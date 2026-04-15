Учени от НАСА изчислиха "срока на годност" на Земята

В условията на нарастващо внимание към глобалните рискове – от климатични промени до ядрени конфликти – ново изследване насочва фокуса към далеч по-дългосрочна, но научно неизбежна трансформация: изчерпването на кислорода в земната атмосфера. Анализът, разработен от Казуми Озаки и Кристофър Т. Райнхард и публикуван в Nature Geoscience, използва комплексни биогеохимични модели и изчислителни ресурси, включително данни от NASA, за да очертае бъдещето на живота на планетата.

Досегашните оценки поставяха времевия хоризонт за поддържане на живот на Земята в рамките на около два милиарда години. Новите симулации обаче показват, че критичният преход към атмосфера с ниско съдържание на кислород може да настъпи значително по-рано – приблизително след един милиард години. В рамките на моделите се посочва ориентировъчна времева точка около 1 000 002 000-та година, при която съвременният тип биосфера ще стане невъзможен.

Ключовият фактор зад този процес е еволюцията на Слънцето. С напредването на възрастта си звездата постепенно увеличава своята светимост, което води до съществени промени в земната атмосфера и климат. Засиленото слънчево излъчване ще ускори разграждането на въглеродния диоксид и ще понижи концентрацията му до нива, при които фотосинтезата става невъзможна. Това на практика прекъсва основния механизъм за производство на кислород.

Последиците от този процес са системни. Сривът на фотосинтезата ще доведе до колапс на хранителните вериги, зависими от първичната продукция на растенията и фотосинтезиращите микроорганизми. Паралелно с това повишените температури ще ускорят изпарението на водата, като водните пари ще достигат горните слоеве на атмосферата, където под въздействие на ултравиолетовото лъчение ще се разпадат, а водородът постепенно ще се губи в космоса – процес, наблюдаван и при други планети.

Историческият контекст показва, че настоящото кислородно състояние на Земята е резултат от специфичен и временен баланс. Преди около 2,5 милиарда години, по време на Великото окислително събитие, фотосинтезиращите организми променят радикално състава на атмосферата, увеличавайки съдържанието на кислород. Настоящото ниво от приблизително 21% обаче не е устойчиво в геоложки мащаб без постоянна биологична поддръжка.

Авторите подчертават, че кислородната биосфера представлява преходен етап в еволюцията на планетата. Дори при наличието на растителен живот, дългосрочните геохимични цикли и звездната еволюция ще надделеят над механизмите, поддържащи атмосферата в сегашния ѝ вид.

Тези изводи имат пряко значение за съвременната астробиология и търсенето на живот извън Земята. Концепцията, че кислородът е универсален и постоянен биосигнатурен индикатор, се поставя под въпрос. Бъдещи мисии като LUVOIR, разработвана от NASA, са насочени към детайлно изследване на атмосферите на екзопланети, включително проследяване на техните еволюционни етапи – от възникване до потенциален упадък на живот.

Наред с това изследването се вписва в по-широк научен консенсус, че обитаемостта на планетите е динамичен процес, зависим от взаимодействието между звезда, атмосфера и биосфера. Подобни модели се използват и за анализ на Марс и Венера, чиито атмосферни трансформации служат като предупреждение за възможните крайни състояния на планетарните системи.

Въпреки че времевият хоризонт от около един милиард години поставя тези процеси извън практическите рамки на съвременната цивилизация, изследването има значение за дългосрочното планиране на човешкото присъствие в Космоса. Развитието на технологии за междузвездни пътувания, тераформиране или изграждане на самоподдържащи се извънземни колонии остава предмет на научни и инженерни изследвания, но също така подчертава необходимостта от устойчиво управление на ресурсите на Земята в краткосрочен план.