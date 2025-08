На 59 години почина вокалистът на рок групата Junkyard Дейвид Роуч

Дейвид Роуч, вокалистът на хард рок групата Junkyard от Лос Анджелис, почина на 59-годишна възраст, по-малко от шест месеца след като беше обявено, че е диагностициран с агресивна форма на рак.

Смъртта му беше обявена от групата в изявление: „С голяма тъга съобщаваме за кончината на Дейвид Роуч. След смела борба с рака, Дейвид почина мирно снощи в дома си, в прегръдките на любимата си съпруга.“

Роденият в Тексас певец е съосновател на Junkyard в Лос Анджелис през 1987 г. Въпреки че в състава на групата са членове на хардкор групите Minor Threat и Big Boys, дебютният им албум от 1989 г. предлага по-блyс версия на глем метъл звука на Sunset Strip чрез песни като „Hollywood“ и „Simple Man“, пише dariknews.bg.

