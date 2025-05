Откриха три гробници на висши служители от древността в Луксор

Египетски археолози откриха три нови гробници на видни държавни служители в некропола Дра Абу ел-Нага в Луксор, предаде Асошиейтед прес, като цитира официални лица.

Учените са попаднали находки, датиращи от периода на Новото царство (1550-1070 г. пр. Хр.) и са идентифицирали имената и титлите на собствениците чрез открити в тях надписи, се казва в изявление на Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет, цитирано от БТА.

От Върховния съвет за антиките казаха, че е необходимо по-нататъшно проучване на надписите в подобни обекти, за да се получи повече информация. Министерството публикува снимки предмети, включително артефакти и статуи, намерени в гробниците.

