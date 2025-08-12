Колко струва годежният пръстен на Джорджина от Роналдо? (СНИМКА)

Късно снощи стана ясно, че Кристиано Роналдо официално се е сгодил за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес, а годежният пръстен предизвика сериозен интерес сред феновете.

След близо десет години заедно и две общи деца, 40-годишният футболист е отправил предложението си към 31-годишната Родригес, слагайки край на дългогодишните спекулации кога ще се случи това. Слуховете за годеж започнаха, след като Джорджина бе заснета с впечатляващ диамантен пръстен, но двойката дълго време не коментира темата.

Роналдо в миналото е признавал, че „времето просто не е било подходящо“, но този път решението му е било категорично. Предложението е направено по романтичен начин, като снимка на бижуто се появи в социалните мрежи на Родригес, където тя има над 67 милиона последователи. На кадъра, направен върху бели чаршафи, масивният диамант е поставен на ръката ѝ, държана от Роналдо.

Ювелирният експерт Максуел Стоун коментира, че футболистът е избрал овален диамант с тегло 30 карата, поставен върху платинена основа и допълнен със странични камъни. По негови думи средният размер на годежните пръстени на известни личности е около 4 карата, а при обикновените хора – приблизително 1 карат. Стойността на бижуто е оценена на около 10 милиона долара.

Колекцията на Джорджина вече се оценява на над 4 милиона долара, като според Стоун този пръстен е „най-впечатляващият, показан досега през годината“.

В публикацията, с която обяви новината, Родригес написа: „Да, приемам. В този и във всички мои животи.“

Двамата се запознават през 2016 г. в магазин на Gucci, а Роналдо неведнъж е заявявал публично силната си привързаност към нея. В интервю през 2019 г. той определя връзката им като „истинска любов“ и „магия от първата среща“, добавяйки, че тя е „най-голямата любов в живота му“ и че един ден със сигурност ще сключат брак.