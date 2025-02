Фронтменът на Mötley Crüe Винс Нийл е собственик на един от катастрофиралите самолети (ВИДЕО)

Минимум един човек загина, след като частен самолет, собственост на вокалиста на Mötley Crüe, Винс Нийл, се блъсна в друг самолет на пистата на летище Скотсдейл в Аризона в понеделник следобед, съобщиха официални лица.

Сблъсъкът е станал малко преди 15:00 часа местно време, когато Learjet 35A, регистриран на компанията на Винс Нийл Chromed в Холивуд, „се отклони от пистата при кацане,“ съобщиха от Федералната авиационна администрация в изявление.

Самолетът се сблъскал с Gulfstream 200, който бил паркиран на близка рампа, според местни медии. На борда на Learjet-а е имало четирима души, които са пътували от Остин, Тексас. На Gulfstream-а е имало само един човек.

Според адвокатите на рок звездата, Нийл не е присъствал в самолета при сблъсъка. На борда обаче са били приятелката му Рейн Андреани и нейна близка приятелка, съобщи TMZ.

И двете жени са оцелели и са били откарани в болница, като Андреани е с пет счупени ребра. За щастие, кучетата, които са пътували с тях, също са невредими.

Двамата пилоти, управляващи самолета на Нийл, са били на борда, потвърди адвокатът му в изявление, публикувано в социалната мрежа X (бивш Twitter).

„Мислите и молитвите на г-н Нийл са насочени към всички замесени, а той е изключително благодарен на спасителните екипи за тяхната бърза намеса и критична помощ,“ се казва в изявлението.

Трагедията е взела живота на един от пилотите, потвърди Брет Майкълс, фронтмен на групата Poison и близък приятел на Винс Нийл.

„Изказвам най-дълбоките си съболезнования към семейството на загиналия пилот и молитви за бързо възстановяване на всички пострадали, включително нашата семейна приятелка Рейн,“ написа Майкълс във Facebook. „Облекчен съм, че Винс Нийл не е бил на борда в момента на инцидента.“

Частната компания Jet Pros, която притежава Gulfstream-а, потвърди в изявление, че няма пострадали сред пътниците или екипажа на техния самолет, съобщиха от 12 News. Един човек е отказал медицинска помощ на място, уточниха представители на град Скотсдейл.

Видеозаписи, споделени в социалните мрежи и новинарски платформи, показват как Learjet-ът трудно успява да спре на пистата, като се подхлъзва и се блъска в паркирания самолет. Силата на удара е била толкова голяма, че е изместила неподвижния Gulfstream на няколко метра, преди и двата самолета да спрат напълно.

Снимки от мястото на инцидента показват самолета на Нийл, останал без част от колесника си, обграден от спасителни екипи и аварийни превозни средства. Според официалните власти в Скотсдейл, причината за катастрофата най-вероятно е повреда в левия колесник на Learjet-а при приземяването.

DEVELOPING: Plane owned by Mötley Crüe singer Vince Neil crashes into parked jet at Scottsdale Airport in Arizona.



Officials confirm at least 1 person was killed, 4 injured. It's unknown if Neil was on board the plane. pic.twitter.com/t1etMwP75A