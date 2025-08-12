Новини
Любопитно »
Колко струва годежният пръстен на Джорджина от Роналдо? (СНИМКА)

Колко струва годежният пръстен на Джорджина от Роналдо? (СНИМКА)

12 Август, 2025 14:32 759 11

  • кристиано роналдо-
  • джорджина родригес-
  • годежен пръстен-
  • пръстен-
  • цена-
  • диамант

Бижутер оцени гигантския пръстен, с който футболистът най-накрая предложи на любимата си

Колко струва годежният пръстен на Джорджина от Роналдо? (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Късно снощи стана ясно, че Кристиано Роналдо официално се е сгодил за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес, а годежният пръстен предизвика сериозен интерес сред феновете.

След близо десет години заедно и две общи деца, 40-годишният футболист е отправил предложението си към 31-годишната Родригес, слагайки край на дългогодишните спекулации кога ще се случи това. Слуховете за годеж започнаха, след като Джорджина бе заснета с впечатляващ диамантен пръстен, но двойката дълго време не коментира темата.

Роналдо в миналото е признавал, че „времето просто не е било подходящо“, но този път решението му е било категорично. Предложението е направено по романтичен начин, като снимка на бижуто се появи в социалните мрежи на Родригес, където тя има над 67 милиона последователи. На кадъра, направен върху бели чаршафи, масивният диамант е поставен на ръката ѝ, държана от Роналдо.

Ювелирният експерт Максуел Стоун коментира, че футболистът е избрал овален диамант с тегло 30 карата, поставен върху платинена основа и допълнен със странични камъни. По негови думи средният размер на годежните пръстени на известни личности е около 4 карата, а при обикновените хора – приблизително 1 карат. Стойността на бижуто е оценена на около 10 милиона долара.

Колекцията на Джорджина вече се оценява на над 4 милиона долара, като според Стоун този пръстен е „най-впечатляващият, показан досега през годината“.

В публикацията, с която обяви новината, Родригес написа: „Да, приемам. В този и във всички мои животи.“

Двамата се запознават през 2016 г. в магазин на Gucci, а Роналдо неведнъж е заявявал публично силната си привързаност към нея. В интервю през 2019 г. той определя връзката им като „истинска любов“ и „магия от първата среща“, добавяйки, че тя е „най-голямата любов в живота му“ и че един ден със сигурност ще сключат брак.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Хубав пръстен на грозна ръка ! Но по снимката не може да се определи като диамант. Това са спекулации. Може и да е , но може и да не е !!!

    Коментиран от #2

    14:36 12.08.2025

  • 2 123456

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ей това е разбирач! ти май кекаш диаманти , щом толкова ги знаеш ....
    и друго - важно е душата да е красива , ръката не гледай !

    Коментиран от #5

    14:39 12.08.2025

  • 3 456

    3 0 Отговор
    Егати въпроса. Колкото и да струва Роналдо сам си е изкарал парите.

    14:43 12.08.2025

  • 4 иВан Хелсинг

    2 0 Отговор
    Какъв ужасен маникюр, вещица!
    Ясно, защо и е "предложил"!

    14:47 12.08.2025

  • 5 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "123456":

    Обади се колкото да кажеш нещо ! Ръката - виждаме нокти като куките на Фреди Крюгер , нагоре по ръката - малка пандизчийска татуировка следвана от по голяма пандизчийска татуировка ! Дали това е характерно за жена с добра диша ?! А за диамантите казах че не може да се определят по снимки ! Вярно ли е , или не ?!

    14:53 12.08.2025

  • 6 лоша

    5 0 Отговор
    Тоя като го видя, все едно виждам слузест гол охлюв. Винаги намазан да лъщи.

    14:54 12.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 преминаващ

    2 0 Отговор
    Каква любов е ако пръстена не струва милиони!

    14:59 12.08.2025

  • 9 Мдаааа

    0 0 Отговор
    БАДР ХАРИ МУ НАПРАВИ НЕГОВИЯ ПРЪСТЕН КОЛКОТО ГРИВНА 😂🤣😂

    15:14 12.08.2025

  • 10 Едноок

    1 0 Отговор
    Язе си го взех за инвестиция. Ама айде от мен да мине - носи го ма! И за пред ората - всичко е ТОП.

    15:15 12.08.2025

  • 11 АКО МУ Е ПУСНАЛА

    2 0 Отговор
    ДА ЧУКА ТУРСКОТО ПОСОЛСТВО ЩЕ ИМА ОЩИ.

    15:18 12.08.2025