабала

    17 17 Отговор
    с меверето!

    Коментиран от #74

    17:07 25.02.2026

  • 10 Сбогом

    56 14 Отговор
    некадърник. Днес погребват тримата от Петрохан. Да горите в ада убийци! А тоя мухльо и за там не става

    17:07 25.02.2026

  • 11 Иван Кръстев

    36 7 Отговор

    До коментар #3 от "Газ":

    Промитият мозък е по страшен от педофила.

    Коментиран от #28

    17:07 25.02.2026

  • 12 Промяна

    14 34 Отговор
    ЙОТОВА НИКАКЪВ П.ЕЗИДЕНТ НЕ Е ЗАЩО РАДЕВ И СЛУЖЕБНИТЕ И ШАРЛАТАНИТЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЗАЩО ТЕЗИ СА НАД ЗАКОНИТЕ

    Коментиран от #27

    17:07 25.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хахаха

    13 2 Отговор
    колегата Чезаре Ломброзо май е бил прав в теорията си...

    17:07 25.02.2026

  • 15 гледано отстрани

    11 14 Отговор
    С политически назначения за МВР на професионални позиции, се демонстрира подигравка с деполитизирането на силовите държавни структури по иначе толкова защитаваната от президентката конституция.
    Но това не било нейно правителство, затова тя е безсилна и изпълнява чинно.

    Коментиран от #86

    17:08 25.02.2026

  • 16 вижда се

    38 6 Отговор
    Този е точно парцалената кукла на законната мафия в територията !!

    17:08 25.02.2026

  • 17 Промяна

    12 24 Отговор
    ДОКАЗАХА ЧЕ СА НАЗНАЧЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ПРАСЕТА ЧЕРВЕНИ БЕЗ ИЗБОРИ АЙОТОВА Е ИЗПЪЛНИТЕЛКА САМО

    Коментиран от #30

    17:09 25.02.2026

  • 18 Анализатор

    43 10 Отговор
    Ами този откакто е назначен е в нелегалност...
    И с него и без него...
    Жалък гербераст...

    17:09 25.02.2026

  • 19 Промяна

    7 20 Отговор
    ДОКАЗАХА ЧЕ СА НАЗНАЧЕНИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ПРАСЕТА ЧЕРВЕНИ БЕЗ ИЗБОРИ АЙОТОВА Е ИЗПЪЛНИТЕЛКА САМО

    17:09 25.02.2026

  • 20 Десанта

    14 3 Отговор
    на Росенец се отменя!

    17:09 25.02.2026

  • 21 Мухарем Мухата

    0 0 Отговор
    Уууффф.....

    17:10 25.02.2026

  • 22 Лост

    32 8 Отговор
    А болния заместник кога? Ако го лекуват както доктора лекуваше всички болни в книгата "Приключенията на добрия войник Швейк" с клизма три пъти на ден много бързо ще оздравее.

    17:11 25.02.2026

  • 23 Промяна

    10 17 Отговор
    МЕТЕЖНИЦИ АЛА БАЛА С НАШЕ МВР ФАЛШИФИКАТОРИ ТЕРОР НАСИЛИЕ ДОБРЕ ЧЕ СТЕ НАЗНАЧЕНИ

    Коментиран от #34

    17:11 25.02.2026

  • 24 Никой

    31 7 Отговор
    Хайде в листата за депутат на ДПС -НН или ГЕРБ .

    17:12 25.02.2026

  • 25 Промяна

    8 9 Отговор
    СЕГА ИРАДЕВ ИЗЛИЗА ОТ ЗАСАДА И ПЪТЯТ НА МЕСИЯТА ДА ЛОВИ НЕВЕЖИТЕ ТУК ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #36

    17:12 25.02.2026

  • 26 Шифьор

    7 3 Отговор
    Затова ли плъзнаха шумкари?

    17:13 25.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Промяна

    12 18 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Кръстев":

    ТОВА СЕ НАРИЧА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕЗ ИЗБОРИ С ТЕРОР ДОКОГА ЛИ ЩЕ СЕ ЗАДЪРЖАТ

    Коментиран от #52

    17:14 25.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Познах те

    19 9 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    Ти си онази дето плуваш в нощното гърне на простата и крадлива Тиква Борисов.

    Коментиран от #37

    17:15 25.02.2026

  • 31 Виртуози

    12 11 Отговор
    с 37 депутата овладяха страната!

    17:16 25.02.2026

  • 32 Да,бе

    29 9 Отговор
    Не е проблем,че го махат,а проблемът е как са го сложили на тая длъжност...Интелектуално и визуално става само за склададжия да раздава униформите.И пак ще му е трудно...

    17:16 25.02.2026

  • 33 Промяна

    11 15 Отговор
    СЕГА РАДЕВ СПОКОЙНО ЩЕ ГРОМИ ЦЯРАТА ДЪРЖАВА ШАРЛАТАНЦИ ПЕТРОХАНЦИ СЛУЖЕБНИ ЙОТОВА СА ЗАД НЕГО УСПЯХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ ПОЛУЧИХА БЕЗ НИКАКВИ ИЗБОРИ

    17:17 25.02.2026

  • 34 Виж сега,

    15 8 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    Когато видиш герболяците и Борисов в затвора ще празнуваш, нали?!

    17:17 25.02.2026

  • 35 Молиционери!

    16 2 Отговор
    Гадни, нагли, крадливи, лъжливи Милиционери!

    17:18 25.02.2026

  • 36 Със сигурност

    18 11 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Умният Румен Радев идва, а прoстият Борисов си заминава.

    Коментиран от #39

    17:18 25.02.2026

  • 37 Промяна

    5 10 Отговор

    До коментар #30 от "Познах те":

    ХАХАХАХАХА ГНУСИН ПЕТРОХАНЕЦ ХАХАХАХАХА

    17:18 25.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Промяна

    3 12 Отговор

    До коментар #36 от "Със сигурност":

    УМНИЯТ ХАХАХАХАХАХА ДА БОГАТЕЕ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ НЕВЕЖИ РОБИ БЕДНЯЦИ ЖАЛКО ЗА БЪ.ГАРИЯ НО СЪМ СИГУРНА ЧЕ РАНО ИРИ КЪСНО ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО

    17:20 25.02.2026

  • 40 ППДБ

    7 16 Отговор
    добре,че не могат да барат и законите!Представям си,ако има мнозинство!

    17:21 25.02.2026

  • 41 Учител

    5 3 Отговор
    с анцунг и чувалче с милиони,няма ли?

    Коментиран от #53

    17:22 25.02.2026

  • 42 Кабинета

    6 15 Отговор
    Главчев,беше цвете...

    17:24 25.02.2026

  • 43 Експерт

    10 14 Отговор
    Очаквам пълен хаос на изборите!

    17:25 25.02.2026

  • 44 Гледах изслушването

    19 9 Отговор
    Голям цирк спретнаха този така наречен гл.секретар и другия май, че беше директор на полицията с измислени сигнали за натиск срещу разследващи! Трагично е как може да има такива служители в МВР. Да третия там началник поне каза истината и излезе достоен човек!

    17:26 25.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Продължаваме подмяната

    6 10 Отговор
    продължава!

    17:32 25.02.2026

  • 48 Пича

    5 0 Отговор
    До 13 що е го духа и модераторите също

    17:32 25.02.2026

  • 49 Промяна

    7 8 Отговор
    И НАЙ ВАЖНОТО САМО С ТЕРОР ДЪРЖАВА НЕ СЕ УПРАВЛЯВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЕВРОПЕЙСКА СМЕ НАДЯВАМ СЕ ТУК НЕ Е МОСКВА

    17:33 25.02.2026

  • 50 Кой

    1 0 Отговор
    ше е новото,пречистено лице извън статуквото?

    17:33 25.02.2026

  • 51 ООрана държава

    19 5 Отговор
    Гербарските калинки една по една отлитат

    17:34 25.02.2026

  • 52 Знам

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    Знам че това е началото , но не новото начало което иска една личност ,а началото което иска един народ.

    Коментиран от #85

    17:35 25.02.2026

  • 53 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Учител":

    Сайта на извратения!

    17:35 25.02.2026

  • 54 Добре

    10 10 Отговор
    че ГЕРБ ни вкараха в еврозоната!Евразия не ни мърдаше!

    Коментиран от #71

    17:36 25.02.2026

  • 55 Българска мечта

    8 4 Отговор
    Копираме грузинския модел!

    17:36 25.02.2026

  • 56 ППДБ

    4 9 Отговор
    Спечелихме власта завинаги!

    17:37 25.02.2026

  • 57 ЧИЧО

    6 8 Отговор
    Скоро няма да се оправим. Всички ли областни управители бяха некадърни.Ние не гледаме дали човека е можещ а гледаме некадърника да е от нашите.

    17:37 25.02.2026

  • 58 Изборите

    7 10 Отговор
    със страшна сила вървят към провал!

    17:39 25.02.2026

  • 59 Доньо Донев

    4 0 Отговор
    ,,Умно село"

    17:39 25.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Сега ще му

    7 1 Отговор
    дадат една шапка пачки , а и завидна пенсия за мизерните му .

    17:49 25.02.2026

  • 62 Анджо

    5 8 Отговор
    Ле ле Геле как сме се оплеле. Правителството таман започна да върши наушким някаква дейност и се започна да се уволняват. Сега тая ако подпише указ да се върне старите областни управители, че тия са неправомерно са уволнени , то от такива разпри няма да има време за избори.🙆😂🤣😂🤣🤷

    17:52 25.02.2026

  • 63 МИРОСЛАВЕ

    6 2 Отговор
    КОГАТО ТЕ НАКАЦАТ ПРАСЕТА ОТТЪРВАНЕ НЯМА.

    17:53 25.02.2026

  • 64 Слушах го днес тоя по тв...!

    16 5 Отговор
    Амчи той срича и чете написаното му предварително, от някой друг...!
    Жалка работа...

    Коментиран от #80

    17:54 25.02.2026

  • 65 Анджо

    8 11 Отговор
    При това положение ще трябва ли да чакаме пак някакъв договор като Боташ. Тоя Гюров много си повярва, че става нещо от него. 👏👏👏

    17:56 25.02.2026

  • 66 Кажи честно ... 🤣

    16 4 Отговор
    Този днес го гледах и Гонзо ми се стори като академик пред милиционерчето 🤣🤣🤣

    17:59 25.02.2026

  • 67 Заслужава си го!

    12 6 Отговор
    Тоя и Къдравата Сю,излязоха в дълбока нелегалност,след случаят-,,Петрохан"...!
    Така и не намериха смелост,открито да излязат пред хората и успокоят обществото...!

    17:59 25.02.2026

  • 68 И идва Цицелков 2

    8 6 Отговор
    Този нещастник не знаеше къде е, не разбираше какво го питат, правилно го изчистиха щото е въшка. Но сега да не сложат някой Цицелков номер 2, че язък за напъна.

    18:00 25.02.2026

  • 69 Йотова подписа указа

    5 3 Отговор
    Браво и днес се преработи

    18:00 25.02.2026

  • 70 главния секретар

    10 4 Отговор
    Старши педофил Рашков.. олеееее.....

    18:01 25.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ППДБ

    5 5 Отговор
    Вече не искаме избори!

    18:03 25.02.2026

  • 73 Странна работа

    2 1 Отговор
    3 пръста разстояние от носа до устата .....

    18:04 25.02.2026

  • 74 Герп боклуци

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Алабала":

    Алабала с Главчеф ли искаш депесара

    18:07 25.02.2026

  • 75 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 1 Отговор
    Тоя с физиономия на павиан падна от дървото.

    18:09 25.02.2026

  • 76 Фори

    3 0 Отговор
    Чебурашков!

    18:10 25.02.2026

  • 77 някой си

    4 3 Отговор
    Мис Пиги Сорос усилено се стреми да се освободи от живота, защото неистово искала да се прероди в постоянно разгонена кучка.

    18:13 25.02.2026

  • 78 Не всеки

    1 2 Отговор
    съдия става за милиционер!Обратното не важи!

    18:13 25.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 некой

    5 1 Отговор
    Пълен смях е тоя, но видно със всички милиционерски качества е идеалния за поса който е заемал!

    18:23 25.02.2026

  • 82 Голяма простотия

    0 0 Отговор
    Не прави това което не искаш да ти правят. Такова поведение ще се върне езин ден по същия начинС такова повдзения армия не се води. По зкоро ще прозтреля военачалник в гърба или ще го остави на милоста на враговете

    18:48 25.02.2026

  • 83 Тотално сбъркана система

    2 2 Отговор
    Не знам дали е стока, но се оказва, че при смяната на властта новата власт обезглавява ключовите места и поставя свои хора, вместо професионалисти.
    Тогава излиза, че и службите са политически на някоя партия и трябва избори и за тях, за да не ги обезглавяват.
    Това не е решение.
    Трябва да се въведат от Запада добрите практики, а не лошите, които копираме като папагали.
    Главният шериф трябва да се избира от всички, на база обществено доверие и професионализъм и да се смъква пак от всички нас поради липса на същите две причини.

    18:49 25.02.2026

  • 84 Сатана Z

    2 2 Отговор
    ППдофилите вече имат Президент,който никой не е избирал,също както назначеното правителство не избирано от гласоподавателите !
    Преврат ,подобен на украинския Майдан ,само че измислен от НПО ,които пренаписана Конституцията

    19:04 25.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "гледано отстрани":

    МВР е ОПГ всички началници трябва да бъдат сменени.

    19:16 25.02.2026

  • 87 дрт прч

    1 1 Отговор
    ЧУДО ГОЛЯМО, НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ГО ВИДИТЕ ДЕПУТАТ ОТ НЯКОЯ ПАРТИЯ

    19:19 25.02.2026

  • 88 БарекОфф

    1 0 Отговор
    Браво на президентската!
    Така трябва. Пред закона всички сме равни.
    До тук добре.
    Ся да видим кой още от депутатите и министрите не си е платил глобичките.

    19:39 25.02.2026

  • 89 ПЕТРОХАН

    0 0 Отговор
    Бившата говорителка на Националната полиция Нора Стоичкова --има тунел ,част от мрежа е,2015 е имало обществена поръчка от НЕК за реконструкция, предупреждавали сме за него заради бежанците ....ВОЕННАТА ПРОКУРАТУРА ТРЯБВА ДА РАЗСЛЕДВА ДАНС

    19:53 25.02.2026

  • 90 отлично

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Макс":

    Видяхме го най-после.Вид на комбайнер от ТКЗС.Сигурно е,че е наследник на АБпФК.Самия факт,че му пробутаха непознат текст и дори не по темата красноречиво показва колко му е интелектуалния багаж.Той горкия затова се криеше и никой не го е виждал.Въпроса е кой го предложи за главен секретар?За бияч може и да става,но за друго-не.Показа го пред всички медии.

    20:07 25.02.2026

  • 91 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    0 0 Отговор
    ВЪПРОСЪТ МИ Е ДО УПРАВЛЕНЧЕСКИ ФУНКЦИИ ПО ЗНАЧИМОСТ НА ДЛЪОЖНТОСТИ
    Когато говорим за управленски функции и реална власт в България, подредбата изглежда по различен начин от официалния държавен протокол. Тъй като България е парламентарна република, най-голямата изпълнителна власт е съсредоточена в Министерския съвет.
    Ето как се подреждат длъжностите според тяхната тежест в управлението на държавата:
    1. Министър-председател (Премиер)
    Това е фигурата с най-голяма реална управленска власт.
    Ръководи и координира общата политика на правителството.
    Държи лостовете на държавната администрация и бюджета.
    Предлага състава на кабинета и може да инициира промени в него.
    2. Председател на Народното събрание
    В парламентарна република това е най-високият пост в държавата според Конституцията.
    Организира работата на законодателния орган.
    Подписва законите, които са задължителни за всички (включително за правителството).
    Важно: Ако и президентът, и вицепрезидентът не могат да изпълняват функциите си, председателят на парламента е първият в списъка за избор на служебен премиер (според новите промени в Конституцията).
    3. Президент на Републиката
    Въпреки че е държавен глава, неговите управленски функции са по-скоро балансиращи и представителни.
    Той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
    Има право на вето върху законите (което обаче може да бъде преодоляно от парламента).
    Представлява страната в международните отношения, но не определя вътрешната и ик

    20:13 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове