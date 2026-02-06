Крум Савов отново ще води "Спортен свят"

Спортен свят се завръща. Това обяви самият автор на предаването - известният спортен журналист Крум Савов в своя Instagram профил:
"След 13 години - отново там, където спортът има глас. Този път в интернет.", написа той, като добави:
Крум Савов отново води разговора. Нов екип. Нова енергия. В първия епизод - млад шампион в тениса, който вече печели огромни отличия.
Пълният епизод зрителите и любителите на спорта могат да гледат в петък в YouTube.
Оценка 2.7 от 18 гласа.
1 в кратце
Коментиран от #15
08:18 06.02.2026
2 яйла
08:18 06.02.2026
3 Хахаха
08:19 06.02.2026
4 Елина
08:22 06.02.2026
5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
щото иначе няма кой да му гледа гроззната физиономия...
Коментиран от #6
08:23 06.02.2026
6 Ааа...
До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Тя му е входния билет за насам натам, и винаги е с него. По цял ден се въртят около хората с пари, за да ги поканят на някоя яхта, та да се снимат и демонстрират стандарт!
08:27 06.02.2026
7 Гост
Коментиран от #10
08:28 06.02.2026
8 ПЪГУОШ
08:38 06.02.2026
9 Новичок
08:40 06.02.2026
10 ТИГО
До коментар #7 от "Гост":Дедо ми казваше"Аз господин ТИ господин кой ще пасе овцете"?? Всеки гледа на баницата мекото да не се напънат ! Що е избегал от "Седем/осми"
08:42 06.02.2026
11 Анелия Андреева
08:46 06.02.2026
12 Новичок
08:47 06.02.2026
13 Наблюдавам
08:50 06.02.2026
14 Този си изпя песента при дългуча,
09:02 06.02.2026
15 Изпортен свят
До коментар #1 от "в кратце":Че кой ти гледа БНТ, бе брато?
09:42 06.02.2026
16 Мум.уна от Замунда
12:17 06.02.2026