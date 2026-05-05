Мадлен Алгафари и Йордан Камджалов за първи път на една сцена

За първи път двама от най-разпознаваемите и дълбоко въздействащи гласове в съвременната българска духовна и културна среда - Мадлен Алгафари и Йордан Камджалов - ще се срещнат пред публика в общо сценично преживяване. Поводът е спектакълът терапия „Чудесата в нас“, създаден и воден от Меги Димчева.

Събитието ще се състои на 13 май 2026 г. в София и обещава да бъде като дълбоко емоционално пътуване – към себе си, към другите и към онова, което често остава неизказано.

В центъра на спектакъла стоят най-съществените човешки преживявания: любовта, страхът, гневът, прошката. Именно през тях ще премине разговорът между Алгафари и Камджалов.

„Това ще е истински взрив от емоции“, споделя Меги Димчева. Неслучайно подзаглавието на събитието е вдъхновено от една от книгите на Алгафари – „Чувствам, следователно съществувам“. Формула, която превръща емоцията в смисъл, а преживяното - в осъзнат избор.

Историята между двамата гости е не по-малко впечатляваща от самото събитие. Алгафари и Камджалов са близки приятели от години – връзка, която по думите им е променяла съдбите им. И въпреки тази дълбока близост, те никога досега не са споделяли сцена.

„Мадлен ми е казвала много лоши неща. Но с най-тежката и най-необятна любов. И ти нямаш друг избор, освен да ги чуеш… и може би след години да ги разбереш“, казва маестро Камджалов. Той признава, че именно тя му е помогнала да разбере парадоксите в отношенията с хората – защо любовта понякога изглежда като отхвърляне и защо истината не винаги е удобна.

От своя страна Алгафари описва Камджалов с типичната си дълбочина: „За мен Йордан е като гениите – дете и старец едновременно.“

Техните разговори често се раждат далеч от шума – в планината, по време на дълги разходки, където думите идват по-истински, а мълчанието има тежест. Именно тази автентичност ще бъде пренесена и на сцената.

„Чудесата в нас“ не е просто спектакъл, а преживяване – съчетаващо разговор, медитация, лични откровения и изкуство. Вечерта ще бъде допълнена от музикалното присъствие на Иван Радуловски, който ще изпълни едни от най-красивите български песни, добавяйки още един пласт емоция към случващото се.

Очаква се събитието да привлече публика, търсеща среща със самата себе си, чрез думите, музиката и споделената човешка уязвимост.