Крум Савов отново ще води "Спортен свят"

6 Февруари, 2026 08:14 2 462 16

  • крум савов-
  • спортен свят-
  • youtube-
  • завръща

Този път в интернет

Крум Савов отново ще води "Спортен свят" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Спортен свят се завръща. Това обяви самият автор на предаването - известният спортен журналист Крум Савов в своя Instagram профил:

"След 13 години - отново там, където спортът има глас. Този път в интернет.", написа той, като добави:

Крум Савов отново води разговора. Нов екип. Нова енергия. В първия епизод - млад шампион в тениса, който вече печели огромни отличия.




Пълният епизод зрителите и любителите на спорта могат да гледат в петък в YouTube.


  • 1 в кратце

    16 4 Отговор
    Ще го води в Интернет,а не по телевизията. Трябва да го води по Канал 1 на телевизията. Иначе кой ще го гледа?!

    Коментиран от #15

    08:18 06.02.2026

  • 2 яйла

    14 0 Отговор
    Манастирска ливада.

    08:18 06.02.2026

  • 3 Хахаха

    21 0 Отговор
    В спорта ни , вече всички са "бивши" , дори и водещите дедаци!

    08:19 06.02.2026

  • 4 Елина

    20 4 Отговор
    Каква нова енергия от пенсионер? Как разни хора - журналисти, политолози, социолози не се сещат, че им е дошло времето да напуснат сцената и да не оттегчават хората с изтърканите си лица и размисли?

    08:22 06.02.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 1 Отговор
    Да вземе и онази хубавата да се върти наоколо,
    щото иначе няма кой да му гледа гроззната физиономия...

    Коментиран от #6

    08:23 06.02.2026

  • 6 Ааа...

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Тя му е входния билет за насам натам, и винаги е с него. По цял ден се въртят около хората с пари, за да ги поканят на някоя яхта, та да се снимат и демонстрират стандарт!

    08:27 06.02.2026

  • 7 Гост

    20 0 Отговор
    Само влогъри, подкастъри и едни и същи гости с едни и същи въпроси

    Коментиран от #10

    08:28 06.02.2026

  • 8 ПЪГУОШ

    9 0 Отговор
    Не е ли вече при Слави ?

    08:38 06.02.2026

  • 9 Новичок

    8 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    08:40 06.02.2026

  • 10 ТИГО

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Дедо ми казваше"Аз господин ТИ господин кой ще пасе овцете"?? Всеки гледа на баницата мекото да не се напънат ! Що е избегал от "Седем/осми"

    08:42 06.02.2026

  • 11 Анелия Андреева

    12 0 Отговор
    Избягал е от "Седем/осми" защото е отишъл в "Осем/Девети".

    08:46 06.02.2026

  • 12 Новичок

    7 0 Отговор
    Ко не ,От къдя на къдя ва ...

    08:47 06.02.2026

  • 13 Наблюдавам

    9 0 Отговор
    Че само аз и още 2-3 -ма нямаме подкаст. Всички живо, ютубъри, инфлоенсъри, плеймейтки.. Или да се набират в политиката на ниско ниво. Там нещо си, а може и в Държавната администрация, тя си расте.

    08:50 06.02.2026

  • 14 Този си изпя песента при дългуча,

    12 0 Отговор
    видя, че 7/8 отиват на кино и бърза да се махне, пък се и показа каква подлога е и стана противен за гледане. Тези боклуци изгониха най свестният водещ -Катя Илиева, а сега останаха само утайката!?

    09:02 06.02.2026

  • 15 Изпортен свят

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Че кой ти гледа БНТ, бе брато?

    09:42 06.02.2026

  • 16 Мум.уна от Замунда

    4 0 Отговор
    Кльощав подлизурко

    12:17 06.02.2026