Президентът освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков

Президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
Решение беше взето и на Министерски съвет.
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 56 гласа.
25 Февруари, 2026 17:01 2 246 91
Президентът Илияна Йотова подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.
Решение беше взето и на Министерски съвет.
Подобни новини
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шарлатани
Коментиран от #5, #13
17:02 25.02.2026
2 След дъжд качулка
17:03 25.02.2026
3 Газ
Коментиран от #11
17:04 25.02.2026
4 Знам
17:04 25.02.2026
5 Този
До коментар #1 от "Шарлатани":Цяла България ги видя с Бойко че сричат и немогат да четат непознат текст.За срам.А какви черни криви и рунтави физиономии са наредени по градовете за шефове мани мани.Такива ходят в Европа и контатуват с онези аристократи.
17:05 25.02.2026
6 Макс
Коментиран от #90
17:06 25.02.2026
7 Хехе
17:06 25.02.2026
8 Това
17:06 25.02.2026
9 Алабала
Коментиран от #74
17:07 25.02.2026
10 Сбогом
17:07 25.02.2026
11 Иван Кръстев
До коментар #3 от "Газ":Промитият мозък е по страшен от педофила.
Коментиран от #28
17:07 25.02.2026
12 Промяна
Коментиран от #27
17:07 25.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хахаха
17:07 25.02.2026
15 гледано отстрани
Но това не било нейно правителство, затова тя е безсилна и изпълнява чинно.
Коментиран от #86
17:08 25.02.2026
16 вижда се
17:08 25.02.2026
17 Промяна
Коментиран от #30
17:09 25.02.2026
18 Анализатор
И с него и без него...
Жалък гербераст...
17:09 25.02.2026
19 Промяна
17:09 25.02.2026
20 Десанта
17:09 25.02.2026
21 Мухарем Мухата
17:10 25.02.2026
22 Лост
17:11 25.02.2026
23 Промяна
Коментиран от #34
17:11 25.02.2026
24 Никой
17:12 25.02.2026
25 Промяна
Коментиран от #36
17:12 25.02.2026
26 Шифьор
17:13 25.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Промяна
До коментар #11 от "Иван Кръстев":ТОВА СЕ НАРИЧА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ВЛАСТ БЕЗ ИЗБОРИ С ТЕРОР ДОКОГА ЛИ ЩЕ СЕ ЗАДЪРЖАТ
Коментиран от #52
17:14 25.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Познах те
До коментар #17 от "Промяна":Ти си онази дето плуваш в нощното гърне на простата и крадлива Тиква Борисов.
Коментиран от #37
17:15 25.02.2026
31 Виртуози
17:16 25.02.2026
32 Да,бе
17:16 25.02.2026
33 Промяна
17:17 25.02.2026
34 Виж сега,
До коментар #23 от "Промяна":Когато видиш герболяците и Борисов в затвора ще празнуваш, нали?!
17:17 25.02.2026
35 Молиционери!
17:18 25.02.2026
36 Със сигурност
До коментар #25 от "Промяна":Умният Румен Радев идва, а прoстият Борисов си заминава.
Коментиран от #39
17:18 25.02.2026
37 Промяна
До коментар #30 от "Познах те":ХАХАХАХАХА ГНУСИН ПЕТРОХАНЕЦ ХАХАХАХАХА
17:18 25.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Промяна
До коментар #36 от "Със сигурност":УМНИЯТ ХАХАХАХАХАХА ДА БОГАТЕЕ ОТ ТАКИВА КАТО ТЕБ НЕВЕЖИ РОБИ БЕДНЯЦИ ЖАЛКО ЗА БЪ.ГАРИЯ НО СЪМ СИГУРНА ЧЕ РАНО ИРИ КЪСНО ВСИЧКО ЩЕ СИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО
17:20 25.02.2026
40 ППДБ
17:21 25.02.2026
41 Учител
Коментиран от #53
17:22 25.02.2026
42 Кабинета
17:24 25.02.2026
43 Експерт
17:25 25.02.2026
44 Гледах изслушването
17:26 25.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Продължаваме подмяната
17:32 25.02.2026
48 Пича
17:32 25.02.2026
49 Промяна
17:33 25.02.2026
50 Кой
17:33 25.02.2026
51 ООрана държава
17:34 25.02.2026
52 Знам
До коментар #28 от "Промяна":Знам че това е началото , но не новото начало което иска една личност ,а началото което иска един народ.
Коментиран от #85
17:35 25.02.2026
53 Дзак
До коментар #41 от "Учител":Сайта на извратения!
17:35 25.02.2026
54 Добре
Коментиран от #71
17:36 25.02.2026
55 Българска мечта
17:36 25.02.2026
56 ППДБ
17:37 25.02.2026
57 ЧИЧО
17:37 25.02.2026
58 Изборите
17:39 25.02.2026
59 Доньо Донев
17:39 25.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Сега ще му
17:49 25.02.2026
62 Анджо
17:52 25.02.2026
63 МИРОСЛАВЕ
17:53 25.02.2026
64 Слушах го днес тоя по тв...!
Жалка работа...
Коментиран от #80
17:54 25.02.2026
65 Анджо
17:56 25.02.2026
66 Кажи честно ... 🤣
17:59 25.02.2026
67 Заслужава си го!
Така и не намериха смелост,открито да излязат пред хората и успокоят обществото...!
17:59 25.02.2026
68 И идва Цицелков 2
18:00 25.02.2026
69 Йотова подписа указа
18:00 25.02.2026
70 главния секретар
18:01 25.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ППДБ
18:03 25.02.2026
73 Странна работа
18:04 25.02.2026
74 Герп боклуци
До коментар #9 от "Алабала":Алабала с Главчеф ли искаш депесара
18:07 25.02.2026
75 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:09 25.02.2026
76 Фори
18:10 25.02.2026
77 някой си
18:13 25.02.2026
78 Не всеки
18:13 25.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 некой
18:23 25.02.2026
82 Голяма простотия
18:48 25.02.2026
83 Тотално сбъркана система
Тогава излиза, че и службите са политически на някоя партия и трябва избори и за тях, за да не ги обезглавяват.
Това не е решение.
Трябва да се въведат от Запада добрите практики, а не лошите, които копираме като папагали.
Главният шериф трябва да се избира от всички, на база обществено доверие и професионализъм и да се смъква пак от всички нас поради липса на същите две причини.
18:49 25.02.2026
84 Сатана Z
Преврат ,подобен на украинския Майдан ,само че измислен от НПО ,които пренаписана Конституцията
19:04 25.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Шопо
До коментар #15 от "гледано отстрани":МВР е ОПГ всички началници трябва да бъдат сменени.
19:16 25.02.2026
87 дрт прч
19:19 25.02.2026
88 БарекОфф
Така трябва. Пред закона всички сме равни.
До тук добре.
Ся да видим кой още от депутатите и министрите не си е платил глобичките.
19:39 25.02.2026
89 ПЕТРОХАН
19:53 25.02.2026
90 отлично
До коментар #6 от "Макс":Видяхме го най-после.Вид на комбайнер от ТКЗС.Сигурно е,че е наследник на АБпФК.Самия факт,че му пробутаха непознат текст и дори не по темата красноречиво показва колко му е интелектуалния багаж.Той горкия затова се криеше и никой не го е виждал.Въпроса е кой го предложи за главен секретар?За бияч може и да става,но за друго-не.Показа го пред всички медии.
20:07 25.02.2026
91 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
Когато говорим за управленски функции и реална власт в България, подредбата изглежда по различен начин от официалния държавен протокол. Тъй като България е парламентарна република, най-голямата изпълнителна власт е съсредоточена в Министерския съвет.
Ето как се подреждат длъжностите според тяхната тежест в управлението на държавата:
1. Министър-председател (Премиер)
Това е фигурата с най-голяма реална управленска власт.
Ръководи и координира общата политика на правителството.
Държи лостовете на държавната администрация и бюджета.
Предлага състава на кабинета и може да инициира промени в него.
2. Председател на Народното събрание
В парламентарна република това е най-високият пост в държавата според Конституцията.
Организира работата на законодателния орган.
Подписва законите, които са задължителни за всички (включително за правителството).
Важно: Ако и президентът, и вицепрезидентът не могат да изпълняват функциите си, председателят на парламента е първият в списъка за избор на служебен премиер (според новите промени в Конституцията).
3. Президент на Републиката
Въпреки че е държавен глава, неговите управленски функции са по-скоро балансиращи и представителни.
Той е върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
Има право на вето върху законите (което обаче може да бъде преодоляно от парламента).
Представлява страната в международните отношения, но не определя вътрешната и ик
20:13 25.02.2026