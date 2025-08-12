Колко струва годежният пръстен на Джорджина от Роналдо? (СНИМКА)

Късно снощи стана ясно, че Кристиано Роналдо официално се е сгодил за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес, а годежният пръстен предизвика сериозен интерес сред феновете.
След близо десет години заедно и две общи деца, 40-годишният футболист е отправил предложението си към 31-годишната Родригес, слагайки край на дългогодишните спекулации кога ще се случи това. Слуховете за годеж започнаха, след като Джорджина бе заснета с впечатляващ диамантен пръстен, но двойката дълго време не коментира темата.
Роналдо в миналото е признавал, че „времето просто не е било подходящо“, но този път решението му е било категорично. Предложението е направено по романтичен начин, като снимка на бижуто се появи в социалните мрежи на Родригес, където тя има над 67 милиона последователи. На кадъра, направен върху бели чаршафи, масивният диамант е поставен на ръката ѝ, държана от Роналдо.
Ювелирният експерт Максуел Стоун коментира, че футболистът е избрал овален диамант с тегло 30 карата, поставен върху платинена основа и допълнен със странични камъни. По негови думи средният размер на годежните пръстени на известни личности е около 4 карата, а при обикновените хора – приблизително 1 карат. Стойността на бижуто е оценена на около 10 милиона долара.
Колекцията на Джорджина вече се оценява на над 4 милиона долара, като според Стоун този пръстен е „най-впечатляващият, показан досега през годината“.
В публикацията, с която обяви новината, Родригес написа: „Да, приемам. В този и във всички мои животи.“
Двамата се запознават през 2016 г. в магазин на Gucci, а Роналдо неведнъж е заявявал публично силната си привързаност към нея. В интервю през 2019 г. той определя връзката им като „истинска любов“ и „магия от първата среща“, добавяйки, че тя е „най-голямата любов в живота му“ и че един ден със сигурност ще сключат брак.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #2
14:36 12.08.2025
2 123456
До коментар #1 от "Пич":ей това е разбирач! ти май кекаш диаманти , щом толкова ги знаеш ....
и друго - важно е душата да е красива , ръката не гледай !
Коментиран от #5
14:39 12.08.2025
3 456
14:43 12.08.2025
4 иВан Хелсинг
Ясно, защо и е "предложил"!
14:47 12.08.2025
5 Пич
До коментар #2 от "123456":Обади се колкото да кажеш нещо ! Ръката - виждаме нокти като куките на Фреди Крюгер , нагоре по ръката - малка пандизчийска татуировка следвана от по голяма пандизчийска татуировка ! Дали това е характерно за жена с добра диша ?! А за диамантите казах че не може да се определят по снимки ! Вярно ли е , или не ?!
14:53 12.08.2025
6 лоша
14:54 12.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 преминаващ
14:59 12.08.2025
9 Мдаааа
15:14 12.08.2025
10 Едноок
15:15 12.08.2025
11 АКО МУ Е ПУСНАЛА
15:18 12.08.2025