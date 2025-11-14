Новини
Любопитно »
Вокалистът на Whitesnake Дейвид Ковърдейл обяви, че се пенсионира от музиката (ВИДЕО)

Вокалистът на Whitesnake Дейвид Ковърдейл обяви, че се пенсионира от музиката (ВИДЕО)

14 Ноември, 2025 09:40 548 6

  • дейвид ковърдейл-
  • уайтснейк-
  • whitesnake-
  • вокалист-
  • пенсионер-
  • пенсионира-
  • оттегляне-
  • музика-
  • рок

Фронтменът заяви, че е усетил през последните години, че времето се оттегли приближава

Вокалистът на Whitesnake Дейвид Ковърдейл обяви, че се пенсионира от музиката (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарният британски рок вокалист Дейвид Ковърдейл, фронтмен на групите „Дийп Пърпъл“ и „Уайтснейк“, обяви официално края на музикалната си кариера след повече от пет десетилетия на сцената. В послание, публикувано чрез социалните медии на 13 ноември 2025 г., 74-годишният изпълнител заяви, че „след над 50 години невероятно пътешествие“ е дошъл моментът да „закачи своите рокендрол платформи и тесни дънки“ и да се оттегли.

Ковърдейл започва кариерата си като водещ вокал на „Дийп Пърпъл“ между 1973 и 1976 г., период, през който излиза на световната сцена с албумите „Burn“, „Stormbringer“ и „Come Taste the Band“. През 1978 г. създава „Уайтснейк“, която през 1987 г. постига комерсиален връх благодарение на хитовете „Here I Go Again“ и „Is This Love“. През 2016 г. той е въведен в Рокендрол залата на славата като член на „Дийп Пърпъл“.

Причините за решението му да се оттегли са свързани със здравословни проблеми и чувство за завършен цикъл. Групата „Уайтснейк“ издава последния си студиен албум „Flesh & Blood“ през 2019 г., а последното им публично шоу се състоя на 23 юни 2022 г. на фестивала Hellfest във Франция – след което турнето им е прекъснато заради проблеми с гърлото и синусите на Ковърдейл.

В поверително интервю от 2023 г. самият той разказа, че е преживял „най-лошата синусова инфекция“ в живота си, която го е държала с месеци на силни антибиотици и стероида Преднизон. Тези обстоятелства, в съчетание с желанието му да се фокусира върху личния си живот, очевидно са повлияли на решението му.

С официалното уведомление на феновете – „Обичам ви, благодаря на всички музиканти, екип, фенове и семейство“ – Ковърдейл потвърди, че нищо повече няма да бъде като преди на сцената. Той се преоткрива в нова роля – тази на отшелник, който ще се оттегли с достойнство от рокендрол доминиращите сцени.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госта.

    8 0 Отговор
    Благодаря за музиката Дейвид бъди здрав .

    09:51 14.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Златен пророк

    0 2 Отговор
    Бети кахъра няма да има друг избор освен да се омъже за ром от факултета хахаххахах 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤭😂🤣😀

    09:58 14.11.2025

  • 4 Николай

    1 0 Отговор
    Велик ! Един от най обичаните рокери в света.За първи път го чух през далечната 1975 на ролков касетофон като бях тинейджър . Слушам и до днес албумите шедьоври от 70/80 на ,,Purple и Whitesnake
    Вечна музика !!

    10:03 14.11.2025

  • 5 битие

    0 0 Отговор
    Годините неуморно се нижат.Големите имена от славните години на рока се топят,а други няма.Музиката е в ужасен застой.Днес няма нито една група на нивото на старите динозаври.Защо е така не е ясно.След Аеросмит и тази група е в историята.Достойно оттегляне.Така трябва.

    10:04 14.11.2025

  • 6 Идън

    0 0 Отговор
    Телефонът ми звъни със,, Soldier of Fortune,,- а любима от Уайтснейк ми е,, Dont Fade Away,,Поклон и благодаря за прекрасната музика.Бог с теб,Дейвид.I LOVE ,LOVE YOU!

    10:08 14.11.2025