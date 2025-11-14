Вокалистът на Whitesnake Дейвид Ковърдейл обяви, че се пенсионира от музиката (ВИДЕО)

Легендарният британски рок вокалист Дейвид Ковърдейл, фронтмен на групите „Дийп Пърпъл“ и „Уайтснейк“, обяви официално края на музикалната си кариера след повече от пет десетилетия на сцената. В послание, публикувано чрез социалните медии на 13 ноември 2025 г., 74-годишният изпълнител заяви, че „след над 50 години невероятно пътешествие“ е дошъл моментът да „закачи своите рокендрол платформи и тесни дънки“ и да се оттегли.

Ковърдейл започва кариерата си като водещ вокал на „Дийп Пърпъл“ между 1973 и 1976 г., период, през който излиза на световната сцена с албумите „Burn“, „Stormbringer“ и „Come Taste the Band“. През 1978 г. създава „Уайтснейк“, която през 1987 г. постига комерсиален връх благодарение на хитовете „Here I Go Again“ и „Is This Love“. През 2016 г. той е въведен в Рокендрол залата на славата като член на „Дийп Пърпъл“.

Причините за решението му да се оттегли са свързани със здравословни проблеми и чувство за завършен цикъл. Групата „Уайтснейк“ издава последния си студиен албум „Flesh & Blood“ през 2019 г., а последното им публично шоу се състоя на 23 юни 2022 г. на фестивала Hellfest във Франция – след което турнето им е прекъснато заради проблеми с гърлото и синусите на Ковърдейл.

В поверително интервю от 2023 г. самият той разказа, че е преживял „най-лошата синусова инфекция“ в живота си, която го е държала с месеци на силни антибиотици и стероида Преднизон. Тези обстоятелства, в съчетание с желанието му да се фокусира върху личния си живот, очевидно са повлияли на решението му.

С официалното уведомление на феновете – „Обичам ви, благодаря на всички музиканти, екип, фенове и семейство“ – Ковърдейл потвърди, че нищо повече няма да бъде като преди на сцената. Той се преоткрива в нова роля – тази на отшелник, който ще се оттегли с достойнство от рокендрол доминиращите сцени.